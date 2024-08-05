Dijital Kazanç Sağlayanlar da Takip Altında

Aslında fenomenler de önemli bir vergi istisna yani avantajına sahip. İstisnanın da iki kritik koşulu var, birincisi bütün ödemelerin banka hesabına gelmesi, ikincisi ise yıllık kazanç tutarının gelir vergisi tarifesinin son diliminde (Bu yıl 3 Milyon olarak güncellendi) yer alan tutarı aşmaması. Her iki koşulunda sağlanmış olması hem kazanılan paranın takip edilmesi anlamında devletin, hem de mükellefin işine geliyor.
Barter yapanlar da vergiye tabi
Fenomenlerinin anlaşmaları genelde ücret karşılığı olurken, satış komisyonu, ürün ya da indirim kodu alanlar da var. Bu durum maliyenin sosyal medya fenomeninin kazancına ulaşmasını zorlaştırdığı için sosyal medya fenomeninin mal veya hizmet rayiç bedelini bularak, tanımlı banka hesabına kendisinin yatırmasını gerektiriyor.
Fenomenin kazancı 3 Milyon’u aştığında beyanname vererek gelir vergisi ödemek zorunda. Tutarın aşılmadığı durumda, kişiler bu gelirlerini beyan etmedikleri gibi, başka gelirleri için beyanname vermeleri durumunda da bu geliri beyannameye dahil etmeyecekler. Bu durumda yıl boyunca banka tarafından uygulanan yüzde 15’lik stopaj kesintisi vergi niteliği taşıyacak.
Fenomenler vergi ödemiyor, devlet takipte
Şu ana kadar yapılan incelemelerde, fenomenlerin neredeyse tamamının bu vergiyi ödemedikleri görüldü. Maliye, fenomenlerden tahakkuk edilemeyen vergiyi, vergi cezası ile birlikte gecikme faiziyle birlikte tahsil edecek.
Son olarak unutulmamalıdır ki;
Tüm sosyal medya kullanıcıları yayıncıdır. Gelir vergisi de dahil tüm basın yayın kuruluşlarının müeyyidelerine tabidirler. Gelir elde ettikleri tespit edildiğinde aynı ticari müeyyidelere tabidirler.
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