Dijital Kazanç Sağlayanlar da Takip Altında

Dijital ortam denilince ilk akla gelen Fenomen ve influencerlerin banka kartı, kredi kartı ve sanal kart üzerinden yapılan elektronik ödemeleri takip altında.

Bu alanda kazanımı olan kişilerin tahsilat yönteminin genellikle elektronik ortamlardan üzerinden olması bakanlığın işini kolaylaştırıyor.

Artık bir sektör olarak kabul edilen influencer, tiktoker, youtuber, vlogger, blogger gibi yeni oluşumlar ve kendi web sitesi üzerinden Google Adsense reklamları üzerinden gelir elde edenler de vergi mükellefi olarak kabul edilirken; Udemy, Teachable, Onedio yazarlarımızdan Şeyda Betül Kılınç’ın kurduğu Dear Mind Academy, Preply gibi dijital eğitim platformlarından elde edilen gelirler, sosyal medya kazanç istisnası kapsamına alındı. (Fakat elde edilen gelirlerin belirli vergi dilimini aşması durumunda bu istisnadan faydalanılamayacak.)

7338 sayılı kanun nedir:

2021 tarihinde yürürlüğe giren ve Resmi Gazete’de yayınlanan 7338 sayılı kanun; sosyal medya üzerinden içerik üretimi gerçekleştiren ve bu içerikler sayesinde gelir elde eden kişiler ve mobil cihazlar için uygulama geliştiren kişilere uygulanan vergi sistemidir.

Bu yasa gereğince sosyal medya platformlarında video, metin, görsel ya da ses içerikleri üreten ya da tablet, telefon ve bilgisayar gibi dijital cihazlar için uygulama yapan kişilerin bu hizmetleri karşılığında elde ettikleri kazançları Türkiye kuruluşlu bankalarda şahsi hesap açılarak tüm gelirlerin bu hesapta toplanması gerekmektedir. Dijital kazanç sağlayan mükellefler Türkiye'de kurulu bir bankada özel bir hesap açıyor ve banka bu hesaba yapılan ödemelerden yüzde 15 oranında stopaj kesintisi yapıyor. Ayrıca bu gelirler KDV'ye de tabi olmuyor.

Bu kapsamda iki farklı gelir türü vardır:

• Sosyal medya üzerinden üretilen dijital içerikler

• Dijital cihazlar için yapılan uygulamalar.