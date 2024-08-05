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Dijital Kazanç Sağlayanlar da Takip Altında

etiket Dijital Kazanç Sağlayanlar da Takip Altında

Ümit Sanlav
Ümit Sanlav - yazio
05.08.2024 - 22:09

Sosyal medya fenomenleri, influencer, tiktoker, youtuber, vlogger, blogger ve kendi web sitesi üzerinden, Google Adsense reklamları üzerinden gelir elde edenlere gelir vergisinde önemli istisnalar tanınırken, vergisini vermeyen, ceza ödemek zorunda kalacak.

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Küresel ölçekte payı hızla artan e-ticaret Türkiye'de de hızla yükselmeye devam ediyor.

Küresel ölçekte payı hızla artan e-ticaret Türkiye'de de hızla yükselmeye devam ediyor.

Dijital ortam denilince ilk akla gelen Fenomen ve influencerlerin banka kartı, kredi kartı ve sanal kart üzerinden yapılan elektronik ödemeleri takip altında. 

Bu alanda kazanımı olan kişilerin tahsilat yönteminin genellikle elektronik ortamlardan üzerinden olması bakanlığın işini kolaylaştırıyor.

Artık bir sektör olarak kabul edilen influencer, tiktoker, youtuber, vlogger, blogger gibi yeni oluşumlar ve kendi web sitesi üzerinden Google Adsense reklamları üzerinden gelir elde edenler de vergi mükellefi olarak kabul edilirken; Udemy, Teachable, Onedio yazarlarımızdan Şeyda Betül Kılınç’ın kurduğu Dear Mind Academy, Preply gibi dijital eğitim platformlarından elde edilen gelirler, sosyal medya kazanç istisnası kapsamına alındı. (Fakat elde edilen gelirlerin belirli vergi dilimini aşması durumunda bu istisnadan faydalanılamayacak.)

7338 sayılı kanun nedir: 

2021 tarihinde yürürlüğe giren ve Resmi Gazete’de yayınlanan 7338 sayılı kanun; sosyal medya üzerinden içerik üretimi gerçekleştiren ve bu içerikler sayesinde gelir elde eden kişiler ve mobil cihazlar için uygulama geliştiren kişilere uygulanan vergi sistemidir.

Bu yasa gereğince sosyal medya platformlarında video, metin, görsel ya da ses içerikleri üreten ya da tablet, telefon ve bilgisayar gibi dijital cihazlar için uygulama yapan kişilerin bu hizmetleri karşılığında elde ettikleri kazançları Türkiye kuruluşlu bankalarda şahsi hesap açılarak tüm gelirlerin bu hesapta toplanması gerekmektedir. Dijital kazanç sağlayan mükellefler Türkiye'de kurulu bir bankada özel bir hesap açıyor ve banka bu hesaba yapılan ödemelerden yüzde 15 oranında stopaj kesintisi yapıyor. Ayrıca bu gelirler KDV'ye de tabi olmuyor.

Bu kapsamda iki farklı gelir türü vardır: 

• Sosyal medya üzerinden üretilen dijital içerikler  

• Dijital cihazlar için yapılan uygulamalar.

Vergide istisna uygulanabiliyor:

Vergide istisna uygulanabiliyor:

Aslında fenomenler de önemli bir vergi istisna yani avantajına sahip. İstisnanın da iki kritik koşulu var, birincisi bütün ödemelerin banka hesabına gelmesi, ikincisi ise yıllık kazanç tutarının gelir vergisi tarifesinin son diliminde (Bu yıl 3 Milyon olarak güncellendi) yer alan tutarı aşmaması. Her iki koşulunda sağlanmış olması hem kazanılan paranın takip edilmesi anlamında devletin, hem de mükellefin işine geliyor. 

Barter yapanlar da vergiye tabi 

Fenomenlerinin anlaşmaları genelde ücret karşılığı olurken, satış komisyonu, ürün ya da indirim kodu alanlar da var. Bu durum maliyenin sosyal medya fenomeninin kazancına ulaşmasını zorlaştırdığı için sosyal medya fenomeninin mal veya hizmet rayiç bedelini bularak, tanımlı banka hesabına kendisinin yatırmasını gerektiriyor. 

Fenomenin kazancı 3 Milyon’u aştığında beyanname vererek gelir vergisi ödemek zorunda. Tutarın aşılmadığı durumda, kişiler bu gelirlerini beyan etmedikleri gibi, başka gelirleri için beyanname vermeleri durumunda da bu geliri beyannameye dahil etmeyecekler. Bu durumda yıl boyunca banka tarafından uygulanan yüzde 15’lik stopaj kesintisi vergi niteliği taşıyacak. 

Fenomenler vergi ödemiyor, devlet takipte 

Şu ana kadar yapılan incelemelerde, fenomenlerin neredeyse tamamının bu vergiyi ödemedikleri görüldü. Maliye, fenomenlerden tahakkuk edilemeyen vergiyi, vergi cezası ile birlikte gecikme faiziyle birlikte tahsil edecek.

Son olarak unutulmamalıdır ki; 

Tüm sosyal medya kullanıcıları yayıncıdır. Gelir vergisi de dahil tüm basın yayın kuruluşlarının müeyyidelerine tabidirler. Gelir elde ettikleri tespit edildiğinde aynı ticari müeyyidelere tabidirler. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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