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Diecast Dünyasının Kralları: Koleksiyonunuzu Parlatacak Öne Çıkan Markalar

etiket Diecast Dünyasının Kralları: Koleksiyonunuzu Parlatacak Öne Çıkan Markalar

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 12:08

Koleksiyon yapıyorsanız bu model arabalar mutlaka koleksiyonunuzda yer almalı. Koleksiyonunuzun değerini artıracak model arabaları merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Autoart

1. Autoart

Araba koleksiyoncularının seveceği modellerden biri olan ürün, 1/18 ölçekli bir model. 50 yıl önce piyasaya sürülen araba tam bir arazi aracı. Detaylı şekilde küçültülen arabanın her şeyi gerçeğiyle bire bir. Kapıları ve kaputu açılıp kapatılabilen araba koleksiyonunuza çok yakışacak!

Bu ürün için tıklayın.

2. Minichamps

2. Minichamps

Minichamps'in ürettiği birçok arabadan biri olan Porsche model araba her koleksiyonerin evinde olması gereken bir ürün. Bu araba, gerçeğinin aynı şekilde küçültülmüşü olan model bir yarış arabası. 

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

3. CMC

3. CMC

Klasik araba koleksiyonu yapıyorsanız, koleksiyonunuza eklemeniz gereken bir model arabası. Dünyanın en pahalı arabası kabul edilen arabanın evde küçük bir modeli olsa güzel olmaz mı? 

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

4. Kyosho

4. Kyosho

Açma-kapama mekanizması sayesinde çok daha kullanışlı olan araba 1/18 ölçekli bir model. BMW model araba gri rengi ve detaylarıyla çok şık. Koleksiyonunuzda BMW yoksa bu ürünü düşünebilirsiniz.

Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

5. Bburago

5. Bburago

İtalyan model araba üreticisi olan Bburago'nun arabalarının kalitesini bütün koleksiyonerler biliyor. Mavi renkli detaylarıyla çok güzel duran koleksiyon araba her koleksiyoncuya gerek!

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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6. Maisto

6. Maisto

17 cm'lik bu model motorun tekerlekleri dönebiliyor. Ana malzemesi PVC olan motorun bazı malzemeleri ise döküm. En küçük ayrıntısına kadar düşünülmüş motor 1/12 ölçek. Gerçeği kadar etkileyici motoru koleksiyonunuza dahil etmelisiniz. 

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

7. Greenlight

7. Greenlight

Bu şirin karavan mutlaka koleksiyonunuzda olmalı. Yan kapısı açılabilen arabanın her detayı modele işlenmiş. 1/24 ölçekli modelin renkleri ve detayları çok şeker. 

Bu ürünü koleksiyonunuza eklemek için tıklayın.

8. Norev

8. Norev

Kapısı, kaputu ve bagajı açılabilen araba Bentley marka. Koleksiyonluk parçalardan biri olan araba 1/18 ölçek. Son derece ayrıntılı yapılan model koleksiyonuzun öne çıkan bir parçası olacak. 

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

9. Schuco

9. Schuco

Sergilenmeye hazır şekilde gelen araba ayrıntılarıyla dikkat çekici. Bu araba koleksiyonunuzda hala yoksa kaçırmayın deriz. Rengarenk boyası ve eğlenceli tasarımı ile koleksiyonuzun en tatlı parçası olacak model arabaya ulaşmak için tıklayın.

10. Hot Wheels

10. Hot Wheels

Hot Wheels arabaları bilmeyen yok. Özel seriden olan bu araba 1/64 ölçekli. Kaliteli modeliyle koleksiyonerlerin vazgeçilmez parçalarından olacak araba olmayan bir koleksiyon olamaz.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Daha fazla araba için tıklayın.

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