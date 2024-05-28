Diecast Dünyasının Kralları: Koleksiyonunuzu Parlatacak Öne Çıkan Markalar

Araba koleksiyoncularının seveceği modellerden biri olan ürün, 1/18 ölçekli bir model. 50 yıl önce piyasaya sürülen araba tam bir arazi aracı. Detaylı şekilde küçültülen arabanın her şeyi gerçeğiyle bire bir. Kapıları ve kaputu açılıp kapatılabilen araba koleksiyonunuza çok yakışacak!

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