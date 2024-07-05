Devlet Bahçeli'den UEFA'nın Merih Demiral Kararına Tepki: "Vazgeçmezlerse Hollanda Sahada Tek Başına Kalmalı"
Devlet Bahçeli'den UEFA'nın Merih Demiral Kararına Tepki: "Vazgeçmezlerse Hollanda Sahada Tek Başına Kalmalı"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği 2 maçlık men cezası ile ilgili sahaya çıkmama önerisinde bulundum Bahçeli açıklamasında; “UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda’nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye’ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır' dedi.
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UEFA Disiplin Kurulu, Avusturya - Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin UEFA'nın kararına tepki göstererek, “UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda’nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye’ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır" dedi.
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İşte Devlet Bahçeli’nin açıklaması:
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