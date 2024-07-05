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Devlet Bahçeli'den UEFA'nın Merih Demiral Kararına Tepki: "Vazgeçmezlerse Hollanda Sahada Tek Başına Kalmalı"

Devlet Bahçeli'den UEFA'nın Merih Demiral Kararına Tepki: "Vazgeçmezlerse Hollanda Sahada Tek Başına Kalmalı"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.07.2024 - 17:22 Son Güncelleme: 05.07.2024 - 17:32

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği 2 maçlık men cezası ile ilgili sahaya çıkmama önerisinde bulundum Bahçeli açıklamasında; “UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda’nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye’ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır' dedi.

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UEFA Disiplin Kurulu, Avusturya - Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin UEFA'nın kararına tepki göstererek, “UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda’nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye’ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır" dedi.

UEFA Disiplin Kurulu, Avusturya - Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin UEFA'nın kararına tepki göstererek, “UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda’nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye’ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır" dedi.

İşte Devlet Bahçeli’nin açıklaması:

İşte Devlet Bahçeli’nin açıklaması:

UEFA’nın, Türkiye-Avusturya futbol müsabakasında attığı golden sonra Bozkurt işaretini haklı gurur ve sevinç içinde paylaşan Milli Futbolcumuz Merih Demiral’la ilgili aldığı iki maç men cezası, üstelik itiraz yolunun kapatılması tasvibi ve tahammülü imkansız skandal bir karardır.

Aynı zamanda ırkçı ve faşizan eğilimlerin UEFA’ya nüfuz etmesi utanç duyulacak bir ilkelliktir.

Bozkurt simgesi Türklüğün varoluşsal onuru, geçmişle geleceği buluşturan ortak değeridir. Nitekim bu değere hazımsızlık gösterilmesi Türk milletine beslenen iflah olmaz husumetin ve Türk tarihini karalama rezilliğinin iğrenç bir tezahürüdür.

UEFA, bazı ülkelerin futbolcularıyla ilgili verdiği benzeri kararlarda oldukça geniş görüşlü ve hoş görülü yaklaşmasına rağmen sırayı bir Türk futbolcu aldığında nefretini gizleyememiştir.

Dünya futboluna kara bir leke sürülmüş, 2024 Avrupa Şampiyonası’na gölge düşmüştür.

Ancak çılgın Türkler her engel aşacak azim ve inançtadır. A Milli Futbol Takımımızın arkasında 85 milyon Türk vatandaşı dua, destek ve tezahüratıyla ayaktadır.

Geldiğimiz bu aşamada Türk milletinin tarihi mirasına apaçık saygısızlık yapan UEFA, bahse konu ayıplı kararını geri almadan A Milli Futbol Takımımızın Hollanda karşılaşmasına çıkmaması ve bir hak olan demokratik protestosunu bu şekilde göstermesi ahlaki ve milli nitelikli bir beklentidir.

UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda’nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye’ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır.

Boyun eğerek, taviz verilerek, teslim olarak kazanılacak bir başarı her manada hezimet ve zilletin makyajlanmasıdır.

Merih evladımızın ve bütün milli futbolcularımızın sonuna kadar yanındayız.

Biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye’yiz, Türk milletiyiz.

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