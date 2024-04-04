Dev Markadan Tarihi Değişiklik: Artık Arçelik Yok! Türkiye Dahil Tüm Dünyada İsmini Değiştirdi
Dev Markadan Tarihi Değişiklik: Artık Arçelik Yok! Türkiye Dahil Tüm Dünyada İsmini Değiştirdi
Arçelik'in, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası Beko olacak.
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Globalleşme stratejisi kapsamında Arçelik A.Ş.'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasının bundan sonra Beko olarak kullanılacağı açıklandı.
Beko kurumsal markasını kullanan payların borsada işlem gören ana şirketinin Arçelik A.Ş.'ye ait olduğu da belirtildi. .
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