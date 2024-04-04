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Dev Markadan Tarihi Değişiklik: Artık Arçelik Yok! Türkiye Dahil Tüm Dünyada İsmini Değiştirdi

Dev Markadan Tarihi Değişiklik: Artık Arçelik Yok! Türkiye Dahil Tüm Dünyada İsmini Değiştirdi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.04.2024 - 17:38

Arçelik'in, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası Beko olacak.

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Globalleşme stratejisi kapsamında Arçelik A.Ş.'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasının bundan sonra Beko olarak kullanılacağı açıklandı.

Globalleşme stratejisi kapsamında Arçelik A.Ş.'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasının bundan sonra Beko olarak kullanılacağı açıklandı.

Arçelik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan (KAP) açıklamada, 'Globalleşme stratejimiz kapsamında Arçelik A.Ş.'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak olup böylece, tüm dünyadaki çalışanlarımız ve operasyonlarımızın ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yurtdışı bağlı ortaklıklarımızın kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştirilmektedir. Şirketimiz Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden başta Arçelik olmak üzere yerel değer yaratan tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edecektir' denildi.

Beko kurumsal markasını kullanan payların borsada işlem gören ana şirketinin Arçelik A.Ş.'ye ait olduğu da belirtildi. .

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