Dev Maça Saatler Kaldı! Mourinho'lu Fenerbahçe 21:30'da Sahaya Çıkıyor!

Fenerbahçe, 2 kez Devler Ligi şampiyonluğu kazanan yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile Avrupa arenasına çıkıyor. Sarı Kanarya’nın Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme turunda İsviçre temsilcisi FC Lugano ile bu akşam 21:30’da oynayacağı maç, D-Smart ve D-Smart GO’dan canlı olarak yayınlanacak.

Yeni Transferler Kadroda

Fenerbahçe'nin yeni transferleri St. Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın, Lugano ile oynanacak iki maç için UEFA listesine eklenirken, sakatlığı bulunan St. Maximin ilk maçta oynayamayacak. Cenk Tosun ve Oğuz Aydın ise Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda maçta görev bekleyecek.

Mourinho İddialı

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, maç öncesinde Thun Arena'da savunma oyuncusu Djiku ile gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'ye geldiği günden beri çok mutlu bir çalışma ortamı bulduğuna değinen Mourinho, İstanbul'daki rövanşı düşünmediğini ve ilk maçta amacının kazanmak olduğunu vurguladı.