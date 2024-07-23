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Dev Maça Saatler Kaldı! Mourinho'lu Fenerbahçe 21:30'da Sahaya Çıkıyor!

Dev Maça Saatler Kaldı! Mourinho'lu Fenerbahçe 21:30'da Sahaya Çıkıyor!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
23.07.2024 - 13:10

Fenerbahçe, 2 kez Devler Ligi şampiyonluğu kazanan yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile Avrupa arenasına çıkıyor. Sarı Kanarya’nın Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme turunda İsviçre temsilcisi FC Lugano ile bu akşam 21:30’da oynayacağı maç, D-Smart ve D-Smart GO’dan canlı olarak yayınlanacak.

Yeni Transferler Kadroda

Fenerbahçe'nin yeni transferleri St. Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın, Lugano ile oynanacak iki maç için UEFA listesine eklenirken, sakatlığı bulunan St. Maximin ilk maçta oynayamayacak. Cenk Tosun ve Oğuz Aydın ise Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda maçta görev bekleyecek.

Mourinho İddialı

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, maç öncesinde Thun Arena'da savunma oyuncusu Djiku ile gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'ye geldiği günden beri çok mutlu bir çalışma ortamı bulduğuna değinen Mourinho, İstanbul'daki rövanşı düşünmediğini ve ilk maçta amacının kazanmak olduğunu vurguladı.

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Deplasman Tribünü

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’ndaki FC Lugano- Fenerbahçe karşılaşması, bu akşam 21:30’da başlayacak. Thun şehrinde bulunan Stockhorn Arena stadyumundaki mücadeleyi, Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği deplasman tribünü yasağı cezası nedeniyle, Fenerbahçe taraftarı misafir tribününe alınmayacak.

Hangi Kanalda?

Fenerbahçe’nin Lugano deplasmanında oynayacağı sezonun ilk resmi maçı, D-Smart ve D-Smart GO’dan canlı olarak yayınlanacak. Yayıncı kuruluşun spor kanalı Spor Smart’ta 14.30’dan itibaren canlı yayın maratonu başlayacak. Fenerbahçe’nin hazırlık döneminde oynadığı maçların özetleri, tarihe geçmiş unutulmaz Fenerbahçe maçları ve uzman yorumcuların analizleri gün boyu maç heyecanı tavan yapacak. Saat 20.00'de başlayacak “Maça Doğru” programında Aykut Aydın, Yağız Sabuncuoğlu ve Semih Sezerli izleyicileri maça hazırlarken, Damla Uğurtürk ve Sezer Afşar ise İsviçre'de Stochorn Arena'dan canlı bağlantılar ve röportajlar yaparak heyecanı daha da arttıracak. Maçın anlatımında ise Alp Özgen ve Emre Özcan mikrofonda olacak. Karşılaşma sonrası Mourinho'nun açıklamaları ve değerlendirmeler, “Maçın Ardından” programında ekrana gelecek.

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