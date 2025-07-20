onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Deniz Sonrası Yıpranan Saçlara Nasıl Bakım Yapılmalı?

etiket Deniz Sonrası Yıpranan Saçlara Nasıl Bakım Yapılmalı?

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
20.07.2025 - 15:02

Tuzlu su, güneş ve rüzgar… Yazın tadını çıkarırken saçlar da tatildeyim ben diye çığlık atıyor. Deniz sonrası kuruyan, matlaşan ve kolayca dolaşan saçlar birçok kişinin ortak kabusu. Ama tedirginliğe mahal yok! Saçların senin kadar tatili hak ediyor ama dönüşte iyi bir bakımı da fazlasıyla hak etmekte. Hem evde hem de pratik ürünlerle saçlarını eski sağlığına kavuşturabilirsin. İşte deniz sonrası yıpranan saçlara yapılacak bakımlar, adım adım burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Denizden çıkar çıkmaz saçını durulamakla başlamalısın.

Tuzlu su saçın nemini resmen yok ediyor, saç tellerini gerilmiş bir yay gibi sertleştiriyor. Bu yüzden de denizden çıkar çıkmaz saçını temiz suyla durulaman büyük önem sarf ediyor. Şayet bulunduğun sahilde duş yoksa yanına bir şişe temiz su almayı alışkanlık haline getirirsen süper olur. Bu şekilde tuzun saça zarar vermesini engellemiş oluyoruz. Nasılsa sonra yıkarım demek yok, hemen durulama şart! Kırılmaları azaltmanın da ilk adımı bu oluyor aslında.

Nemli saçla asla güneşe karşı oturmamalısın.

Islak saçla güneşin altında oturmak bir nevi saçı fırına sokmaya benziyor. Güneşten gelen zararlı ışınlar nemli saçın içindeki keratini parçalayarak yapısını değiştiriyor. Saçlarının kurumasını istiyorsan havluyla hafifçe suyunu al, ama asla ovuşturarak yapma çünkü bu da saç tellerini kırıyor. Eğer gölgede duramıyorsan saçına yüksek ölçekli koruyucu içeren bir saç spreyi uygulamalısın. Şapkanı da yanından eksik etmemeni tavsiye ediyoruz. Saç rengini korumak adına bu da pek önemli. Deniz sonrası güneşlenmeyi seviyorsan, en azından saçını kuru tutarak büyük bir adım atmış olursun.

Deniz dönüşü saçını şampuanla yıka ama aşırıya da kaçma.

Deniz ve güneş sonrası saçını temizlemek elbette şart ama burada doz da önemli. Her gün şampuan kullanmak da saç derisi için pek yararlı sayılmaz. Denizden döndüğünde saçını nazik bir şekilde sülfatsız bir şampuanla yıkamalısın. Nem dengesini sağlayabilmek için bu adım çok önemli. Şampuanı sadece saç derisine uygulayıp saç uçlarına köpükle geçmen yeterli olacaktır. Eğer saçının daha fazla kurumasını istemiyorsan, sıcak su yerine ılık su kullan. Yıkama sonrası saçın pamuk gibi olacak. Doğru yıkama burada anahtar niteleğinde.

Saç kreminin güzelliğinden yararlan.

Saç kreminin güzelliğinden yararlan.

Saç kremi, yıpranmış saçlar için adeta bir can simidi. Özellikle de deniz sonrası saç telleri daha kuru hale geliyor. Tam da bu sebeple duşta mutlaka bir saç kremi kullanmalısın. Kremi saç uçlarına yoğunlaşarak uygula, saç diplerine sürmekten kaçın zira bu saçının çabuk yağlanmasına sebebiyet verecektir. 3-4 dakika beklettikten sonra nazikçe durula. Böylece hem saçın dolanmayacak hem de kırılmayacak. Krem sonrası saçını taramak kendini prenses gibi hissettirecek. Yumuşak, su gibi kayan... Deniz sonrası bakımda en büyük destekçimiz saç kremleri!

Haftada en az bir kez derinlemesine maske uygulamalısın.

Haftada en az bir kez derinlemesine maske uygulamalısın.

Bir tatil anısı olarak saçında kalacak şey tuz değil, bakım olmalı! Haftada bir kez, saç tipine uygun bir besleyici saç maskesiyle bakım yapman gerekiyor. Saç tellerin bu sayede bol bol parlayacak. Hem saç kırıklıkları hem de nem açısından resmen kurtarıcı görevi görecek. Argan yağı, hindistancevizi yağı veya keratin içeren maskeler tercih edebilirsin. Maskeyi nemli saça sürüp 15-20 dakika bekletmek en etkili yöntem. O esnada müzik aç, biraz dans et, hem saçın hem ruhun şımarsın!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tararken saçını parçalamamaya özen göster.

Tararken saçını parçalamamaya özen göster.

Deniz sonrası saçın dolaşması kaçınılmaz ama bunu nazikçe çözebilirsin. Islak saçı tararken saç teli en savunmasız halinde olur. Geniş dişli bir tarak veya özel saç açıcı fırçalar kullanarak dipten değil, uçlardan yukarı doğru ilerlemelisin. Bu yöntem saçın kopmasını büyük ölçüde engellemiş olur.  Asla acele etme, çünkü saçını bir an önce çözeyim derken kökten zarar verebilirsin. Tararken nazik olmak da bakımın bir parçası, unutma.

Son olarak ısıdan uzak dur, gerekiyorsa ısı koruyucu kullan.

Deniz ve güneş zaten yeterince ısı veriyor, bir de fön makinesiyle saçı kavurmak hiç akıllıca değil. Eğer saçını kurutmak zorundaysan mutlaka düşük ısıda çalıştırmalı ve ısı koruyucu sprey uygulamalısın. Bu tür spreyler saç telini adeta bir kalkan gibi sarıp hasarı minimuma indiriyor. Saç maşası, düzleştirici gibi cihazları yaz döneminde minimumda tutman daha doğru olacak. Saçlarının doğal dalgasıyla salınmasına izin vermelisin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın