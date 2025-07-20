Deniz Sonrası Yıpranan Saçlara Nasıl Bakım Yapılmalı?
Tuzlu su, güneş ve rüzgar… Yazın tadını çıkarırken saçlar da tatildeyim ben diye çığlık atıyor. Deniz sonrası kuruyan, matlaşan ve kolayca dolaşan saçlar birçok kişinin ortak kabusu. Ama tedirginliğe mahal yok! Saçların senin kadar tatili hak ediyor ama dönüşte iyi bir bakımı da fazlasıyla hak etmekte. Hem evde hem de pratik ürünlerle saçlarını eski sağlığına kavuşturabilirsin. İşte deniz sonrası yıpranan saçlara yapılacak bakımlar, adım adım burada!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Denizden çıkar çıkmaz saçını durulamakla başlamalısın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nemli saçla asla güneşe karşı oturmamalısın.
Deniz dönüşü saçını şampuanla yıka ama aşırıya da kaçma.
Saç kreminin güzelliğinden yararlan.
Haftada en az bir kez derinlemesine maske uygulamalısın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tararken saçını parçalamamaya özen göster.
Son olarak ısıdan uzak dur, gerekiyorsa ısı koruyucu kullan.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın