Deniz Sonrası Yıpranan Saçlara Nasıl Bakım Yapılmalı?

Deniz ve güneş sonrası saçını temizlemek elbette şart ama burada doz da önemli. Her gün şampuan kullanmak da saç derisi için pek yararlı sayılmaz. Denizden döndüğünde saçını nazik bir şekilde sülfatsız bir şampuanla yıkamalısın. Nem dengesini sağlayabilmek için bu adım çok önemli. Şampuanı sadece saç derisine uygulayıp saç uçlarına köpükle geçmen yeterli olacaktır. Eğer saçının daha fazla kurumasını istemiyorsan, sıcak su yerine ılık su kullan. Yıkama sonrası saçın pamuk gibi olacak. Doğru yıkama burada anahtar niteleğinde.