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Denedikten Sonra Her An ‘Olsa da Yesek’ Diyeceğiniz 10 Pratik Yemek Tarifi

etiket Denedikten Sonra Her An ‘Olsa da Yesek’ Diyeceğiniz 10 Pratik Yemek Tarifi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 19:01

Bazı yemekleri tattığımız zaman tadı damağımızda kalır ve sürekli aklımıza gelir. Unutamadığınız bu tatlar aşırı lezzetli olur. Bir de lezzetli yemeklerin pratik olması... Gelin beraber hem pratik hem de lezzetli olan tariflere bakalım!

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1. Kahvaltılık ekmek

1. Kahvaltılık ekmek

Kahvaltının vazgeçilmezi ekmeğin biraz süslenmiş hali sizlerle! Doyurucu ve lezzetli olan kahvaltılık ekmeklerin yapımı çok pratik.

Hazırlanma süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 3 dilim ekmek

  • 1 su bardağı peynir

  • 1 yumurta

  • 1 kırmızı biber

  • Maydanoz

  • Yarım çay kaşığı karabiber ve pulbiber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • İlk olarak peyniri uygun bir kapta çatal ile ezelim.

  • Ezilen peynirin üzerine küçük küçük doğranmış kırmızı biberi, yumurtayı, maydanozu ekleyelim ve baharatları katalım.

  • Philips Airfryer 7000 XXL haznesine ekmekleri yerleştirdikten sonra ekmeklerin üzerine hazırladığımız harcı koyalım.

  • Ekmekleri 180 derecede 12 dakika pişirelim.

Afiyet olsun!

2. Patlıcanlı meze

2. Patlıcanlı meze

Ana yemeğin tadına tam olarak varabilmenin yolu mezelerden geçer. O yüzden lezzetli ve pratik bir meze tarifi ile geldim!

Hazırlanma süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 3 patlıcan

  • 5 kırmızı biber

  • 1 orta boy soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 2 orta boy domates

  • yarım demek maydanoz

  • yarım demek dereotu

Sosu için malzemeler:

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

  • 3 yemek kaşığı nar ekşisi

  • Yarım limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı tuz ve isot

  • 1 yemek kaşığı sumak

Yapılışı:

  • Patlıcan ve kırmızı biberlerin üzerine bıçak ya da çatal yardımıyla delikler açalım ve hazneye yerleştirelim.

  • Hazneye yerleştirdikten sonra 200 derece 20 dakikaya ayarlayarak közlenmeye bırakalım.

  • Közlenen patlıcan ve biberlerin kabuklarını soyarak küçük küçük doğrayalım, kaba alalım.

  • Üzerine doğranan domates, soğan, dereotu, maydanozları ve ezilmiş sarımsakları katalım.

  • Salatanın sosu için ayrı bir kap ayarlayalım. Kabın içerisinde zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, tuz, isot ve sumağı karıştıralım.

  • Hazırlanan sosu salatanın üzerine koyalım ve karıştıralım.

Ellerinize sağlık!

3. Milföy hamurundan simit

3. Milföy hamurundan simit

Çıtır çıtır olan bu simitlerin yapımı Philips Airfryer 7000 XXL ile çok kolay! Rabid CombiAir teknolojisi sayesinde yüksek hava akışı gerçekleşir ve ekmek ya da simit gibi ürünlerin dış yüzeylerini muazzam yapar.

Hazırlanma süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 2 adet milföy hamuru

  • 2 yemek kaşığı labne peynir

  • yarım su bardağı maden suyu

  • 2 yemek kaşığı pekmez

  • 3 yemek kaşığı kavrulmuş susam

Yapılışı:

  • Dikdörtgen şeklindeki milföy hamurlarının üzerine çatal ile delikler açalım.

  • Yemek kaşığının yardımıyla labneyi ince bir katman olarak milföy hamurlarına sürelim.

  • Milföy hamurlarını üç uzun parçaya bölerek burgu yaparak yuvarlak şeklini verelim.

  • Bir kapta maden suyu ile pekmezi karıştıralım. Milföyleri karışıma bandırıp sonra susamlayalım.

  • Hazneye yağlı kağıt koyarak üzerine milföyleri yerleştirelim.

  • 200 dereceye ayarlayıp 12 dakika bekleyelim.

Mis gibi koku yayıldığına eminim!

4. Peynirli makarna

4. Peynirli makarna

Karnımızı doyurmak istediğimizde aklımıza ilk olarak makarna gelir. Ama klasik bir makarnadansa bu güzel tarifi deneyin!

Hazırlanma süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 400 gr uzun makarna

  • 200 gr beyaz peynir

Beşamel sosu için malzemeler:

  • 400 ml süt

  • 2,5 yemek kaşığı un

  • 1,5 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

Üzerine koymak için malzeme:

  • 1,5 su bardağı kaşar peynir rendesi

Yapılışı:

  • Haşlanan makarnaların suyunu süzdükten sonra hazneye alalım.

  • Beşamel sosu için bir sos tenceresinde tereyağı eritelim ve üzerine un ilave edelim. Kısık ateşte yakmadan kavurduktan sonra una yavaş yavaş süt ilave edelim ve kaynayana kadar karıştıralım. En son tuz ve karabiber ekleyelim ve tekrar karıştıralım.

  • Haznedeki makarnanın üzerine beşamel sosu ve küçük küçük doğranmış peynirleri ilave ederek karıştıralım. Üzerine kaşar peyniri serelim.

  • 180 derecede 15 dakika pişirelim.

Makarnamız hazır!

5. Patates Pizzası

5. Patates Pizzası

Hamuru yapmak, açmak... Yazarken bile yoruldum. Sizin yorulmamanız için pratik bir tarif ile geldim. Tadını unutmayacağınız ve sürekli yapmak isteyeceğiniz patates pizzası burada!

Hazırlanma süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 175 derece

Malzemeler:

  • 2 patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için malzemeler:

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı su

  • yarım çay kaşığı kekik

  • yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

  • 2 çeri domates

  • 2 yemek kaşığı mısır

  • 50 gr sucuk

  • 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar

Yapılışı:

  • Patatesleri dilimleyelim ve üzerlerine çizik atarak zeytinyağı sürelim.

  • Patatesleri hazneye yerleştirerek 175 derecede 15 dakika pişirelim.

  • Sosu için uygun bir kap alalım ve sosu için gereken tüm malzemeleri karıştıralım. 

  • Üzeri için kaşarı rendeleyelim ve sucuk, domatesleri doğrayalım.

  • Pişen patateslerin üzerine sosu fırça yardımıyla sürelim ve hazırladığımız diğer malzemeleri patatesin üzerine yerleştirelim.

  • Patates pizzaları 175 derecede 5 dakika daha pişirdikten sonra servise hazırlar.

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6. Mücver

6. Mücver

Hazırlanma süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı rendelenmiş kabak

  • 1 havuç

  • 2 yumurta

  • 1,5 çay bardağı un

  • 4 dal ince ince doğranmış taze soğan

  • maydanoz ve dereotu

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

  • Rendelenmiş kabakların suyunu sıkarak uygun bir kaba alalım ve üzerine havuçları ekleyelim.

  • Maydanoz, dereotunu ve yumurtaları ekleyelim.

  • Un, tuz ve karabiberi de ekledikten sonra karıştıralım.

  • Philips Airfryer 7000 XXL'ı 180 dereceye ayarlayalım ve 1 - 2 dakika ısınmasını bekleyelim.

  • Haznenin dibini yağladıktan sonra mücver karışımından birer kaşık olarak hazneye koyalım.

  • Üzerine çok az yağ ekledikten sonra 8 dakika daha pişirelim.

Çıkardığınız mücverlerin üzerine yoğurt koyarak afiyetle yiyebilirsiniz!

Yemeği yaptıktan sonra temizlik aşamasını düşünmeyin. Philips Airfryer 7000 XXL sadece yemek yapmayı pratik hale getirmez, aynı zamanda temizlemesi de çok kolaydır. Tüm parçalarını bulaşık makinesine atabilirsiniz!

7. Tavuk Fajita

7. Tavuk Fajita

Görünüşü güzel, tadı lezzetli tavuğun Philips Airfryer 7000 XXL ile kolayca nasıl yapılabildiğine gelin birlikte bakalım!

Hazırlanma süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 190 derece

Malzemeler:

  • 350 gr kemiksiz tavuk pirzola

  • 1 adet kırmızı, sarı, yeşil, turuncu biber

  • 1 orta boy soğan

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, karabiber, tuz, kırmızı pul biber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 3 tane tortilla ekmekği

Sosu için malzemeler:

  • 4 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1 yemek kaşığı mayonez

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • yarım çay kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı kıyılmış dereotu

Yapılışı:

  • Jülyen olarak doğranmış tavukları, biberleri ve soğanları bir kaba alalım.

  • Tüm baharatları, tuzu, soya sosunu ve zeytin yağını ilave ederek karıştıralım.

  • Tavuk karışımını hazneye aktaralım ve 190 derecede 12 dakika pişirelim.

  • Piştikten sonra yoğurt sosu ile afiyetle yiyebilirsiniz.

8. Karnabahar

8. Karnabahar

Çocuklara yedirmekte zorlandığımız karnabaharın en lezzetli hali ile geldim. Philips Airfryer 7000 XXL'ın sıcak hava kullanarak pişirme tekniği ile daha az yağ kullanarak lezzetli ve sağlıklı yemekler elde edebiliyorsunuz!

Hazırlanma süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 1 adet karnabahar

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 adet limonun suyu

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, karabiber, tuz, sarımsak tozu

Yapılışı:

  • Karnabaharı küçük parçalara ayırıp derin bir kaba alalım.

  • Zeytinyağı, limon suyu, kırmızı biber, karabiber, tuz ve sarımsak tozu ile iyice karıştıralım.

  • Hazneye koyalım ve 200 derecede 12 dakika pişirelim.

Çıtır çıtır olan karnabaharlarınızı soslarla yiyebilirsiniz. Afiyet olsun!

9. Köfte

9. Köfte

Korkmayın, etrafa sıçrayan yağlar ve yayılan kokuların hiçbir olmayacak. Philips Airfryer 7000 XXL ile kolayca bu tarifi yapabileceksiniz. Dışı çıtır, içi sulu kalan köfteler için buraya!

Hazırlanma süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 16 dakika

Pişirme derecesi: Köfte modu

Malzemeler:

  • 400g dana kıyma

  • 1 adet köfte harcı

  • 1 yumurta

  • yarım su bardağı soğuk su

  • 2 rendelenmiş domates

  • 1 diş ezilmiş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • yarım tatlı kaşığı tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Derin bir kabın içerisinde köfte harcı, kıyma, yumurta ve suyu iyice karıştıralım ve küçük toplara ayıralım.

  • Hazneye yerleştirerek 4 dakika kızartalım ve çevirelim. 4 dakika daha kızartalım.

  • Başka bir kasede domates, sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırdıktan sonra köftelerimizin üzerine koyalım. 8 dakika daha pişirdikten sonra lezzetli köfteler hazır!

10. Sigara böreği

10. Sigara böreği

Philips Airfryer 7000 XXL ile daha az yağ kullandığımızı ve hava akımı özelliği ile daha çıtır yiyecekler elde ettiğimizden bahsetmiştik. Yine karşınızda kızartma tarifi var. Dışı çıtır çıtır olan bu börek daha hafif ve sağlıklı olacak. 

Hazırlanma süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: HomeID uygulamasından en uygun dereceyi öğrenebilir ve diğer tariflere göz gezdirebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 1 adet yufka

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

  • 2 tatlı kaşığı susam

Yapılış:

  • Yufkayı 16 üçgene kesip kaşar peyniri eşit bir şekilde yufkaların geniş kenarlarına yerleştirelim. Rulo şeklinde saralım.

  • Ucunu ıslatıp yapıştırdıktan sonra bir fırça yardımıyla tereyağını sürelim ve susamları serpiştirelim. 

  • 200 derecede 15 dakika kızartalım.

Afiyet olsun!

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