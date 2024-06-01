Denedikten Sonra Her An ‘Olsa da Yesek’ Diyeceğiniz 10 Pratik Yemek Tarifi
Denedikten Sonra Her An ‘Olsa da Yesek’ Diyeceğiniz 10 Pratik Yemek Tarifi
Bazı yemekleri tattığımız zaman tadı damağımızda kalır ve sürekli aklımıza gelir. Unutamadığınız bu tatlar aşırı lezzetli olur. Bir de lezzetli yemeklerin pratik olması... Gelin beraber hem pratik hem de lezzetli olan tariflere bakalım!
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1. Kahvaltılık ekmek
2. Patlıcanlı meze
3. Milföy hamurundan simit
4. Peynirli makarna
5. Patates Pizzası
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