Danla Bilic'in At Sevdasından Gülsim Ali'nin Hipnoz Eden Gözlerine 10 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Avatar Atakan
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Danla Bilic
Hadise
Yasemin Şefkatli
Gülsim Ali
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Aslı Bekiroğlu
Zeynep Bastık
Müjde Uzman
Hande Doğandemir
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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