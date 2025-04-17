Dağınıklığın Arkasındaki Duygusal ve Psikolojik Sebepler
Dağınık olmanın kendi içinde de sebepleri olabilir. Dağınık olanlar veya çevresinde çok fazla dağınık insan olanlar buraya. Bugün dağınıklığın ardındaki sebepleri inceliyoruz çünkü dağınıklık sadece fiziksel yorgunlukla ilgili değildir. Arkasında pek çok psikolojik etken de olabilir. Peki dağınıklığın arkasında neler var? Gelin birlikte keşfedelim!
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1. Erteleme ve karar verememe durumu
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2. Duygusal bağlılık
3. Çevreyi kontrol edememe
4. Dikkat eksikliği
5. Depresyonda olma hali
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6. Anksiyete hissi
7. Sorumlulukları reddetme
8. Mükemmelliyetçilik isteği
9. Alışveriş bağımlılığı
10. Karışıklık arasında konforlu olma
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