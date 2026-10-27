"Çok Sesli Festival" MIX 10 Yaşını Kutluyor: MIX Festival 10. Edisyonuyla Sahnede!
Zorlu PSM’nin müziğin farklı türlerini daha geniş kitlelerle buluşturma vizyonu ve ‘çok sesli festival’ mottosuyla hayata geçirdiği MIX Festival, bu yıl 10. yaşını kutluyor.
6 Kasım’da gerçekleşecek festival, İstanbul’u dünya müzik sahnesinin önemli duraklarından biri yapmaya devam ediyor. MIX Festival’in bu yılki kadrosunda; R&B ve elektronik müziğin dünyaca ünlü temsilcileri Kelis ve WhoMadeWho (Hybrid DJ Set), kült gruplar Saint Etienne ve Sleaford Mods’un yanı sıra Derya Yıldırım & Grup Şimşek, Islandman, Donna Mobile by Elif Çağlar, Dov’è Liana, Dumbo Gets Mad, Egosex, Ari Alpert, Berdin Demir, Cihangir Eryıldız, Touchy Toy Collective ve Koffein Club Radio gibi yerli ve yabancı sahnenin heyecan veren isimleri yer alıyor.
10. Yıla Özel İddialı İsimler MIX Festival 2026’da!
Yeni Nesil Sesler, MIX Festival Sahnesinde!
Bu Yıl MIX Festival’de Ses, Görüntüyle Buluşuyor!
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