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"Çok Sesli Festival" MIX 10 Yaşını Kutluyor: MIX Festival 10. Edisyonuyla Sahnede!

etiket "Çok Sesli Festival" MIX 10 Yaşını Kutluyor: MIX Festival 10. Edisyonuyla Sahnede!

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Onedio Content - Onedio Editörü
27.10.2026 - 13:29
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Zorlu PSM’nin müziğin farklı türlerini daha geniş kitlelerle buluşturma vizyonu ve ‘çok sesli festival’ mottosuyla hayata geçirdiği MIX Festival, bu yıl 10. yaşını kutluyor. 

6 Kasım’da gerçekleşecek festival, İstanbul’u dünya müzik sahnesinin önemli duraklarından biri yapmaya devam ediyor. MIX Festival’in bu yılki kadrosunda; R&B ve elektronik müziğin dünyaca ünlü temsilcileri Kelis ve WhoMadeWho (Hybrid DJ Set), kült gruplar Saint Etienne ve Sleaford Mods’un yanı sıra Derya Yıldırım & Grup Şimşek, Islandman, Donna Mobile by Elif Çağlar, Dov’è Liana, Dumbo Gets Mad, Egosex, Ari Alpert, Berdin Demir, Cihangir Eryıldız, Touchy Toy Collective ve Koffein Club Radio gibi yerli ve yabancı sahnenin heyecan veren isimleri yer alıyor.

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Zorlu PSM’nin her sene binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirdiği MIX Festival, 10. yılında seçkin sanatçılar ve eşsiz performanslarla dolu bir program sunuyor. Elektronik, indie, rap ve dans müziğinin en sevilen seslerini aynı sahnede toplayan festival, bu yıl onuncu kez 6 Kasım günü müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl da kült isimler, Avrupa’nın yeni nesil sesleri, görselle müziği birleştiren sanatçılar ve Türkiye’nin sevilen müzisyenleri festivali unutulmaz kılmaya hazırlanıyor.

10. Yıla Özel İddialı İsimler MIX Festival 2026’da!

10. Yıla Özel İddialı İsimler MIX Festival 2026’da!

‘Milkshake’ ve ‘Bossy’ gibi hitleriyle 2000’lerin R&B ve pop sahnesine damgasını vuran Kelis, MIX Festival’in 10. yılına özel sahnede yerini alıyor. Alternatif dans-pop’un öncülerinden Saint Etienne, kariyerlerinin veda albümü kabul edilen 12. Stüdyo albümleri ‘International’ ‘ın ardından müzikseverlerle buluşuyor. Minimal elektronik altyapıları keskin toplumsal gözlemlerle birleştiren Sleaford Mods, sekizinci albümleri ‘The Demise Of Planet X’ ile festivalin en dikkat çekici performanslarından birine imza atmaya hazırlanıyor. 

2003’te Kopenhag’da kurulan kült İskandinav topluluğu WhoMadeWho, indie ve dans müziğinin enerjisini house ile elektronik seslerin dünyasına taşıyan, canlı enstrümantasyonla DJ kültürü arasında kendine özgü bir köprü kuran üçlülerden biri. Daft Punk, LCD Soundsystem ve Hot Chip gibi isimlerle sahneyi paylaşan, Roskilde, Sónar ve Coachella gibi festivallerde yer alan topluluk, MIX Festival’de “Hybrid DJ Set” ile sahne alacak.

Yeni Nesil Sesler, MIX Festival Sahnesinde!

Yeni Nesil Sesler, MIX Festival Sahnesinde!

House-pop’u Fransız dokunuşu ve İtalyan esintileriyle yeniden yorumlayan Dov’è Liana, kapalı gişe geçen Avrupa turnesinin ardından MIX Festival sahnesine konuk oluyor. Pitchfork ve NPR gibi saygın mecraların dikkatini çeken, retro sound’ları elektronik ve funk ritimleriyle harmanlayan İtalyan sanatçı Dumbo Gets Mad, beşinci albümü ‘Five Eggs’ sonrası müzikseverlerle buluşuyor. Vokal, canlı loop ve elektronik üretimi bir araya getirerek house-electro ve techno ekseninde ilerleyen Donna Mobile by Elif Çağlar ise festivalin dikkat çeken birliktelikleri arasında yer alıyor.

Yerli Sahnenin Yükselen İsimleri MIX Festival’e Damga Vuruyor!

Anadolu müziğini ‘Neo-Turkish Psychedelia’ adını verdikleri özgün bir dille yeniden kuran Tolga Böyük, Erdem Başer ve Eralp Güven’den oluşan üçlü Islandman, beşinci albümleri Island5 ile sahne alıyor. Klasik piyano ve çello eğitimini Melodic House ve Melodic Techno ile buluşturan Gaia Ekho, festivale farklı bir doku katıyor. Geleneksel enstrümanları drum & bass, jazzstep ve downtempo’yla buluşturan Jungle Funk Live ise son albümü ‘Jungle Funk’ ile dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

İstanbul’un ‘feel-good city house’ tarzıyla öne çıkan Koffein Club Radio projesiyle Ezgi Yelen, enerjik setiyle MIX Festival sahnesine konuk oluyor. DJ’liği görsel sanatlarla harmanlayan Amerikalı sanatçı Ari Alpert, elektronik müzik ve çağdaş sanat sahnesindeki köklü duruşunu MIX Festival’e taşıyor. Elektronik folk ile deneysel rock arasında özgün bir çizgi izleyen Egosex ise festivalin alternatif seslerinden biri olarak sahne alıyor.

Bu Yıl MIX Festival’de Ses, Görüntüyle Buluşuyor!

Bu Yıl MIX Festival’de Ses, Görüntüyle Buluşuyor!

Doğa ile teknoloji arasındaki ilişkiyi dijital sistemlerle sorgulayan, yeni medya ve görsel-işitsel performans sanatçısı Berdin Demir, MIX Festival’de deneysel bir sahne deneyimi sunuyor. Roma’nın terk edilmiş inşaat alanlarından yola çıkarak kentsel belleği ses ve görüntüyle yeniden kurgulayan Touchy Toy Collective imzalı Concrete Casings projesi ise festival programına özgün bir deneysel performans katıyor.

6 Kasım’da Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek MIX Festival hakkındaki haberler ve gelişmeler için Modundayız ve Zorlu PSM instagram sayfalarını takip edebilirsiniz.

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