"Çok Sesli Festival" MIX 10 Yaşını Kutluyor: MIX Festival 10. Edisyonuyla Sahnede!

House-pop’u Fransız dokunuşu ve İtalyan esintileriyle yeniden yorumlayan Dov’è Liana, kapalı gişe geçen Avrupa turnesinin ardından MIX Festival sahnesine konuk oluyor. Pitchfork ve NPR gibi saygın mecraların dikkatini çeken, retro sound’ları elektronik ve funk ritimleriyle harmanlayan İtalyan sanatçı Dumbo Gets Mad, beşinci albümü ‘Five Eggs’ sonrası müzikseverlerle buluşuyor. Vokal, canlı loop ve elektronik üretimi bir araya getirerek house-electro ve techno ekseninde ilerleyen Donna Mobile by Elif Çağlar ise festivalin dikkat çeken birliktelikleri arasında yer alıyor.

Yerli Sahnenin Yükselen İsimleri MIX Festival’e Damga Vuruyor!

Anadolu müziğini ‘Neo-Turkish Psychedelia’ adını verdikleri özgün bir dille yeniden kuran Tolga Böyük, Erdem Başer ve Eralp Güven’den oluşan üçlü Islandman, beşinci albümleri Island5 ile sahne alıyor. Klasik piyano ve çello eğitimini Melodic House ve Melodic Techno ile buluşturan Gaia Ekho, festivale farklı bir doku katıyor. Geleneksel enstrümanları drum & bass, jazzstep ve downtempo’yla buluşturan Jungle Funk Live ise son albümü ‘Jungle Funk’ ile dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

İstanbul’un ‘feel-good city house’ tarzıyla öne çıkan Koffein Club Radio projesiyle Ezgi Yelen, enerjik setiyle MIX Festival sahnesine konuk oluyor. DJ’liği görsel sanatlarla harmanlayan Amerikalı sanatçı Ari Alpert, elektronik müzik ve çağdaş sanat sahnesindeki köklü duruşunu MIX Festival’e taşıyor. Elektronik folk ile deneysel rock arasında özgün bir çizgi izleyen Egosex ise festivalin alternatif seslerinden biri olarak sahne alıyor.