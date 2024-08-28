Çocukluk Anılarımız Canlanacak: PowerWash Simulator'a Shrek Temalı DLC Geliyor!

Kirlenmiş lokasyonları ve haritaları temizleyerek ilerleyiş sağladığımız 2022 çıkışlı PowerWash Simulator daha önce birçok markayla anlaşma sağlamış ve bizlere yeni içerikler getirmeye devam etmişti. Şimdi ise sırada Shrek temalı bir ek paket bulunuyor.