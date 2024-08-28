Çocukluk Anılarımız Canlanacak: PowerWash Simulator'a Shrek Temalı DLC Geliyor!
Çocukluk Anılarımız Canlanacak: PowerWash Simulator'a Shrek Temalı DLC Geliyor!
2022 yılında çıkan ve ana temeli 'temizlik' olan PowerWash Simulator'a çocukluk kahramanımız Shrek temalı bir ek paket geliyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyundaki tek amacımız" temizlik" yapmak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DreamWorks'ün efsane filmlerinden birisi geliyor;
Yayınlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz;
Çıkış tarihi ise henüz belli değil.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın