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Çocukluk Anılarımız Canlanacak: PowerWash Simulator'a Shrek Temalı DLC Geliyor!

Çocukluk Anılarımız Canlanacak: PowerWash Simulator'a Shrek Temalı DLC Geliyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 13:30

2022 yılında çıkan ve ana temeli 'temizlik' olan PowerWash Simulator'a çocukluk kahramanımız Shrek temalı bir ek paket geliyor!

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Oyundaki tek amacımız" temizlik" yapmak!

Oyundaki tek amacımız" temizlik" yapmak!

Kirlenmiş lokasyonları ve haritaları temizleyerek ilerleyiş sağladığımız 2022 çıkışlı PowerWash Simulator daha önce birçok markayla anlaşma sağlamış ve bizlere yeni içerikler getirmeye devam etmişti. Şimdi ise sırada Shrek temalı bir ek paket bulunuyor.

DreamWorks'ün efsane filmlerinden birisi geliyor;

DreamWorks'ün efsane filmlerinden birisi geliyor;

Shrek filmlerinden esinlenen 5 farklı haritayı oyuncuların beğenisine sunacak olan PowerWash Simulator, bu haritalar içerisinde filmden aşina olduğumuz lokasyonları temizlememizi isteyecek. Çamur, kir ve pas içerisindeki bölgeleri temizlerken aynı zamanda çocukluğumuza döneceğiz.

Yayınlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz;

Çıkış tarihi ise henüz belli değil.

Çıkış tarihi ise henüz belli değil.

Steam sayfası açılan ek paketin çıkış tarihi ise henüz kesin olarak belli değil. Ancak yayınlanan fragmanı izleyen oyuncular şimdiden Shrek filmindeki lokasyonlarda oynamak için gün sayıyor diyebiliriz.

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