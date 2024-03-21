Çocuğunuzla Arabada Oynayabileceğiniz 11 Eğlenceli Oyun

Oyunun kuralları oldukça basit: Sırayla pikniğe götürülebilecek malzemeleri sayıyoruz, ama işin içine biraz rekabet ve hız da katıyoruz! Her malzeme, alfabetik sıraya göre sıralanmalı, yani bir sonraki oyuncu önceki malzemenin baş harfiyle başlayan bir şey seçmeli.

Örneğin, “Pikniğe çilek götürüyorum.” dediysek, bir sonraki oyuncunun 'D' harfiyle başlayan bir malzeme seçmesi gerekir.

Bu oyunla, hem çocukların mantıklı düşünme becerilerini geliştiriyoruz hem de eğlencenin doruklarına çıkıyoruz.