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Çocuğunuzla Arabada Oynayabileceğiniz 11 Eğlenceli Oyun

etiket Çocuğunuzla Arabada Oynayabileceğiniz 11 Eğlenceli Oyun

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 17:01

Çocuklarla vakit geçirmek gerçekten çok değerli, özellikle de uzun araba yolculuklarında. Ailece bir arada olmak güzel ama bazen yolculuklar biraz monoton olabiliyor, değil mi? İşte bu noktada oyunlar imdadımıza yetişiyor! Arabada oynanan oyunlar, sadece eğlenceli zaman geçirmemizi sağlamıyor, aynı zamanda çocuklarla daha derin bir bağ kurmamıza yardımcı oluyor. Bu yüzden, çocuklarınızla birlikte bu oyunları denemek hem eğlenceli hem de anlamlı olabilir. Haydi, birlikte unutulmaz anlar biriktirelim!

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1. Hazır mısınız piknik zamanı için? 'Pikniğe Gidiyorum' adlı bu oyun, araba içinde geçen zamanı hem eğlenceli hale getiriyor hem de çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlıyor.

Oyunun kuralları oldukça basit: Sırayla pikniğe götürülebilecek malzemeleri sayıyoruz, ama işin içine biraz rekabet ve hız da katıyoruz! Her malzeme, alfabetik sıraya göre sıralanmalı, yani bir sonraki oyuncu önceki malzemenin baş harfiyle başlayan bir şey seçmeli.

Örneğin, “Pikniğe çilek götürüyorum.” dediysek, bir sonraki oyuncunun 'D' harfiyle başlayan bir malzeme seçmesi gerekir.

Bu oyunla, hem çocukların mantıklı düşünme becerilerini geliştiriyoruz hem de eğlencenin doruklarına çıkıyoruz.

2. Yolculuğa başlamadan önce belirlediğimiz yasak bir kelime veya cümleyle eğlenceli bir oyun olan 'Yasak Kelime', araba yolculuklarını daha neşeli hale getirebilir.

Örneğin, başlangıçta belirlenen yasak bir kelime veya cümle, yolculuğun daha eğlenceli olmasını sağlar. 'Çok uzak mıyız?' gibi bir cümleyi yasaklamak gibi. Ardından, bu cümleyi kullanmaktan kaçınarak en az soruyu soran kişi oyunu kazanır.

Bir başka versiyon ise soru ve cevaba dayalı. Mesela, bir oyuncu diğerine kendisiyle ilgili sorular sorduğunda, evet cevabını yasaklar. Böylece diğer oyuncu tamam veya anlaşıldı gibi alternatif ifadeler kullanarak cevap vermeye çalışır. Oyun, oyuncuların 'evet' kelimesini kullanmamaya dikkat etmesi ve rekabetin heyecanıyla devam eder.

3. Arabada çocuklarla ve ebeveynlerle birlikte keyifli vakit geçirmek için harika bir oyun olan 'Harita Macerası'!

Bu oyun, hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunar. Oyunun amacı basit: Bir kişi haritada veya el haritasında bir yer seçer ve diğer oyuncular bu yeri hızlıca bulmaya çalışır. Hem çocuklar hem de ebeveynler, hızlı düşünme ve dikkat becerilerini kullanarak birlikte yarışırken aynı zamanda yeni yerler hakkında bilgi edinirler.

4. Hafıza oyunu, araba yolculuklarında çocuklarla ebeveynler arasında harika bir bağ kurmanın ve keyifli anlar yaşamanın en güzel yollarından biri!

Oyunun adı gibi, herkes birlikte zihinsel bir yolculuğa çıkıyor. Oyunun kuralları ise çok basit: Birimiz alfabenin bir harfiyle başlayan bir şey seçiyoruz. Örneğin, 'A harfi için Araba!' diyebiliriz. Sonra diğerleri, önceki cevabı hatırlayarak alfabenin bir sonraki harfiyle başlayan bir şey bulmaya çalışıyor. Tabii ki, burada hafıza ve hız önemli!

Mesela, ben 'A harfi için Araba!' dedikten sonra sen 'B harfi için Balon!' diyebilirsin. Sonra bir sonraki oyuncu 'C harfi için Cesur!' der, ve böyle devam eder.

5. Araba yolculuklarının vazgeçilmez eğlencesi haline gelecek 'Şarkı Tahmini'!

Bu oyun, arabada çocuklarla ebeveynler arasında neşeli bir rekabetin ve kahkaha dolu anların kapısını aralar. Oyunun kuralı basit: Biriniz aklınızdan bir şarkı seçersiniz, diğerleri de onu tahmin etmeye çalışır.

Şarkıyı tutan kişi, ipucu vermek için elinden geleni yapar. Kimi zaman biraz melodiyi mırıldanır, kimi zaman da birkaç kelime fısıldar. Diğerleri de bu ipuçlarını yakalayıp doğru şarkıyı bulmaya çalışırken hep birlikte eğlenirler.

Doğru şarkıyı bulan bir puan alır ve sıradaki kişiye geçer. Oyun böylece devam eder, herkes sırayla kendi favori şarkılarını tahmin ettirirken, birbirlerini daha iyi tanır ve bir arada keyifli zaman geçirirler.

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6. Arabanın içinde neşeli bir kahkaha fırtınası yaratabilicek olan oyunumuz: 'Kimim Ben?'

Bu oyun nasıldır bilirsin, herkes birbirine sorular sorar ama cevaplar sadece 'evet' veya 'hayır' olur. Yani, 'Ben bir ünlü müyüm?' gibi başlanabilir mesela.

Sonunda doğru ismi tahmin eden oyuncu kazanır ve sıradaki gizemli isim belirlenir.

7. Hayvan Sayma Oyunu!

Birisi bir hayvan adı söyler, mesela köpek. Şimdi, sıra sende! Sen de bir hayvan adı söyle, ama o hayvanın son harfiyle başlamalı. Mesela, köpek dedikten sonra sen kedi diyebilirsin!

Ama unutma, daha önce söylenen bir hayvanı tekrar etmek yasak! Bu da oyunu biraz zorlu ve heyecanlı hale getiriyor. Bakalım, kim daha hızlı düşünebilir, kim daha yaratıcı olabilir?

8. Heyooo, uzun yolda sıkıldığınızı mı hissediyorsunuz? O zaman hadi birlikte 'Hikaye Zinciri' oynayalım!

Bir oyuncu hikayenin başlangıcını yapar. Mesela, 'Bir zamanlar uzak bir diyarın ortasında, Rıfkı isimli bir kedi yaşardı. Bir gün, Rıfkı'nın evine garip bir kutu geldi...' Gibi bir giriş yapabilirsiniz.

Sonra, sıra bir sonraki oyuncuya geçer ve oyunu istediği gibi devam ettirir. Belki de Rıfkı'nın kutunun içinden ne çıkacağını hayal eder veya onun başından geçen maceraları anlatır.

Her oyuncunun sadece birkaç cümle eklemeye hakkı olduğunu unutmayın! Her eklemeyi telefonunuza ya da bir deftere kaydederek, sonunda ortaya çıkan komik ve eğlenceli hikayeyi okuyun.

9. Bilmeceler, çocukların hem eğlenmelerini sağlar hem de öğrenmelerine katkıda bulunur. Nasıl mı? Hadi birlikte bakalım!

Önce biri bilmecelerden birini sorar. Hangi simit yenmez? Sonra diğer kişi düşünür, düşünür ve sonunda cevabı bulur. Ve nihayetinde gülerek cevap verir. Deniz simidi!

10. 'Plaka Bulmaca', arkadaşlarınızla veya ailenizle arabada oynayabileceğiniz eğlenceli bir yarışma! 🚗🔍

Nasıl mı oynanır? Çok basit! Etrafta gördüğünüz her plakayı toplayın ve hangi şehre ait olduğunu tahmin edin. Mesela, 35 plakası gördüğünüzde hemen bilmeliyiz ki bu İzmir'e ait! Doğru tahmin yaparsanız bir puan kazanırsınız. Ardından, bir sonraki şehre ait plakayı bulmaya çalışın ve bir puan daha kazanın!

Oyunun sonunda en çok plaka bulan ve doğru tahmin yapan kişi, şampiyon olur!

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11. Yol boyunca eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak bir diğer oyun! 'Ben Gördüm' oyunu.

Bu oyunda gördüğünüz herhangi bir nesneyi seçin ve onu diğer oyunculara tarif edin. Mesela, 'Benim gördüğüm nesne, parlak bir renge sahip ve genellikle sokaklarda gördüğümüz bir nesne' gibi bir tarif verebilirsin. Diğer oyuncular da bu ipucuna göre nesneyi tahmin etmeye çalışır.

Doğru tahmin eden oyuncu, bir sonraki nesneyi seçme hakkını kazanır ve oyun böyle devam eder. Oyun boyunca komik tahminler yapılırken, birbirinizi daha iyi tanıma şansınız da olur. 💡

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