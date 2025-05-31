Çocuğunuza Temizliği Eğlenceli Bir Şekilde Aşılayabileceğiniz Aktiviteler

Oyuncaklar da banyo yapmalı öyle değil mi? Haftada bir gün “Oyuncak Temizliği Günü” belirleyerek, çocuğunuza temizlik sorumluluğu vermenizde yarar var. Bir leğene ılık su ve biraz şampuan koyup, minik bir diş fırçası yardımıyla oyuncakları birlikte temizleyin. Bu sayede mikropları anlatmak için mükemmel bir fırsat da doğmuş olur. “Mikrop canavarları bu oyuncaklara saldırmış, onları kurtarmalıyız!” gibi hikayeleştirme yöntemleri işe yarar nitelikte bu yüzden de faydalanmayı ihmal etmeyin.. Bu sayede el becerileri gelişirken, aynı zamanda oyuncaklara daha dikkatli davranmayı da öğrenmiş olurlar.