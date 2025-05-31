Çocuğunuza Temizliği Eğlenceli Bir Şekilde Aşılayabileceğiniz Aktiviteler
Temizlik dediğin sıkıcı şeylerden ibaret değil! Çocuklara hijyen alışkanlığı kazandırmanın en etkili yolu, bunu bir oyuna çevirmekten geçiyor. İşte hem miniklerin yüzünü güldürecek hem de evin tertemiz olmasını sağlayacak birbirinden eğlenceli temizlik aktiviteleri!
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Köpük partisiyle lavabo temizliği.
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Oyuncakları banyoya götürme görevi.
Şarkılı yer silme yarışı.
Mikrop dedektifliği oyunu.
Süpürgeyle dans et.
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Sabun yapımı atölyesi.
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