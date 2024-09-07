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Çocuğunuz Okula Dönüş Yapmadan Önce Bu Tarifleri Öğrenin: Beslenme Çantası İçin Yapabileceğiniz 10 Tarif

etiket Çocuğunuz Okula Dönüş Yapmadan Önce Bu Tarifleri Öğrenin: Beslenme Çantası İçin Yapabileceğiniz 10 Tarif

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 19:01

Okul dönemi yaklaştıkça “Beslenme çantasına bugün ne koysam?” diye düşünmeye başladınız mı? Sizi çok iyi anlıyoruz! Sağlıklı, pratik ve lezzetli atıştırmalıklar hazırlamak her anne-babanın en büyük hedefi. Hem besleyici hem de doyurucu tariflerle dolu bu liste, miniklerin gün boyunca enerjik kalmalarını sağlayacak.

Haydi tariflere bir göz atalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
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1. Tavuklu Börek ve Patatesli Peynir Topları

1. Tavuklu Börek ve Patatesli Peynir Topları

Çıtır çıtır börekler, beslenme çantasının vazgeçilmezlerinden. Tavuklu iç harcıyla hazırladığımız bu börek, protein dolu ve doyurucu bir alternatif.

Malzemeler:

  • 2 adet yufka

  • 200 gr haşlanmış tavuk göğsü (didiklenmiş)

  • 1 adet soğan (ince doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz, karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 yumurta sarısı (üzeri için)

Yapılışı:

1.Soğanları zeytinyağında kavurun, ardından haşlanmış tavukları ekleyip baharatlarla tatlandırın. 

2. Yufkaları ortadan ikiye kesin ve tavuklu harcı içine koyarak rulo şeklinde sarın.

3. Börekleri büyük hazneye yerleştirin, üzerlerine yumurta sarısı sürüp 180 derecede 15-20 dakika pişirin. Börekler altın rengine döndüğünde hazır!

Böreklerin yanına hafif bir şey mi arıyorsunuz? İşte peynirli bir atıştırmalık...

Malzemeler:

  • 2 haşlanmış patates (rendelenmiş)

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı galeta unu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Rendelenmiş patatesleri, kaşar peyniri, yumurta, galeta unu ve baharatlarla karıştırarak bir hamur elde edin.

2. Karışımdan küçük toplar yapın ve küçük hazneye yerleştirin. 180 derecede 10-12 dakika pişirin. Dışı çıtır, içi yumuşacık peynir toplarınız hazır!

Afiyet olsun!

2. Fırında Zeytinli Peynirli Poğaça ve Elma Cipsi

2. Fırında Zeytinli Peynirli Poğaça ve Elma Cipsi

Poğaça, her çocuğun sevdiği bir klasik. Bu zeytinli ve peynirli versiyonu ise beslenme çantasını renklendirmek için ideal. Hem sağlıklı hem de doyurucu!

Malzemeler:

  • 2 su bardağı tam buğday unu

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 yumurta

  • 1/2 su bardağı beyaz peynir (ufalanmış)

  • 1/4 su bardağı siyah zeytin (dilimlenmiş)

  • Tuz

Yapılışı:

1. Un, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın.

2. Yoğurt, zeytinyağı ve yumurtayı ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.

3. Küçük poğaçalar yaparak büyük hazneye yerleştirin. 180 derecede 15-20 dakika pişirin.

Tatlı bir atıştırmalık mı arıyorsunuz? İşte elma cipsi...

Malzemeler:

  • 1 adet elma (ince dilimlenmiş)

  • 1/2 çay kaşığı tarçın

Yapılışı: 

1. Elma dilimlerini tarçınla harmanlayın ve küçük hazneye yerleştirin. 

2. 160 derecede 10-12 dakika kadar pişirin. Elmalar kuruyup çıtır hale geldiğinde servise hazır olacak.

3. Tavuk Köfte ve Fırında Sebzeli Mücver

3. Tavuk Köfte ve Fırında Sebzeli Mücver

Beslenme çantasına protein açısından zengin bir alternatif eklemek istiyorsanız, tavuk köftesi harika bir seçenek. Hem hafif hem de lezzetli!

Malzemeler:

  • 750 gr kemiksiz tavuk eti

  • 1 kuru soğan (rendelenmiş)

  • 1 kahve fincanı yoğurt

  • 1 yumurta

  • 1 çorba kaşığı galeta unu

  • 3-4 yaprak taze fesleğen (ince kıyılmış)

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı tatlı kırmızı tozbiber

  • 1 fiske karabiber

Yapılışı:

  • Tavuk etlerini doğrayıcıda çekerek köftelik kıyma haline getirin.

  • Soğanı rendeleyin, fesleğeni ince kıyın.

  • Kıymayı bir yoğurma kabına alın ve tüm malzemeleri ekleyip iyice yoğurun.

  • Karışımı streç filmle kaplayıp buzdolabında 20 dakika dinlendirin.

  • Dinlenen karışımdan yuvarlak köfteler hazırlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesini çıkarın, sepeti bir fırça ile yağlayın ve köfteleri yerleştirin.

  • Airfryer'ı 200 dereceye ayarlayıp 15 dakika pişirin. 10. dakikada köfteleri çevirin.

Sebzelerin en lezzetli hali!

Malzemeler:

  • 2 adet kabak (rendelenmiş)

  • 1 havuç (rendelenmiş)

  • 2 yumurta

  • 1/4 su bardağı tam buğday unu

  • 1/2 su bardağı beyaz peynir (ufalanmış)

  • 1 tutam dereotu (ince kıyılmış)

  • Tuz, karabiber

Yapılışı: 

1. Rendelenmiş kabak ve havuçları bir süzgeçte sıkın ve suyunu iyice çıkarın. 

2. Bir kapta yumurta, un, beyaz peynir ve dereotunu karıştırın. 

3. Kabak ve havucu ekleyip baharatlarla tatlandırın. 

4. Mücver harcını büyük hazneye yerleştirip 180 derecede 15-20 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

4. Portakallı Muffin ve Peynirli Mini Börek

4. Portakallı Muffin ve Peynirli Mini Börek

Bu nefis portakal aromalı muffinler, çocuklarınız beslenmesine sağlıklı bir alternatif olacak. Hem hafif hem de mis kokulu!

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • 1 çay bardağı bal

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu

  • 1 portakalın rendelenmiş kabuğu

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • Yarım paket kabartma tozu

  • 2 su bardağı un

Yapılışı:

  • Yumurtaları bir kapta çırpın ve üzerine bal, süt, portakal suyu ve sıvı yağı ekleyerek çırpmaya devam edin.

  • Unu, kabartma tozunu ve portakal kabuğunu karışıma ilave edin. Tahta bir kaşıkla karışımı pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

  • Hazırladığınız muffin hamurunu kağıt muffin kalıplarına eşit şekilde paylaştırın.

  • Philips Çift Hazneli  Airfryer’ın büyük haznesini çıkarın ve kalıpları yerleştirin.

  • Airfryer’ı 170 dereceye ayarlayıp, 20 dakika pişirin. Muffinler altın rengini aldığında ve kabardığında servise hazır.

Klasik bir lezzet olan böreği, mini versiyonlarda hazırlayarak beslenme çantasına eklemek hem pratik hem de çocukların favorisi olacak.

Malzemeler:

  • 4 adet yufka

  • 1 su bardağı beyaz peynir (ufalanmış)

  • 1/2 su bardağı maydanoz (ince kıyılmış)

  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı

  • 1 yumurta (üzeri için)

Yapılışı: 

1. Yufkaları dörde bölün. Beyaz peynir ve maydanozu karıştırarak iç harcı hazırlayın. 

2. Yufkaların içine bu harcı koyup mini rulo şeklinde sarın. Börekleri büyük hazneye dizip üzerlerine çırpılmış yumurta sürün. 

3. 180 derecede 20 dakika pişirin. Kızardığında çıtır çıtır mini börekler servise hazır!

5. Damla Çikolatalı Top Kek ve Fırında Patates Kroket

5. Damla Çikolatalı Top Kek ve Fırında Patates Kroket

Patates kroketler, çocukların en sevdiği atıştırmalıklardan biridir. Dışı çıtır, içi yumuşacık olan bu kroketler, beslenme çantasını renklendirecektir.

Malzemeler:

  • 3 adet patates (haşlanmış ve ezilmiş)

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 yemek kaşığı un

  • Tuz, karabiber

  • 1 yumurta (pane için)

  • Galeta unu

Yapılışı: 

1. Haşlanmış patatesleri, kaşar peyniri, un, tuz ve karabiberle karıştırın. 

2. Küçük toplar yaparak önce çırpılmış yumurtaya, sonra galeta ununa bulayın. 

3. Kroketleri büyük hazneye dizip 180 derecede 15-20 dakika pişirin. Altın rengini aldıklarında çıtır patates kroketler servise hazırdır.

Yanına hafif bir tatlı yapmaya ne dersiniz? Damla çikolataların her lokmada ağızda eridiği bu yumuşacık top kekler 

  • Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • 1,5 çay bardağı toz şeker

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı

  • 2 su bardağı un

  • Yarım paket vanilya

  • Yarım paket kabartma tozu

  • 2 çorba kaşığı damla çikolata

Yapılışı:

1. Yumurtaları toz şekerle iyice çırpın, ardından eritilmiş tereyağı ve sütü ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

2. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyip, tahta bir kaşıkla karışımı homojen hale getirin.

3. Son olarak damla çikolataları ekleyin ve kek hamurunu muffin kalıplarına paylaştırın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesini çıkarın, kalıpları yerleştirin ve 170 derecede 20 dakika pişirin.

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