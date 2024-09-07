Çocuğunuz Okula Dönüş Yapmadan Önce Bu Tarifleri Öğrenin: Beslenme Çantası İçin Yapabileceğiniz 10 Tarif
Çocuğunuz Okula Dönüş Yapmadan Önce Bu Tarifleri Öğrenin: Beslenme Çantası İçin Yapabileceğiniz 10 Tarif
Okul dönemi yaklaştıkça “Beslenme çantasına bugün ne koysam?” diye düşünmeye başladınız mı? Sizi çok iyi anlıyoruz! Sağlıklı, pratik ve lezzetli atıştırmalıklar hazırlamak her anne-babanın en büyük hedefi. Hem besleyici hem de doyurucu tariflerle dolu bu liste, miniklerin gün boyunca enerjik kalmalarını sağlayacak.
Haydi tariflere bir göz atalım!
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1. Tavuklu Börek ve Patatesli Peynir Topları
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