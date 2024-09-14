Çocuğunun Sağlığına Her Şeyden Daha Çok Önem Veren Annelerin Yapması Gereken 10 Tarif

Philips Çift Hazneli Airfryer'la yapılan köftelerin içi sulu dışı sulu sulu, patatesler de çıtır çıtır olur!
Balık köftesi
Hazırlama süresi: 10 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Pişirme derecesi: 180 derece
Malzemeler:
300 gram beyaz etli balık
1 adet küçük soğan
1 diş sarımsak
1 dilim bayat ekmek içi
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı galeta unu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber, kimyon, pul biber
Maydanoz veya dereotu
Yapılışı:
Balık filetolarını robottan geçirip püre haline getirin.
Balık püresini bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, sarımsak, bayat ekmek içi, yumurta, galeta unu, zeytinyağı, baharatlar ve ince doğranmış maydanoz veya dereotu ekleyin.
Tüm malzemeleri iyice yoğurup, homojen bir köfte harcı elde edin.
Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve hafifçe yassılaştırın.
Köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirin ve 180°C’de 12-15 dakika pişirin. Köftelerin her iki tarafını da pişirmek için ara sıra çevirin.
Patates cipsi
Hazırlama süresi: 10 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Pişirme derecesi: 160 derece
Malzemeler:
2 adet büyük patates
1-2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber, kırmızı biber, kekik
Yapılışı:
Patatesleri ince dilimler halinde doğrayın.
Dilimlenmiş patatesleri su dolu bir kaba koyun ve nişastalarını bırakması için 10-15 dakika bekletin.
Patatesleri sudan çıkarın ve iyice kurulayın. Patateslerin tamamen kuru olması, cipslerin çıtır olması için önemlidir.
Patatesleri zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın.
Patates dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine tek kat halinde dizin. 160°C’de 10-15 dakika pişirin. Cipslerin çıtır çıtır olması için pişirme süresinin ortasında patatesleri karıştırabilirsiniz.
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