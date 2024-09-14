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Çocuğunun Sağlığına Her Şeyden Daha Çok Önem Veren Annelerin Yapması Gereken 10 Tarif

etiket Çocuğunun Sağlığına Her Şeyden Daha Çok Önem Veren Annelerin Yapması Gereken 10 Tarif

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 20:01

Annelerin kendinden önce çocuklarını düşünür. Sağlığı, mutluluğu, öğrenmesi anneler için çok önemlidir. Bunların en başında da beslenme gelir. Çocuğunun en iyi şekilde büyümesi için uğraşan anneler gelin birlikte hem sağlıklı hem de lezzetli tariflere bakalım!

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1. Sebzeli Köfte ve Peynirli Kabak Çubukları

1. Sebzeli Köfte ve Peynirli Kabak Çubukları

İki farklı yiyeceği aynı anda yaparak zamandan tasarruf etmenizi sağlayan Philips Çift Hazneli Airfryer ile yağ oranını azaltarak sağlıklı yiyecekler elde edebilirsiniz!Sebzeli köfte

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 18 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 300 gram kıyma

  • 1 adet havuç 

  • 1 adet kabak

  • 1 adet kuru soğan 

  • 2 diş sarımsak

  • 1 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kimyon, pul biber 

  • Maydanoz

Yapılışı:

  • Rendelenmiş havuç, kabak ve soğanı karıştırma kabına alın. Fazla suyunu elinizle sıkarak alın.

  • Üzerine kıyma, ezilmiş sarımsak, yumurta, galeta unu, zeytinyağı, tuz, baharatlar ve ince doğranmış maydanozu ekleyin.

  • Tüm malzemeleri güzelce yoğurarak homojen bir köfte harcı elde edin.

  • Köfte harcından parçalar alıp yuvarlayın ve hafifçe yassılaştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine yerleştirin ve 180°C’de yaklaşık 15-18 dakika pişirin. Ara sıra köfteleri çevirin, altın rengi olana kadar pişirin.

Peynirli kabak çubukları

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 100 gram rendelenmiş az yağlı kaşar peyniri veya parmesan

  • 1 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Tuz, karabiber, kekik

  • Zeytinyağı spreyi 

Yapılışı:

  • Kabakları uzun ince çubuklar halinde kesin.

  • Yumurtayı bir kapta çırpın. Galeta ununu, rendelenmiş peyniri, sarımsak tozunu ve baharatları ayrı bir kapta karıştırın.

  • Kabak çubuklarını önce yumurtaya, sonra peynirli karışıma bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine kabak çubuklarını dizin. Üzerine hafifçe zeytinyağı spreyi sıkabilirsiniz.

  • 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Peynir eriyip kabaklar çıtır hale gelene kadar pişirmeye devam edin.

2. Avokadolu Ekmek ve Tam Buğday Krakerleri

2. Avokadolu Ekmek ve Tam Buğday Krakerleri

Avokadolu ekmek

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 5 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeleri:

  • 1 adet olgun avokado

  • 2 dilim tam buğday ekmeği

  • 1 adet limonun suyu

  • 1 diş sarımsak 

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber

  • Zeytinyağı 

Yapılışı:

  • Avokadoyu ortadan ikiye bölüp çekirdeğini çıkarın ve içini bir kaseye alın. Üzerine limon suyu ekleyin ve iyice ezin.

  • Sarımsağı rendeleyip avokadoya ekleyin. Tuz, karabiber ve kırmızı biber ile tatlandırın.

  • Tam buğday ekmeği dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine yerleştirin ve 180°C'de 3-5 dakika kadar kızartın.

  • Kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine avokado karışımını sürün. Üzerine hafifçe zeytinyağı gezdirebilirsiniz.

  • Dilerseniz avokadolu ekmeğin üzerine dilimlenmiş domates veya poşe yumurta da ekleyebilirsiniz.

Tam buğday krakerleri

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 1 su bardağı tam buğday unu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 su bardağı su (gerektiği kadar ekleyin)

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu 

  • Çörek otu, susam, keten tohumu

Yapılışı:

  • Tam buğday unu, tuz ve isteğe bağlı baharatları karıştırma kabına alın.

  • Zeytinyağı ve suyu ekleyerek hamuru yoğurun. Hamurun yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvamda olması gerekir.

  • Hamuru unlanmış bir yüzeye alın ve ince bir şekilde açın. Hamuru açarken krakerlerin ince olması, çıtır olması için önemlidir.

  • Hamuru bıçakla veya pizza kesiciyle kare şeklinde kesin.

  • Krakerleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine dizin ve üzerlerine çörek otu, susam veya keten tohumu serpin.

  • 160°C’de 10-12 dakika kadar pişirin. Krakerler altın rengini alıp çıtır çıtır olana kadar pişirin.

Çocuğunuza afiyet olsun!

3. Balık Köftesi ve Patates Cipsi

3. Balık Köftesi ve Patates Cipsi

Philips Çift Hazneli Airfryer'la yapılan köftelerin içi sulu dışı sulu sulu, patatesler de çıtır çıtır olur!

Balık köftesi

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 300 gram beyaz etli balık 

  • 1 adet küçük soğan

  • 1 diş sarımsak 

  • 1 dilim bayat ekmek içi 

  • 1 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kimyon, pul biber 

  • Maydanoz veya dereotu

Yapılışı:

  • Balık filetolarını robottan geçirip püre haline getirin.

  • Balık püresini bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, sarımsak, bayat ekmek içi, yumurta, galeta unu, zeytinyağı, baharatlar ve ince doğranmış maydanoz veya dereotu ekleyin.

  • Tüm malzemeleri iyice yoğurup, homojen bir köfte harcı elde edin.

  • Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve hafifçe yassılaştırın.

  • Köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirin ve 180°C’de 12-15 dakika pişirin. Köftelerin her iki tarafını da pişirmek için ara sıra çevirin.

Patates cipsi

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 2 adet büyük patates

  • 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber, kekik 

Yapılışı:

  • Patatesleri ince dilimler halinde doğrayın.

  • Dilimlenmiş patatesleri su dolu bir kaba koyun ve nişastalarını bırakması için 10-15 dakika bekletin.

  • Patatesleri sudan çıkarın ve iyice kurulayın. Patateslerin tamamen kuru olması, cipslerin çıtır olması için önemlidir.

  • Patatesleri zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın.

  • Patates dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine tek kat halinde dizin. 160°C’de 10-15 dakika pişirin. Cipslerin çıtır çıtır olması için pişirme süresinin ortasında patatesleri karıştırabilirsiniz.

4. Havuçlu Kek ve Mini Sebzeli Pizza

4. Havuçlu Kek ve Mini Sebzeli Pizza

Havuçlu kek

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 2 adet rendelenmiş havuç

  • 2 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı esmer şeker veya bal

  • 1/4 su bardağı zeytinyağı

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1.5 su bardağı tam buğday unu

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 çay kaşığı vanilya özü

  • 1/4 su bardağı ceviz veya fındık 

Yapılışı:

  • Yumurta ve şekeri bir kapta köpürene kadar çırpın.

  • Üzerine zeytinyağı, süt ve vanilya özünü ekleyip karıştırın.

  • Rendelenmiş havuç, un, kabartma tozu, tarçın ve ceviz veya fındığı ekleyip spatula ile karıştırın.

  • Hazırladığınız kek hamurunu küçük bir kek kalıbına dökün. Kalıbı airfryer’ın bir haznesine yerleştirin.

  • 160°C’de 20-25 dakika kadar pişirin. Kürdan testi ile pişip pişmediğini kontrol edin.

Mini sebzeli pizza

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 adet tam buğday lavaş

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş az yağlı mozzarella veya kaşar peyniri

  • 1/4 su bardağı domates sosu

  • 1 adet küçük domates 

  • 1 adet yeşil biber

  • 1 adet mantar

  • Birkaç adet zeytin 

  • Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:

  • Lavaşları Philips Çift Hazneleri Airfryer’ın diğer haznesine yerleştirin ve 180°C’de 2-3 dakika önceden ısıtın.

  • Lavaşın üzerine domates sosunu yayın ve üzerine rendelenmiş peyniri serpin.

  • Dilimlenmiş domates, biber, mantar ve zeytinleri pizza tabanına dizin.

  • Tuz, karabiber ve kekik ile tatlandırın.

  • Philips Çift Haznesi Airfryer’da 180°C’de 7-10 dakika pişirin. Peynir eriyip sebzeler hafifçe kızarınca pizzalar hazır olacaktır.

Hem tatlımız hem tuzlumuz hazır!

5. Patates-Havuç Kızartması ve Karnabahar

5. Patates-Havuç Kızartması ve Karnabahar

Çocuğunuza sağlıklı yiyecekleri sevdirecek tarifeler!

Patates-havuç kızartması 

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 adet büyük patates

  • 2 adet havuç

  • 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber, kekik

Yapılışı:

  • Patates ve havuçları soyup ince, uzun çubuklar şeklinde doğrayın.

  • Patates ve havuçları su dolu bir kaba koyun ve nişastalarını bırakması için 10-15 dakika bekletin.

  • Patates ve havuçları sudan çıkarıp iyice kurulayın. Tamamen kuru olmaları, çıtır kızarmaları için önemlidir.

  • Zeytinyağı ve istediğiniz baharatlarla patates ve havuçları karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine havuç ve patatesleri yerleştirin. 180°C’de 15-20 dakika pişirin. Ara sıra karıştırarak her tarafının eşit şekilde kızarmasını sağlayın.

Karnabahar

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 küçük karnabahar

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • Tuz, karabiber

  • Limon suyu 

Yapılışı:

  • Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve yıkayın.

  • Karnabaharları bir kapta zeytinyağı, sarımsak tozu, kırmızı biber, tuz ve karabiberle karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine karnabaharları yerleştirin ve 180°C’de 12-15 dakika pişirin. Karnabaharlar altın rengi olup çıtır hale gelene kadar pişirin.

  • Piştikten sonra üzerine limon suyu sıkabilir veya yoğurtla servis edebilirsiniz.

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6. Sebzeli Krep ve Elma Dilimleri

6. Sebzeli Krep ve Elma Dilimleri

Sebzeli krep

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 1 su bardağı tam buğday unu

  • 1 adet yumurta

  • 1 su bardağı süt

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş kabak

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş havuç

  • 1/2 su bardağı doğranmış ıspanak veya yeşil biber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber 

Yapılışı: 

  • Bir kapta yumurta, süt ve zeytinyağını çırpın. Tam buğday ununu ekleyip pürüzsüz bir krep hamuru elde edene kadar karıştırın.

  • Rendelenmiş kabak, havuç ve doğranmış ıspanağı (veya yeşil biberi) ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın krep yapmaya uygun küçük bir fırın kabına veya silikondan bir tabağa biraz zeytinyağı sürün.

  • Hazırladığınız sebzeli krep karışımını kabın içine dökün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine yerleştirin ve 160°C’de yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Krebin iki tarafını da pişirmek için ortada çevirin.

Elma dilimleri

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 2 adet elma

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu (isteğe bağlı)

  • 1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı:

  • Elmaları yıkayıp çekirdeklerini çıkarın. Kabuklarıyla veya kabuksuz olarak ince dilimler halinde kesin.

  • Elma dilimlerini bir kaba alın ve üzerine limon suyu, tarçın ve bal ekleyip karıştırın.

  • Elma dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine yerleştirin. 160°C’de 8-10 dakika pişirin. Elmalar yumuşayıp hafifçe kızarınca çıkarın.

Afiyet olsun!

7. Ev Yapımı Tavuk Nugget ve Patates

7. Ev Yapımı Tavuk Nugget ve Patates

Philips Çift Hazneli Airfryer ile birlikte yağ kullanımı azalır ve çocuklarınız için sağlıklı yemekler yapabilirsiniz!Ev yapımı tavuk nugget

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 400 gram tavuk göğsü (küçük parçalara kesilmiş)

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 1/2 su bardağı un

  • 2 adet yumurta

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber (isteğe bağlı)

  • Tuz, karabiber

  • Zeytinyağı spreyi

Yapılışı:

  • Tavuk göğsünü küçük nugget boyutunda parçalara kesin.

  • Bir kapta un, sarımsak tozu, kırmızı biber, tuz ve karabiberi karıştırın.

  • Başka bir kapta yumurtaları çırpın.

  • Üçüncü bir kapta galeta ununu hazırlayın.

  • Tavuk parçalarını önce unlu karışıma, sonra yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine dizin ve üzerine hafifçe zeytinyağı spreyi sıkın.

  • 180°C’de yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Pişirme süresinin ortasında nuggetları çevirin.

Patates

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 adet büyük patates

  • 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kekik veya kırmızı biber

Yapılışı:

  • Patatesleri soyup ince uzun şeritler halinde doğrayın.

  • Patatesleri su dolu bir kaba koyup nişastalarını bırakmaları için 10-15 dakika bekletin.

  • Sudaki patatesleri çıkarıp iyice kurulayın.

  • Patatesleri zeytinyağı ve tuzla karıştırın. İsteğe bağlı olarak baharatlar ekleyin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine patatesleri tek kat halinde dizin.

  • 180°C’de 15-20 dakika pişirin, ara sıra patatesleri karıştırarak her tarafının eşit şekilde kızarmasını sağlayın.

8. Tatlı Patates Cipsi ve Tavuk Şiş

8. Tatlı Patates Cipsi ve Tavuk Şiş

Tatlı patates cipsi

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 adet tatlı patates

  • 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kekik, kırmızı biber

Yapılışı:

  • Tatlı patatesleri iyice yıkayın, kabuklarını soymadan ince dilimler halinde kesin. 

  • Tatlı patates dilimlerini bir kaba alın ve su dolu bir kapta 10-15 dakika bekletin. Bu, nişastanın azalmasına yardımcı olur ve cipslerin daha çıtır olmasını sağlar.

  • Dilimleri sudan çıkarıp iyice kurulayın.

  • Tatlı patates dilimlerini zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine tatlı patates dilimlerini tek kat halinde yerleştirin.

  • 180°C’de 12-15 dakika pişirin. Pişirme süresi boyunca tatlı patatesleri ara sıra karıştırarak her tarafının eşit şekilde kızarmasını sağlayın.

Tavuk şiş

  • Havuçları ince ve uzun dilimler halinde doğrayın (patates kızartması gibi ince çubuklar olabilir veya ince yuvarlak dilimler tercih edebilirsiniz).

  • Havuç dilimlerini su dolu bir kapta 5-10 dakika bekletin, sonra iyice kurulayın.

  • Zeytinyağı, tuz ve baharatları havuçlara ekleyip iyice karıştırın.

  • Airfryer’ın diğer haznesine havuç dilimlerini yerleştirin ve 160°C’de 10-12 dakika pişirin. Cipsler hafif çıtır hale gelene kadar ara sıra karıştırarak her tarafının eşit pişmesini sağlayın.

Malzemeler:

  • 400 gram tavuk göğsü (küp şeklinde doğranmış)

  • 1/4 su bardağı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı paprika (tatlı kırmızı biber)

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Tuz, karabiber

  • 1 adet limonun suyu

Yapılışı:

  • Zeytinyağı, yoğurt, kimyon, paprika, sarımsak tozu, tuz, karabiber ve limon suyunu bir kapta karıştırarak marinasyon sosunu hazırlayın.

  • Tavuk parçalarını bu karışıma ekleyip iyice karıştırın. Marine olması için buzdolabında en az 30 dakika bekletin.

  • Tavuk parçalarını şişlere dizin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine tavuk şişleri yerleştirin.

  • 180°C’de 12-15 dakika pişirin. Tavukların pişip pişmediğini kontrol etmek için ortasında bir parça kesebilirsiniz.

Çocuğunuzun karnını iyice doyurur, afiyet olsun!

9. Sebzeli Pizza ve Havuç Cipsi

9. Sebzeli Pizza ve Havuç Cipsi

Çocukların çok sevdiği pizzanın ve kızartmanın sağlıklı hali sizinle!Sebzeli pizza

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 adet tam buğday lavaş veya mini pizza tabanı

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri

  • 1/4 su bardağı domates sosu

  • 1 adet domates 

  • 1 adet yeşil biber

  • 1 adet mantar

  • 1/4 su bardağı mısır

  • Zeytin dilimleri 

  • Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:

  • Lavaş veya pizza tabanlarını hazırlayın ve üzerine domates sosunu yayın.

  • Rendelenmiş peyniri sosun üzerine serpiştirin.

  • Dilimlenmiş domates, yeşil biber, mantar, mısır ve zeytin dilimlerini pizzanın üzerine dizin.

  • Tuz, karabiber ve kekik ile tatlandırın.

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine pizzayı yerleştirin ve 180°C’de 7-10 dakika pişirin. Peynir eriyip sebzeler hafifçe kızarınca pizza hazır olacaktır.

Havuç cipsi

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 3-4 adet büyük havuç

  • 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber

Yapılışı: 

  • Havuçları ince ve uzun dilimler halinde doğrayın 

  • Havuç dilimlerini su dolu bir kapta 5-10 dakika bekletin, sonra iyice kurulayın.

  • Zeytinyağı, tuz ve baharatları havuçlara ekleyip iyice karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine havuç dilimlerini yerleştirin ve 160°C’de 10-12 dakika pişirin. Cipsler hafif çıtır hale gelene kadar ara sıra karıştırarak her tarafının eşit pişmesini sağlayın.

10. Somon ve Sebzeli Mücver

10. Somon ve Sebzeli Mücver

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde yemeğiniz iki kat daha hızlı şekilde pişer! Böylece uzun uzun beklemenize gerek kalmaz ve çocuğunuza hızlıca yemek hazırlayabilirsiniz.Somon

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 dilim somon fileto

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • Tuz, karabiber, kekik, biberiye

  • Limon dilimleri 

Yapılışı:

  • Zeytinyağı, sarımsak, limon suyu, bal, tuz, karabiber ve biberiye ile bir sos hazırlayın.

  • Somon filetolarını bu sosla marine edin ve buzdolabında 15-20 dakika bekletin.

  • Marine ettiğiniz somonları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine yerleştirin.

  • 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Pişirme süresi somon filetolarının kalınlığına göre değişebilir, kontrol ederek pişirin.

  • Piştikten sonra somonu limon dilimleriyle servis edebilirsiniz.

Sebzeli Mücver

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 1 adet havuç 

  • 1 adet küçük patates

  • 1/2 demet taze soğan 

  • 1/2 demet maydanoz 

  • 2 adet yumurta

  • 3 yemek kaşığı un 

  • Tuz, karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber veya kekik 

Yapılışı:

  • Rendelenmiş kabak, havuç ve patatesin fazla suyunu sıkın.

  • Bir kapta sebzeleri, doğranmış taze soğan ve maydanoz ile karıştırın. Yumurta, un, tuz, karabiber ve baharatları ekleyip karıştırın.

  • Mücver karışımından küçük parçalar alarak şekil verin ve Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine yerleştirin. Üzerlerine hafifçe zeytinyağı spreyi sıkabilirsiniz.

  • 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Mücverler altın rengi olup çıtır hale gelinceye kadar pişmeye devam edin.

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