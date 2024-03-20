Çocuğuna İngilizce Öğretmek İçin Deneyebileceğin Yol Hangisi?
Çocuğuna İngilizce Öğretmek İçin Deneyebileceğin Yol Hangisi?
Küresel bir dil olan İngilizce, sadece yetişkinlerin değil aynı zamanda çocukların da öğrenmesi gereken bir dil. Çocuğuna İngilizce öğretmek istiyorsan, sana deneyebileceğin bir yol söyleyeceğiz.
Bu yol testi bitirir bitirmez karşına çıkacak!
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1. Başlıyoruz! Çocuğunun sosyal biri olduğunu düşünüyor musun?
2. Okul ve diğer sorumluluklar dışında boş zamanının olması oldukça önemli. Çocuğun boş zamanlarında en çok neyle ilgileniyor?
3. Çocuklar meraklı olmalarıyla bilinirler. Peki çocuğun en son nasıl bir şeyi merak edip sana sormuştu?
4. Herhangi bir hobisi var mı?
5. Pekala! Büyüyünce ne olmak istiyormuş?
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6. Çocuğun yeni bir şeyler öğrenirken en çok hangi yöntem etkili oluyor?
7. Sana söylemediyse şimdi de sorabiliriz: Hangi süper gücü olsun istiyor?
8. Son soruya geldik! Favori hayvanı bunlardan hangisi?
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