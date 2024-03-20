Çocuğuna İngilizce Öğretmek İçin Deneyebileceğin Yol Hangisi?

Yemek yapmak, evi temizlemek, diş fırçalamak ve kitap okumak gibi günlük işleri ona İngilizce anlatabilirsin. Zaten bu rutinlere alışık olduğu için yabancılık çekmeyecektir, bu rutinleri İngilizce anlattığın zaman ilgisini çekecek ve bildiği bir şeyin İngilizce karşılığını zihnine yerleştirmek için öğrenmek isteyecektir!