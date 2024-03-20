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Çocuğuna İngilizce Öğretmek İçin Deneyebileceğin Yol Hangisi?

etiket Çocuğuna İngilizce Öğretmek İçin Deneyebileceğin Yol Hangisi?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 17:01

Küresel bir dil olan İngilizce, sadece yetişkinlerin değil aynı zamanda çocukların da öğrenmesi gereken bir dil. Çocuğuna İngilizce öğretmek istiyorsan, sana deneyebileceğin bir yol söyleyeceğiz. 

Bu yol testi bitirir bitirmez karşına çıkacak!

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1. Başlıyoruz! Çocuğunun sosyal biri olduğunu düşünüyor musun?

2. Okul ve diğer sorumluluklar dışında boş zamanının olması oldukça önemli. Çocuğun boş zamanlarında en çok neyle ilgileniyor?

3. Çocuklar meraklı olmalarıyla bilinirler. Peki çocuğun en son nasıl bir şeyi merak edip sana sormuştu?

4. Herhangi bir hobisi var mı?

5. Pekala! Büyüyünce ne olmak istiyormuş?

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6. Çocuğun yeni bir şeyler öğrenirken en çok hangi yöntem etkili oluyor?

7. Sana söylemediyse şimdi de sorabiliriz: Hangi süper gücü olsun istiyor?

8. Son soruya geldik! Favori hayvanı bunlardan hangisi?

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Kelime kartları ile etkili bir şekilde İngilizce öğretebilirsin!

Kelime kartları ile etkili bir şekilde İngilizce öğretebilirsin!

Çocuğun gayet yaratıcı ve zeki biri. İngilizce öğrenme sürecinde görsel materyallerle bu süreci daha eğlenceli ve etkili bir hale getirebilirsin. Öğretmek istediğin kelimelerin resimlerini bir tarafına, anlamlarını da diğer tarafına yazıp çizerek ona keyifli bir öğrenme süreci yaşatabilirsin!

Günlük rutinleri İngilizce anlatabilirsin!

Yemek yapmak, evi temizlemek, diş fırçalamak ve kitap okumak gibi günlük işleri ona İngilizce anlatabilirsin. Zaten bu rutinlere alışık olduğu için yabancılık çekmeyecektir, bu rutinleri İngilizce anlattığın zaman ilgisini çekecek ve bildiği bir şeyin İngilizce karşılığını zihnine yerleştirmek için öğrenmek isteyecektir!

Çocuklar için yazılan İngilizce şarkıları beraber söyleyebilirsiniz!

Çocuklar müzik yoluyla dil öğrenmeyi severler. İngilizce çocuk şarkıları, tekerlemeler ve kısa hikayelerle dolu müzik listeleri oluşturun ve bu şarkıları birlikte dinleyin. Müziğin ritmi ve melodi, çocukların yeni kelimeleri hatırlamasına ve telaffuz etmesine yardımcı olur. Şarkı sözlerini birlikte takip edebilir, şarkıya eşlik edebilir ve hatta dans edebilirsiniz.

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