Çocuğu Olanlar İçin 10 Maddede Sağlıklı Temizlik Rehberi
Çocuğu Olanlar İçin 10 Maddede Sağlıklı Temizlik Rehberi
Miniklerin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda büyümesi için temizlikte dikkat edilmesi gereken birçok detay var. 'O nasıl yapılır, bu nasıl temizlenir?' derken kafanız karışıyorsa endişelenmeyin! Hem pratik hem de etkili ipuçlarıyla hazırladığımız bu rehber tam size göre. İşte detaylar!
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1. Oyuncakları düzenli yıkayın.
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2. Hava filtresi veya nemlendirici kullanmaya başlayın.
3. Halılara ekstra özen gösterin.
4. Kimyasal temizleyicilere dikkat!
5. Mutfak hijyenine özen gösterin.
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6. Havlu ve çarşafları sık değiştirin.
7. Zemin hijyenini aksatmayın.
8. Havalandırmayı unutmayın.
9. Mama sandalyesine dikkat!
10. Minimalizmle tanışın.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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