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Çocuğu Olanlar İçin 10 Maddede Sağlıklı Temizlik Rehberi

etiket Çocuğu Olanlar İçin 10 Maddede Sağlıklı Temizlik Rehberi

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 14:16

Miniklerin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda büyümesi için temizlikte dikkat edilmesi gereken birçok detay var. 'O nasıl yapılır, bu nasıl temizlenir?' derken kafanız karışıyorsa endişelenmeyin! Hem pratik hem de etkili ipuçlarıyla hazırladığımız bu rehber tam size göre. İşte detaylar!

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1. Oyuncakları düzenli yıkayın.

Oyuncaklar, çocukların en çok temas ettiği ve ağzına götürdüğü eşyalar arasında yer alıyor. Bu nedenle oyuncakları düzenli olarak temizlemek şart! Plastik oyuncakları sabunlu suyla yıkayabilir peluş oyuncakları ise makinede hassas ayarda yıkayıp iyice kurutabilirsiniz.

2. Hava filtresi veya nemlendirici kullanmaya başlayın.

Evinizdeki havanın temiz olması, çocuğunuzun solunum sağlığı için çok önemli. Evinizde havanın kaliteli olması için bir hava filtresi veya nemlendirici cihaz kullanarak toz, polen ve diğer alerjenlerden kurtulabilirsiniz.

3. Halılara ekstra özen gösterin.

Halılar, toz ve alerjenlerin en sevdiği yerlerdir. Özellikle çocukların yerde vakit geçirdiğini düşünürsek halı temizliğine ayrı bir önem vermek gerekiyor. Haftada en az iki kez elektrik süpürgesiyle temizleyin ve yılda bir kez profesyonel yıkama yaptırın. Halı şampuanı kullanacaksanız da doğal içerikli olanları tercih edin.

4. Kimyasal temizleyicilere dikkat!

Evde çocuk varsa kullandığınız temizlik malzemelerinin içeriğine ekstra özen göstermeniz gerekiyor. Çamaşır suyu gibi ağır kimyasallar yerine doğal ve zararsız temizlik ürünleri tercih edin. Beyaz sirke, karbonat ve limon gibi malzemelerle hem doğal hem de etkili bir temizlik sağlayabilirsiniz.

5. Mutfak hijyenine özen gösterin.

Çocukların beslenmesi söz konusu olduğunda mutfak temizliği kritik bir önem taşıyor. Bundan dolayı kesme tahtaları, mutfak tezgahı ve mama tabaklarının her kullanımdan sonra iyice temizlenmesi gerekiyor.

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6. Havlu ve çarşafları sık değiştirin.

Havlular ve çarşaflar, bakterilerin kolayca birikebileceği eşyalar arasında yer alıyor. Bunları haftada bir kez yıkamanız, sadece çocuğunuz için değil tüm aile üyelerinin sağlığı için çok önemli. Bunun için havluları yüksek sıcaklıkta yıkayarak tam hijyen sağlayabilirsiniz.

7. Zemin hijyenini aksatmayın.

Çocuklar genelde yerde oynar ve bazen yiyeceklerini bile zeminde yer. Bu nedenle zeminlerin hijyenik olması çok önemli. Günlük olarak elektrik süpürgesiyle tozları temizleyin ve haftada en az iki kez doğal temizlik ürünleriyle silin. Sirke ve su karışımıyla hem hijyen yaratabilir hem de kimyasallardan uzak durabilirsiniz

8. Havalandırmayı unutmayın.

Kapılar ve pencereler hep kapalıysa evdeki hava kalitesi düşer ve mikroplar birikmeye başlar. Gün içinde en az birkaç kez pencereleri açarak temiz hava akışı sağlayın. Bu hem çocuğunuzun soluduğu havayı temizler hem de kötü kokuları önler.

9. Mama sandalyesine dikkat!

Çocuğunuzun yemek yerken kullandığı mama sandalyesi, yemek artıkları nedeniyle mikropların kolayca birikebileceği bir alan olabilir. Her öğün sonrası sandalye yüzeyini iyice silin ve altında biriken kırıntıları temizleyin.

10. Minimalizmle tanışın.

Az eşya az toz ve mikroplar anlamına gelir! Evinizde gereksiz eşyaların yer almadığı sade bir yaşam tarzı benimseyerek temizlik sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz. Çocuklu evler için bu adım hayat kurtarıcı oluyor.

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