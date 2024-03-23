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Cips Standı Kuran Gençten Yakışıklı Güvenlik ve Amerikalı Aynasız Kapışmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri!

Cips Standı Kuran Gençten Yakışıklı Güvenlik ve Amerikalı Aynasız Kapışmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.03.2024 - 19:05

Havanın şerbet gibi olduğu bu Cumartesi günü, Twitter'da yeni adıyla X'te yüzümüzü güldürmeyi kim başarmış buyurun beraber bakalım!   

Keyifli okumalar! 🚀

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1. Mabel Matiz pişman olmuş mudur acaba?

2. Her gencin hayalini gerçekleştiren biri var!

2. Her gencin hayalini gerçekleştiren biri var!
twitter.com

3. İçi dışı bir bebişlerde bugün! 🧿

4. Hepimizin yok mudur böyle rafine zevkleri? 😂

5. Kraliyet ailesinin gelinleri kısmetsiz kaderler yaşıyor gerçekten!

5. Kraliyet ailesinin gelinleri kısmetsiz kaderler yaşıyor gerçekten!
twitter.com
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6. "İngiltere mi Kırşehir mi?" ayrımında bırakan hayat...

6. "İngiltere mi Kırşehir mi?" ayrımında bırakan hayat...
twitter.com

7. Yakışıklı Güvenlik ve eski FBI ajanı Amerikalı Aynasız anketinde kim kazanır acaba?

7. Yakışıklı Güvenlik ve eski FBI ajanı Amerikalı Aynasız anketinde kim kazanır acaba?
twitter.com

8. Ama o şakanın da tam da zamanı 🤣

8. Ama o şakanın da tam da zamanı 🤣
twitter.com

9. Kendini insan sanan kediler, kedilerimiz...

9. Kendini insan sanan kediler, kedilerimiz...
twitter.com

10. Adaletli bir hediyeleşme diyebilir miyiz? 😂

10. Adaletli bir hediyeleşme diyebilir miyiz? 😂
twitter.com
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11. Ne dertleşmeler yaşanmıştır orada ya da ne gıybetler dönmüştür...

11. Ne dertleşmeler yaşanmıştır orada ya da ne gıybetler dönmüştür...
twitter.com

12. Şöyle bir masa... Lütfen bizi de alın ❤️

13. Daha karpuz kesecektik espirisi yapılmış mıdır?

13. Daha karpuz kesecektik espirisi yapılmış mıdır?
twitter.com

14. Biz bu janjanlı gösterilerden uzak olan sadeliği çok özlemişiz...

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