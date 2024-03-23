Cips Standı Kuran Gençten Yakışıklı Güvenlik ve Amerikalı Aynasız Kapışmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri!
Cips Standı Kuran Gençten Yakışıklı Güvenlik ve Amerikalı Aynasız Kapışmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri!
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2. Her gencin hayalini gerçekleştiren biri var!
5. Kraliyet ailesinin gelinleri kısmetsiz kaderler yaşıyor gerçekten!
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6. "İngiltere mi Kırşehir mi?" ayrımında bırakan hayat...
7. Yakışıklı Güvenlik ve eski FBI ajanı Amerikalı Aynasız anketinde kim kazanır acaba?
8. Ama o şakanın da tam da zamanı 🤣
9. Kendini insan sanan kediler, kedilerimiz...
10. Adaletli bir hediyeleşme diyebilir miyiz? 😂
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11. Ne dertleşmeler yaşanmıştır orada ya da ne gıybetler dönmüştür...
13. Daha karpuz kesecektik espirisi yapılmış mıdır?
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