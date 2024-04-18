Cinsel Saldırı İddiasıyla Darbedilen Uzman Çavuş Tutuklandı
Şırnak'ta yolda yürüyen bir kadını taciz ettiği iddiasıyla kalabalık bir grup tarafından darbedilen uzman çavuş tutuklandı. Uzman Çavuşun olay sırasında alkollü olduğu belirtildi.
Olay, Şırnak'ın merkeze bağlı Dicle mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu belirtilen uzman çavuş Z.Ç., yolda yürüyen bir kadının arkasından saldırdı. kadın bağırararak çevredekilerden yardım istedi.
Kısa sürede toplanan kalabalık, uzman çavuş Z.Ç.'yi darbetti. Bölgede görevli polis ekipleri olaya müdahale ederek Z.Ç.'yi kalabalığın elinden kurtardı.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Z.Ç., tedavisinin ardından Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Z.Ç.’nin açığa alındığı belirtildi.
Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 📹
Şırnak Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzman çavuş Z.Ç.’nin, Şırnak Sulh Ceza Hakimliği tarafından cinsel saldırı suçundan tutuklandığını belirterek, '12.04.2024 tarihinde Şırnak ili merkezinde uzman çavuş olarak görev yapan Z.Ç. isimli alkollü şahsın bir vatandaşımıza yönelik cinsel saldırı gerçekleştirdiği iddiası ile darp edildiği görüntüler basına yansımıştı. Adli ve idari soruşturması devam eden ve hakkında açığa alınma ve gözaltı kararı verilmiş olan cinsel saldırı eylemi şüphelisi Z.Ç.’nin tedavisinin devam ediyor oluşu sebebiyle ifadesi alınamamıştı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüpheli hakkında Şırnak Sulh Ceza Hakimliği tarafından, cinsel saldırı suçundan tutuklama kararı verilmiştir' açıklamasında bulundu.