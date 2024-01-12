Çin'in Boeing Rakibi Yerli Üretim Yolcu Uçağı Olan COMAC C919 Düzenli Seferlerine Başladı
Çin'in Boeing Rakibi Yerli Üretim Yolcu Uçağı Olan COMAC C919 Düzenli Seferlerine Başladı
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Çin'in yerli üretim yolcu uçağı olan COMAC C919, ülkenin iç hat seferlerinde kullanılmaya başlandı.
Bu uçak, özellikle Şanghay ile Pekin arasında düzenli seferler yaparak China Eastern Hava Yolları tarafından iki hafta süresince denenecek.
China Eastern Hava Yolları, 2021'de beş adet C919 satın almış ve 2023'te 100 adet daha sipariş vererek en büyük C919 filosuna sahip olacağını duyurmuştu.
COMAC C919, Boeing 737 ve Airbus 320 gibi popüler modellerle rekabet eden, Çin'in ilk orta mesafe yolcu uçağı olarak öne çıkıyor.
C919'un piyasaya sürülmesi, Çin'in Boeing ve Airbus'ın hakim olduğu yolcu uçağı pazarında daha etkin bir rol almasının bir işareti olarak görülüyor.
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Ancak bu uçağın bazı kritik bileşenlerinin ABD'den tedarik edilmesi, tamamen yerli bir üretim olduğu iddiasını sorgulanabilir kılıyor.
Bunun yanı sıra COMAC şu anda geniş gövdeli, uzun mesafe yolcu uçağı modeli olan C929'un da geliştirilmesi üzerinde çalışmakta.
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