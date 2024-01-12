Çin'in Boeing Rakibi Yerli Üretim Yolcu Uçağı Olan COMAC C919 Düzenli Seferlerine Başladı

Çin, yerli üretim yolcu uçağı C919'u Şanghay ve başkent Pekin arasında iç hat seferlerinde kullanmaya başladı. Bu uçak, Boeing 737 ve Airbus 320 gibi popüler modellerle rekabet ederek Çin'in ilk orta mesafe yolcu uçağı olma özelliğini taşıyor. Detaylar içerikte. 👇

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