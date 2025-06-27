Cilt Yaşın Gerçek Yaşınla Uyumlu mu?

Cildin biraz yorgun ve bakıma ihtiyaç duyuyor. Belki de uzun süredir ihmal edilmiş olmanın izlerini taşıyor, bilemiyoruz! Strese, uykusuzluğa ve belki de sigaraya biraz fazla teslim olmuşsun. Ancak hiçbir şey için geç değil! Doğru ürünler ve düzenli bir bakım rutiniyle seni olduğundan çok daha genç gösterecek bir görünüm elde etmen çok olası. Cildin, sana beni hatırla diyor.