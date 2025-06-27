Cilt Yaşın Gerçek Yaşınla Uyumlu mu?
Cildin aynadaki seni kaç yaşında gösteriyor dersin? Gerçek yaşın ne olursa olsun, cilt alışkanlıkların seni 10 yaş genç de gösterebilir, 10 yaş yaşlı da... Uykusuz geçen geceler, güneşle arandaki ilişki, bakım rutinlerin ve hatta stresle başa çıkma biçimin bile bu konuda rol oynuyor. Hazırsan başlıyoruz, bakalım cildin kaç yaşında gösteriyor?
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1. İlk sorumuzla olaya girelim! Güne nasıl başlıyorsun?
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2. Peki günde ne kadar su içiyorsun?
3. Bakalım cilt bakım rutinin nasıl?
4. Güneş koruyucu kullanıyor musun?
5. Biraz da göz çevrenden bahsedelim. Nasıl görünüyor?
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6. Cildinle ilgili insanlar bunlardan en çok hangisini söylüyor?
7. O zaman soralım! Cildin nasıl hissediyor?
8. Alkol ve sigarayla aran nasıl?
9. Kaç yaşında olduğunu öğrenebilir miyiz?
10. Son olarak haftada kaç kez spor yapıyorsun?
Cildin 18 yaşında gibi parlıyor!
Cildin 25-30 yaş arası görünüyor!
Cildin 35-40 yaş bandında gibi!
Cildin 45+ yaşında görünüyor!
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