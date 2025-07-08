Cilt Tipinize Uygun Yaz İçin Bakım Rutinini Oluşturma Rehberi
Yazın gelmesi ile birlikte cildiniz susuz kalmış ve kurumaya başlamış olabilir. Daha pürüzsüz bir cilt için cildinize iyi bakmanız gerekir. Bu yüzden de cilt tipinize uygun en iyi yaz bakım rutini önerilerini bu içeriğimizde bulabilirsiniz. Siz ve cildiniz hazırsa hadi bakalım başlıyoruz!
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1. Cildinizi arındırın.
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2. Cildinizi nemlendirin.
3. Sıkılaştırıcı ve nemlendirici tonik kullanın.
4. Cildinizi dinleyin!
5. Lekeler için cildinizi aydınlatın.
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6. Gözenekleri sıkılaştırın.
7. C vitamini ile cildinizi parlatın.
8. Sprey tonikler ile cildinizi ferahlatın.
9. Cildinizi koruyun.
10. Güneş sonrası cildinize nem takviyesi yapın.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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