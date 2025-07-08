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Cilt Tipinize Uygun Yaz İçin Bakım Rutinini Oluşturma Rehberi

etiket Cilt Tipinize Uygun Yaz İçin Bakım Rutinini Oluşturma Rehberi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.07.2025 - 15:01

Yazın gelmesi ile birlikte cildiniz susuz kalmış ve kurumaya başlamış olabilir. Daha pürüzsüz bir cilt için cildinize iyi bakmanız gerekir. Bu yüzden de cilt tipinize uygun en iyi yaz bakım rutini önerilerini bu içeriğimizde bulabilirsiniz. Siz ve cildiniz hazırsa hadi bakalım başlıyoruz!

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1. Cildinizi arındırın.

Eğer yağlı bir cilde sahipseniz sabah ve akşam salisilik asit içeren bir jel temizleyiciyle cildinizi arındırmak cildinizi daha kolay temizlemenizi sağlar. Gözenekleri sıkılaştırmak için alkol içermeyen bir tonik kullanabilirsiniz. Ardından su bazlı hafif bir nemlendirici sürebilir ve güneş kremi ile cilt bakımınızı tamamlayabilirsiniz.

2. Cildinizi nemlendirin.

Kuru bir cilde sahipseniz cildinizi nazik bir krem temizleyiciyle yıkayabilirsiniz. Özellikle hyaluronik asit içeren bir tonik uygulayabilir ardından da yoğun nem veren bir serum kullanabilirsiniz. Cildinizi besleyen zengin yapılı bir nemlendirici ile nemi cildinizde hapsedebilirsiniz.

3. Sıkılaştırıcı ve nemlendirici tonik kullanın.

Eğer karma bir cildiniz varsa dengeleyeci bir cilt bakımı rutini oluşturabilirsiniz. Yüzünüzü sabah ve akşam hafif bir jel temizleyiciyle yıkadıktan sonra T bölgesine gözenek sıkılaştırıcı, yanaklarınıza ise nemlendirici bir tonik uygulayabilirsiniz. C vitamini serumu kullanarak da cildinizi eşitleyebilirsiniz.

4. Cildinizi dinleyin!

Eğer cildiniz hassassa cildinize uygun bir cilt bakım rutini yapmalısınız. Sabahları içeriği cildinize uygun ve yumuşak bir temizleyiciyle cildinizi arındırdıktan sonra termal su spreyiyle cildinizi neme doyurabilirsiniz.

5. Lekeler için cildinizi aydınlatın.

Eğer cildinizde lekeler varsa cildini eşitleyen bir temizleyici kullanabilirsiniz. AHA içeren bir tonik kullanabilir, C vitamini serumu ile aydınlatıcı etki kazandırarak cildinizdeki lekelerin önüne geçen bir bakım rutini oluşturabilirsiniz.

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6. Gözenekleri sıkılaştırın.

Eğer açık gözenekli bir cildiniz varsa gözenekleri temizleyen bir jel temizleyiciyle rutininize başlayabilirsiniz. Nane özlü ya da niacinamide içeren bir tonik uygulayabilirsiniz çünkü bu tonikler gözenek görünümünü azaltır. Rutininizi serum ve nemlendirici ile destekleyebilirsiniz.

7. C vitamini ile cildinizi parlatın.

Eğer donuk veya mat bir cilde sahipseniz cildinizi aydınlatmak için rutininize AHA içerikli bir temizleyiciyle ile başlayabilirsiniz. Ardından C vitamini içeren bir tonikle parlakl-lık kazandırabilirsiniz. Antioksidan destekli bir C vitamini serumu kullanarak cildinizdeki ışıltıyı artırabilirsiniz.

8. Sprey tonikler ile cildinizi ferahlatın.

Eğer yazın çok terliyorsanız cildinizi ferahlatacak bir rutin uygulayabilirsiniz. Gün içinde yüzünüzü sık sık nazikçe yıkayabilir ardından da sprey tonikler veya termal su ile cildinizi ferahlatabilirsiniz.

9. Cildinizi koruyun.

Cildinizi sabah ve akşam hafif bir süt formdaki temizleyiciyle nazikçe yıkayabilirsiniz. Ardından seramid içeren bir tonikle cildinizi destekleyerek cildinize uygun bir bir nemlendirici uygulayabilirsiniz.

10. Güneş sonrası cildinize nem takviyesi yapın.

Güneş sonrası cildinize iyi bakmanız oldukça önemlidir. Cildiniz güneş gördükten sonra hafif bir temizleyiciyle cildinizi yıkayarak temizleyin. Ardından soğuk aloe vera jel uygulayarak cildi serinletebilirsiniz. Panthenol ve hyaluronik asit içeren bir serumla nem takviyesi yaparak cildinizi besleyebilirsiniz.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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