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Cilt Tipini Ne Kadar İyi Biliyorsun?

etiket Cilt Tipini Ne Kadar İyi Biliyorsun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
26.04.2025 - 15:01

Kozmetik reyonlarında gezinirken, kendin için hangi ürünün doğru olduğuna karar veremiyorsan cilt tipini bilmiyorsun demektir. Ya da kendine en uygun ürünü elinle koymuş gibi buluyorsan bu işi çözmüşsündür! O halde emin olmak için gelin testi çözüp cevabı birlikte öğrenelim. 👇

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1. Sabah uyandığında cildin genelde nasıl oluyor?

2. Peki yazları cildinde bir farklılık hissediyor musun?

3. Makyaj yaptığında fondötenin gün içinde nasıl duruyor?

4. Peki genelde hangi tarz makyajı tercih ediyorsun?

5. Sence cilde verilebilecek en büyük zarar hangisi?

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6. Yediğin içtiğin cildini etkiliyor mu?

7. Aynaya baktığında gördüğün ilk şey ne?

8. Söyle bakalım, senin cilt bakımında yaptığın en büyük hata ne?

Normal cilt!

Vay be! Ne şanslısın ama pek farkında değilsin! Cildin dengeli ve fazla sorun çıkarmayan bir yapısı var. İyi bir bakım rutini ile bunu korumalısın. Nemlendirici uygulamak ve güneşten korunmak senin için yeterli olabilir. Ama unutma, cilt tipi zamanla değişebilir! O yüzden kendin için uygun olan bakım rutinini keşfetmeye devam et!

Kuru cilt!

Maalesef cildini pek iyi tanımıyorsun! Senin cildin nemsiz kalmaya meyilli ve zaman zaman cildinde gerilme hissi yaşıyorsun. Yoğun nemlendirme içeren hassas bakım ürünleri kullanmalısın. Sert temizleyiciler ve alkollü toniklerden uzak durmalısın. En kıza zamanda cildin için doğru ürünleri kullanmaya bak yoksa cildin resmen 'Beni kurtar!' diye haykırabilir.

Yağlı cilt!

Parlamanın sebebi iç ışıltın mı, yoksa fazla sebum mu? Senin cildin yağlı yapıda ve sık sık parlamaya eğilimli. Ama bu, yaşlandıkça daha genç görünmene de yardımcı olabilir! Matlaştırıcı ürünler ve dengeli bir temizlik rutini ile cildini kontrol altına alabilirsin. Ama aman dikkat, cildini fazla kurutursan daha fazla yağ üretebilir!

Karma cilt!

Senin cildin, sürekli bir kararsızlık içinde! E sen de bu yüzden cilt tipinden tam olarak emin olamıyorsun. Burun ve alın yağlı, yanaklar kuru... Bu da demek oluyor ki hem nemlendirici hem de yağ dengesini kontrol altına alan ürünler kullanmalısın. Farklı bölgelere ayrı bakım uygulamak senin için en iyisi olabilir. Ama ne olursa olsun, cildini koru!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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