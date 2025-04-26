Cilt Tipini Ne Kadar İyi Biliyorsun?

Senin cildin, sürekli bir kararsızlık içinde! E sen de bu yüzden cilt tipinden tam olarak emin olamıyorsun. Burun ve alın yağlı, yanaklar kuru... Bu da demek oluyor ki hem nemlendirici hem de yağ dengesini kontrol altına alan ürünler kullanmalısın. Farklı bölgelere ayrı bakım uygulamak senin için en iyisi olabilir. Ama ne olursa olsun, cildini koru!