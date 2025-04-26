Cilt Tipini Ne Kadar İyi Biliyorsun?
Kozmetik reyonlarında gezinirken, kendin için hangi ürünün doğru olduğuna karar veremiyorsan cilt tipini bilmiyorsun demektir. Ya da kendine en uygun ürünü elinle koymuş gibi buluyorsan bu işi çözmüşsündür! O halde emin olmak için gelin testi çözüp cevabı birlikte öğrenelim. 👇
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1. Sabah uyandığında cildin genelde nasıl oluyor?
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2. Peki yazları cildinde bir farklılık hissediyor musun?
3. Makyaj yaptığında fondötenin gün içinde nasıl duruyor?
4. Peki genelde hangi tarz makyajı tercih ediyorsun?
5. Sence cilde verilebilecek en büyük zarar hangisi?
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6. Yediğin içtiğin cildini etkiliyor mu?
7. Aynaya baktığında gördüğün ilk şey ne?
8. Söyle bakalım, senin cilt bakımında yaptığın en büyük hata ne?
Normal cilt!
Kuru cilt!
Yağlı cilt!
Karma cilt!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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