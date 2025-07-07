Cilt Tipini Doğru Biliyor Musun?

Görünüşe göre cilt bakımında biraz karışıklık yaşıyorsun. Belki de cilt tipinle hiç ilgilenmedin, belki de o kadar çok bilgi arasında neyin sana uygun olduğunu ayırt edemiyorsun... Bu da zaman zaman cildinin dengesiz ya da sorunlu hissetmesine neden olabilir. Ama üzülme! Cilt tipini tanımak bir yolculuk, ve sen henüz başındasın. Artık cildini tanımanın vakti!