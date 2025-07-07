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Cilt Tipini Doğru Biliyor Musun?

etiket Cilt Tipini Doğru Biliyor Musun?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.07.2025 - 15:04

Gerçekten cilt tipini doğru bir şekilde biliyor musun? Cildine uygun bir cilt bakım rutini mi yapıyorsun? Bunun cevabını öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Bakalım cildini gerçekten iyi tanıyor ve iyi bakıyor musun, hadi öğrenelim!

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1. Sabah uyanır uyanmaz cildin genelde nasıl olur?

2. Cildine her gün nemlendirici sürüyor musun?

3. Temizleyici seçerken nelere dikkat edersin?

4. Haftalık bakım rutininde maske var mı?

5. Peki haftalık bakım rutininde neler var?

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6. Peki cildin için serum kullanıyor musun?

7. Cilt bakım ürünlerinde en sevmediğin etki hangisidir?

8. Gece uyumadan önce cildini temizliyor musun?

Sen cildini çok iyi tanıyorsun!

Tebrikler! Cildinle arandaki ilişki adeta bir uzmanlık seviyesi. Hangi ürün sana iyi gelir, hangisi cildinde sorun oluşturur bunu çok iyi biliyorsun. Gerçekten de hepsini biliyorsun ve cildinin sinyallerini çok iyi okuyorsun. Bu da bakım rutinine yansıyor. Senin rutinin dengeli, bilinçli ve etkili. Cilt tipine uygun içerikleri seçiyor, mevsimsel değişimlerde bile bakımını adapte edebiliyorsun. Sen bu işi gerçekten de biliyorsun!

Tam emin değilsin gibi...

Cildinle ilgili bir fikrin var ama bazen neye nasıl tepki verdiğini anlamakta zorlanabiliyorsun. Yağlı mı, karma mı, kuru mu… Emin olamayıp ürün seçerken deneme-yanılma yoluna başvuruyorsun. Zaman zaman doğru ürünleri kullanıyor, bazen ise cildini biraz yoruyorsun. Ama endişe etme cildini iyi tanıyarak sana en uygun ürünleri bulabilirsin!

Pek de iyi tanımıyorsun...

Görünüşe göre cilt bakımında biraz karışıklık yaşıyorsun. Belki de cilt tipinle hiç ilgilenmedin, belki de o kadar çok bilgi arasında neyin sana uygun olduğunu ayırt edemiyorsun... Bu da zaman zaman cildinin dengesiz ya da sorunlu hissetmesine neden olabilir. Ama üzülme! Cilt tipini tanımak bir yolculuk, ve sen henüz başındasın. Artık cildini tanımanın vakti!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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