Cilt Tipini Doğru Biliyor Musun?
Gerçekten cilt tipini doğru bir şekilde biliyor musun? Cildine uygun bir cilt bakım rutini mi yapıyorsun? Bunun cevabını öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Bakalım cildini gerçekten iyi tanıyor ve iyi bakıyor musun, hadi öğrenelim!
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1. Sabah uyanır uyanmaz cildin genelde nasıl olur?
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2. Cildine her gün nemlendirici sürüyor musun?
3. Temizleyici seçerken nelere dikkat edersin?
4. Haftalık bakım rutininde maske var mı?
5. Peki haftalık bakım rutininde neler var?
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6. Peki cildin için serum kullanıyor musun?
7. Cilt bakım ürünlerinde en sevmediğin etki hangisidir?
8. Gece uyumadan önce cildini temizliyor musun?
Sen cildini çok iyi tanıyorsun!
Tam emin değilsin gibi...
Pek de iyi tanımıyorsun...
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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