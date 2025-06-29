Cilt Bariyeri Neden Zarar Görür? En Sık Yapılan 12 Hata

Cilt bariyerini güçlendirmek, ışıl ışıl ve genç bir cilde sahip olmak hepimizin hayali. Bunu sağlamak için önerilen bakım ürünleri ve rutinler bir hayli fazla. Dolayısıyla aslında doğru bildiğiniz yanlışlar sebebiyle cilt bariyerinizi farkında olmadan zayıflatmış ve çeşit çeşit cilt problemiyle karşılaşmış olabilirsiniz. Doğru cilt bakım rutini cilt tipi, yaş ve yaşam alışkanlıkları gibi birçok faktöre göre değişse de yanlışlar temelde aynı.

Gelin, cilt bakımında en çok yapılan yanlışlara ve bu yanlışlardan nasıl kurtulacağınıza yakından bakalım!