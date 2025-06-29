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Cilt Bariyeri Neden Zarar Görür? En Sık Yapılan 12 Hata

etiket Cilt Bariyeri Neden Zarar Görür? En Sık Yapılan 12 Hata

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
29.06.2025 - 18:08

Cilt bariyerini güçlendirmek, ışıl ışıl ve genç bir cilde sahip olmak hepimizin hayali. Bunu sağlamak için önerilen bakım ürünleri ve rutinler bir hayli fazla. Dolayısıyla aslında doğru bildiğiniz yanlışlar sebebiyle cilt bariyerinizi farkında olmadan zayıflatmış ve çeşit çeşit cilt problemiyle karşılaşmış olabilirsiniz. Doğru cilt bakım rutini cilt tipi, yaş ve yaşam alışkanlıkları gibi birçok faktöre göre değişse de yanlışlar temelde aynı.

Gelin, cilt bakımında en çok yapılan yanlışlara ve bu yanlışlardan nasıl kurtulacağınıza yakından bakalım!

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1. Yüzü çok sık yıkamak.

Doğru cilt bakımının düzenli ve derinlemesine temizlik rutini oluşturmakla sağlandığı bir gerçek. Ancak yüzü fazla yıkamak, cilde ihtiyacı olan bu temizliği sunmaktan çok uzak. Gereksiz yere yüzün yıkanması cildi kurutmakla kalmıyor, aynı zamanda cilt bariyerini zayıflatarak yeni sorunlara kapı aralıyor. Genel olarak cildi sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez güzelce yıkamak, pH seviyesini ve cilt sağlığını korumak için yeterli. Elbette bu sırada sabun ve cilt tipine uygun olmayan ürünler kullanmamak da çok önemli.

2. Cilt tipini çok iyi tanımamak.

Cilt tipi demişken, bir diğer yaygın sorun da cilt tipinin yakından tanınmaması veya kullanılan ürünlerin cilt tipine uygun olmamasıyla ilgili. Çünkü cilt bakım ürünlerindeki formüller yağlı, karma, normal gibi farklı cilt tiplerine özel olarak üretiliyor. Her cilt tipinin genel gereksinimi farklı olduğundan, bu ürünler arasından yapılan yanlış tercih de cilde yararlı olmaktan çok zararlı geliyor. Yüzün bölümlerinin bile kendi içinde farklı cilt tipi özellikleri gösterdiği düşünülünce, tercih edilen ürün konusunda hassas olmak şart.

3. Üşengeçlik.

Maskeler cilt bakım rutinlerinin olmazsa olmazları. Ancak maske gibi yüzde uzun süre durmak için tasarlanan ürünler, genellikle üşengeçlik sebebiyle erkenden çıkarılıyor. Bu da içeriğin ciltle etkileşime geçmek için yeterli süreye sahip olmaması, dolayısıyla herhangi bir fayda göstermemesi anlamına geliyor. Aynı şekilde bu süreyi uzatmak da kimi durumlarda ciltteki kuruluk ve tahriş etkilerini artırabiliyor. Dolayısıyla her ürünü, kendi kullanım talimatlarına göre uygulamak gerekiyor.

4. Güneş kremini atlamak.

Dolaplardaki güneş kremleri genellikle yaz aylarında ortaya çıksa da cildin bariyerini güçlendiren bu ürünlerin her mevsim kullanılması gerekli. Çünkü güneşten gelen zararlı UV ışınları yaz-kış etkilidir ve cildi önemli ölçüde yıpratır. Bu nedenle güneş kreminin günlük bakım rutinlerine eklenmemesi cilt sarkması, erken yaşlanma ve lekelenme gibi birçok cilt problemini tetikleyebilir.

5. Yüze çok sık dokunmak.

Gün içinde farkında olmadan yüze çok fazla dokunmak, ellerle çeşitli kir ve bakterileri yüze taşımak demek. Kimi durumlarda akne, doku eşitsizliği, iltihaplanma gibi birçok cilt probleminin arkasında bu basit alışkanlık yatıyor. Bu nedenle elleri yüzden uzak tutmak her açıdan faydalı.

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6. Makyajı temizlemeden uyumak.

Makyaj malzemelerinin birçoğu, ciltte uzun süre kalmak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle makyajın ciltte kalması gözenek tıkanıklığı başta gelmek üzere sayısız probleme yol açabiliyor. Makyaj her ne kadar hafif ve doğal görünümlü olsa da makyajı çıkarmadan uyumak, cildin uzun süre nefes almasını engelliyor. Bunun sonucunda da siyah nokta, akne, kolajen doku zayıflaması gibi birçok sorun gözleniyor. Bu nedenle günlük cilt bakımında en çok dikkat edilmesi gereken adımlardan biri, makyajı mutlaka iyice temizledikten sonra uyumak.

7. Peeling dozunu yanlış ayarlamak.

Peeling, cildi derinlemesine arındırarak ölü deriden temizlemek ve doku yenilemek adına çok önemli. Fakat peelingin azı da fazlası da aslında zararlı. Yetersiz peeling uygulaması, gözeneklerin dolmasına ve cildin hızlı yaşlanmasına yol açarken, fazla peeling cilt sebumuna zarar veriyor. Ayrıca tahriş ve kuruluk gibi sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle peeling etkili ürünleri haftada 2 kereden fazla uygulamamaya özen göstermek çok önemli.

8. Ürünleri yanlış kullanmak.

Cilt bakımında kullanılan bir dizi farklı ürün var. Bunlardan her biri içerik, doku ve etki bakımından farklı olduğundan farklı uygulama biçimlerine sahip. Dolayısıyla cilt bakım rutinine dahil edilen her üründen en yüksek verimi almak için uygulamanın doğru olması gerekiyor. Örneğin; krem ve sebumları cilde ovuşturarak güzelce yedirmek, göz çevresine yumuşak hareketler yapmak, elde ısıtılacak ürünleri ise doğrudan uygulamamak yapılabileceklerden sadece birkaçı.

9. Ürünleri yanlış sıralamak.

Ürünleri yanlış kullanmakta olduğu gibi yanlış sırayla kullanmak da oldukça zararlı. Çünkü bazı formüllerin ciltte etkileşime geçmesini, öncesinde ve sonrasında kullanılan ürünler etkileyebiliyor. Bazen de iki farklı formül birleştiğinde ortaya yanlış bir tepkime ve dolayısıyla istenmeyen cilt sorunları çıkabiliyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için cilt bakım ürünlerinin doğru sıralanması, her uygulama arasında gerekli sürenin bırakılması gerekiyor. Genel olarak; temizleyici, tonik, serum, bakım yağı ve krem sıralaması baz alınabilir.

10. Yağlı ciltlerin neme ihtiyacı olmadığını düşünmek.

Sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilt gücünü neme borçludur. Ancak özellikle karma ve yağlı cilde sahip olanlar nemlendirici kullanmaktan çekinebiliyor. Oysa, yağlı ciltlerin de ekstra neme ihtiyacı vardır. Sadece bu nemin doğru ürünlerden ve formüllerden karşılanması gerekir. Bu aşamada kullanılacak en iyi ürünler hafif yapılı, yağ barındırmayan, su bazlı formüllerdir.

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11. Sadece yüzle sınırlı kalmak.

Çoğu kişi için cilt bakımı yüz ile sınırlıdır. Ancak doğru ve etkili bir bakım rutinine boyun ve dekolte bölgelerinin de dahil edilmesi gerek. Çünkü bu bölgeler de tıpkı yüz gibi dış etkenlerle temas ediyor ve yaşlanma belirtileri gösteriyor. Haliyle bütüncül bir görünüm için yüze yapılan uygulamaların bir benzerinin, o kadar sık ve yoğun olmasa bile bu alanlara da uygulanması çok önemli.

12. Ürün orijinalliğini kontrol etmemek.

Cilt bakımında kullanılan birçok ürün olması kafa karıştırıcı bir etmen. Piyasadaki onlarca kategori, marka ve ürün grubu düşünülünce doğru olanı seçmek hiç kolay değil. Bir de denkleme bütçe eklendiğinde aslında çok yanlış ürün seçimleri yapılabiliyor. Orijinal olmayan, kalitesiz formüllerden kaynaklı cilt problemleri bir anda şiddetli hale gelebiliyor. Bu nedenle her ne olursa olsun, kullanılan ürünlerin iyice araştırılması ve sadece güvenilir platformlardan alışveriş yapılması asla göz ardı edilmemesi gereken bir adım.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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