Cilt Bakımına Yeni Başlayanlar İçin Sıfırdan Cilt Bakım Rutini Oluşturma Rehberi

Şimdiye kadar “kışın güneş mi var canım” diyen biriysen, buradan sonrası seni biraz şaşırtabilir. Güneş kremi sadece plaj çantasında durmaz, her sabah rutininde başköşeye yerleşmeli. Çünkü UV ışınları bulutların arasından da geçer, camdan da sızar. Cilt yaşlanmasının, leke oluşumunun ve mat görünümün en büyük sebebi güneştir. Bu yüzden SPF içeren bir kremle her gün koruma sağlamak, ileriye dönük yapacağın en akıllıca yatırım olur. Ayrıca son dönemde mavi ışığa karşı koruma sağlayan güneş kremleri de çıktı, ekran bağımlılarına selam olsun!