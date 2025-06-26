Cilt Bakımına Yeni Başlayanlar İçin Sıfırdan Cilt Bakım Rutini Oluşturma Rehberi
Herkesin bir yerden başladığı o meşhur cilt bakım yolculuğuna adım atmak üzeresin ve şimdiden hoş geldin!
Cilt bakımı kulağa karmaşık gelebilir; 'Serumdan önce asit mi sürülüyordu, yoksa toniği mi unuttum?' gibi sorularla kafan allak bullak olabilir. Ama aslında işin sırrı, temel adımları bilmekte. Birkaç basit alışkanlıkla cildin hem daha sağlıklı hem de daha canlı hale gelebilir.
Sıfırdan başlıyoruz.
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Cildini tanımadan hiçbir şeye başlamıyoruz.
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Cildini tanıdıysan, şimdi onu güzelce temizleme zamanı.
Temizlik sonrası toniği devreye alarak cildi dengeleyelim.
Toniğini sürdün, cildin artık hazır. Sırada ona doyasıya bakım yapmak var.
Cildi nemlendirdin ama onu korumadan bırakmak olmaz: Güneş kremi zamanı!
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Günlük bakım tamam, şimdi haftalık küçük dokunuşlara geçelim.
Maskelerle cildi dinlendirdin, peki ölü hücrelerle vedalaştın mı?
Genel yüz bakımını tamamladın, şimdi göz çevresine özen zamanı!
Tüm bu ürünleri sırayla ve doğru şekilde uygulamak en az ürünler kadar önemli!
Ve son olarak: Sabırlı ol, istikrarlı ol, kendine iyi davran.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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