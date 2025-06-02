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Cilt Bakım Rutinine Dahil Etmen Gereken Şey Ne?

etiket Cilt Bakım Rutinine Dahil Etmen Gereken Şey Ne?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
02.06.2025 - 18:01

Aynaya her baktığında cildinde bir şeylerin eksik olduğunu hissediyor ama ne olduğunu tam olarak çözemiyor musun? Belki de kullandığın ürünler işe yaramıyor ya da cildinin ihtiyacı olan o ürünü henüz keşfetmedin! Herkesin cilt tipi, yaşam tarzı ve ihtiyaçları farklı, dolayısıyla her rutine eklenmesi gereken de kişiye özel olmalı. Bu test de cildinin neye ihtiyaç duyduğunu anlamana yardımcı olacak. Hazırsan başlayalım!

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1. Gün içinde ekran süren ortalama kaç saat?

2. Cildinle ilgili en büyük şikayetin ne?

3. Havanın kapalı olduğu günlerde bile güneş kremi kullanır mısın?

4. Su içme alışkanlığın nasıl?

5. Peki stresle aran nasıl?

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6. Cilt bakım içeriklerinden hangisi kulağına daha tanıdık geliyor?

7. Aramızda kalacak, şu an banyonda kaç tane bakım ürünün var?

8. Makyajla aran nasıl diye sorsak?

9. Son sorudayız, cilt bakım rutinin ne kadar düzenli?

Güneş kremini mutlaka cilt bakım rutinine dahil etmelisin!

Görünen o ki cildin dış etkenlere ve özellikle ekran ışığı ve UV’ye karşı savunmasız. Bu yüzden sadece plaja giderken değil günlük hayatta da güneş kremi kullanmayı ihmal etme. Sabahları uygula, sonra ister güneşe çık ister saatlerce ekrana bak! Yaşlanma belirtilerine karşı en etkili önlem olan güneş kremi, uzun vadede cildine yaptığın en büyük yatırımın olacak!

Cildin kuruyor ve gergin hissediyor....

Test boyunca sorulara verdiğin yanıtlar o kadar netti ki cildinin neme ihtiyacı olduğunu görmeden anlayabildik!  Böyle bir durumda cildinin ihtiyacı olan en önemli şey, onu yeniden yapılandıracak ve nemi uzun süre hapsedecek güçlü bir nemlendirici bakımdır. Bariyer onarıcı, niacinamide içeren ürünler, cildin nem tutma kapasitesini artırır, tahrişi azaltır ve cildi koruma altına alır!

Cildin mat, donuk ve sürekli yorgun görünüyor...

Cildin mat görünüyorsa, lekeler canını sıkıyorsa ve sabah aynaya baktığında “bi’ şey eksik ama ne?” diyorsan… bingo! Aydınlatıcı etki sunan, cilt yenilenmesini destekleyen ve serbest radikallere karşı koruma sağlayan ürünler sayesinde cildin daha canlı, taze ve sağlıklı bir görünüme kavuşabilir. İçeriğinde niacinamide bulunan ürünlere yönelmeni öneririz!

Cildin hassas, sık sık kızarıyor ve hemen tepki veriyor...

Cildin hassas, sık sık kızarıyor ve hemen tepki veriyor...

Hassas ciltlerde en yaygın şikayetlerden biri ani kızarıklık, tahriş ve sıcaklık hissidir. Böyle bir cilde sahipsen önceliğin, cilt bariyerini yormayan ve rahatlatıcı içeriklere sahip ürünler kullanmak olmalı. Hassas cildin için kızarıklık karşıtı, yatıştırıcı ve antioksidan koruma sağlayan bakım ürünleri cildinin günlük streslere karşı daha dayanıklı olmasına yardımcı olur.

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