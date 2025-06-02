Cilt Bakım Rutinine Dahil Etmen Gereken Şey Ne?

Aynaya her baktığında cildinde bir şeylerin eksik olduğunu hissediyor ama ne olduğunu tam olarak çözemiyor musun? Belki de kullandığın ürünler işe yaramıyor ya da cildinin ihtiyacı olan o ürünü henüz keşfetmedin! Herkesin cilt tipi, yaşam tarzı ve ihtiyaçları farklı, dolayısıyla her rutine eklenmesi gereken de kişiye özel olmalı. Bu test de cildinin neye ihtiyaç duyduğunu anlamana yardımcı olacak. Hazırsan başlayalım!