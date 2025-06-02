Cilt Bakım Rutinine Dahil Etmen Gereken Şey Ne?
Aynaya her baktığında cildinde bir şeylerin eksik olduğunu hissediyor ama ne olduğunu tam olarak çözemiyor musun? Belki de kullandığın ürünler işe yaramıyor ya da cildinin ihtiyacı olan o ürünü henüz keşfetmedin! Herkesin cilt tipi, yaşam tarzı ve ihtiyaçları farklı, dolayısıyla her rutine eklenmesi gereken de kişiye özel olmalı. Bu test de cildinin neye ihtiyaç duyduğunu anlamana yardımcı olacak. Hazırsan başlayalım!
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1. Gün içinde ekran süren ortalama kaç saat?
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2. Cildinle ilgili en büyük şikayetin ne?
3. Havanın kapalı olduğu günlerde bile güneş kremi kullanır mısın?
4. Su içme alışkanlığın nasıl?
5. Peki stresle aran nasıl?
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6. Cilt bakım içeriklerinden hangisi kulağına daha tanıdık geliyor?
7. Aramızda kalacak, şu an banyonda kaç tane bakım ürünün var?
8. Makyajla aran nasıl diye sorsak?
9. Son sorudayız, cilt bakım rutinin ne kadar düzenli?
Güneş kremini mutlaka cilt bakım rutinine dahil etmelisin!
Cildin kuruyor ve gergin hissediyor....
Cildin mat, donuk ve sürekli yorgun görünüyor...
Cildin hassas, sık sık kızarıyor ve hemen tepki veriyor...
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