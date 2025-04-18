Cildini Yıpratmadan Genç Kal! 30 Yaşından Sonra Kullanman Gereken Ürünler

Cildinizi temizlerken kullanabileceğiniz toner cilt tonunuzu eşitlemeye de yardımcı oluyor. Gözenek karşıtı olan ürün de vegan. Yağlı ve karma ciltler için uygun tonerle cildinizi aydınlatabilirsiniz. Birçok etkisi olan tonerin arındırıcı, sebum dengeleyici, gözenek ve siyah nokta karşıtı etkileri var.

The Purest Solutions Oil Control Toner