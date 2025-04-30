Cildini Yaza Hazırlarken Güneş Kremi Seçimini Kolaylaştıracak 11 İpucu

Yüz ve vücut için geliştirilen güneş kremlerinin içeriği ve formülü daha farklıdır. Yüzün için özel olarak geliştirilen güneş kremleri hafif formülü ve cilt tipine uygun olduğu için daha idealdir ve gözenekleri tıkamaz. Vücut için de daha yoğun kıvamda güneş kremi kullanabilirsin.