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Cildini Yaza Hazırlarken Güneş Kremi Seçimini Kolaylaştıracak 11 İpucu

etiket Cildini Yaza Hazırlarken Güneş Kremi Seçimini Kolaylaştıracak 11 İpucu

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
30.04.2025 - 15:01

Yaz geliyor, peki güneş kremleri hazır mı? Cildini yaza hazırlarken sana en uygun güneş kremini nasıl seçeceğini biliyor musun? Bu yazımız güneş kremi seçerken sana rehber olacak. İşte güneş kremini seçerken dikkat etmen gereken ipuçları!

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1. SPF seviyesini uygun seçmelisin.

1. SPF seviyesini uygun seçmelisin.

Günlük kullanım için en az SPF 30 uygulamak gerekiyor. Daha yoğun güneş altında uzun süre kalınacaksa SPF 50 tercih etmek daha doğru olacaktır. Tenin beyazsa veya güneşten hemen kızaran bir cildin varsa günlük kullanımda da SPF 30 ve üstü tercih edebilirsin.

2. Geniş spektrumlu güneş kremi seçmelisin.

UVA ve UVB ışınlarına karşı koruma sağlamak için güneş kreminin içinde “broad-spectrum” bulunmalı. Çünkü UVA ışınları cildin katmanlarına nüfus eder. Bu da cildin daha erken bir şekilde yaşlanmasına sebep olur, ileri seviyede de cilt kanserine neden olabilir.

3. Cilt tipine göre seçim yapmalısın.

Her güneş kremi her cilt tipi için uygun olmayabilir. Örneğin, yağlı bir cilde sahipsen su bazlı güneş kremleri tercih etmelisiniz. Jel formundaki kremler gözeneklerini tıkayabilir. Kuru bir cildin varsa ekstra nemlendiricili bir güneş kremi seçmelisin. Daha hassas bir cildin varsa içeriğinin daha doğal olduğu, tahrişe karşı dikkatli bir güneş kremi seçmelisin.

4. Mineral filtreli güneş kremleri seçmelisin.

Güneş kremlerinde iki türlü filtre bulunur: kimyasal ve mineral filtreli güneş kremleri. İçerisinde çinko oksit ve titanyum dioksit bulunan mineral filtreli güneş kremleri ciltte koruyucu bir bariyer oluşturarak gelen güneş ışınlarını geri yansıtır.

5. Günlük kullanıma ve makyaj ile kullanılabilecek ürünler tercih etmelisin.

Günlük kullanıma uygun güneş kremi seçmek önemlidir. Özellikle makyaj yapıyorsan makyaj altına rahatça uygulayabileceğin, iş bırakmayan güneş kremleri seçebilirsin. Hafif formülü olan güneş kremleri günlük kullanımda iz bırakmadığı ve ağırlık yapmadığı için daha rahattır.

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6. Cilt tonunu eşitlemesi için renkli güneş kremlerini tercih edebilirsin.

6. Cilt tonunu eşitlemesi için renkli güneş kremlerini tercih edebilirsin.

Hafif kapatıcılık sağlayan ve cilt tonunu da dengeleyen renkli güneş kremlerini makyajın ile birlikte de kullanabilirsin. Aynı zamanda sörf gibi tüm gün güneş altında geçirilen aktiviteler için tasarlanan stick renkli güneş kremlerini de kullanabilirsin.

7. Suya dayanıklı olmalı.

Eğer gün içerisinde çok fazla deniz ve havuzda vakit geçireceksen seçtiğin güneş kreminin suya dayanıklı olmasına dikkat etmelisin. Water-Resistant ifadesi bulunan güneş kremlerini tercih ederek daha iyi bir koruma sağlayabilirsin. Tabii ki her denizden veya havuzdan çıktığında güneş kremini yenilemeyi de unutmamalısın.

8. İçeriğinde antioksidan olan kremleri kullanmalısın.

İçeriğinde C vitamini, E vitamini, yeşil çay ve niacinamide gibi antioksidanların bulunduğu güneş kremleri cildinde leke oluşmasını engeller. Güneş ışınları cilde geldiğinde ciltte kırışıklık ve lekelenmeye yok açar. Antioksidan içeren güneş kremleri ise bu etkiyi en aza indirger.

9. Vücudun ve yüzün için ayrı krem kullanmalısın.

Yüz ve vücut için geliştirilen güneş kremlerinin içeriği ve formülü daha farklıdır. Yüzün için özel olarak geliştirilen güneş kremleri hafif formülü ve cilt tipine uygun olduğu için daha idealdir ve gözenekleri tıkamaz. Vücut için de daha yoğun kıvamda güneş kremi kullanabilirsin.

10. Satın almadan önce koku ve alkol içeriğine bakmalısın.

Bazı güneş kremlerinin içerisinde parfüm ve alkol bulunabilir. Özellikle hassas veya alerjik bir cilde sahipsen bu güneş kremleri cildini tahriş edebilir. Bu yüzden güneş kremi alırken içeriğinin sade ve temiz olmasına dikkat etmelisin.

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11. Sprey güneş kremlerine dikkat etmelisin.

Sprey güneş kremleri çok kullanışlı olsa da püskürttüğü için cilde eşit seviyede yayılmayabilir. Bu yüzden de sprey formdaki güneş kremlerini kullanacaksan uyguladıktan sonra mutlaka elinde tüm cildine eşit şekilde dağıttığına emin olmalısın.

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Begüm
Begüm
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