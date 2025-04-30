Cildini Yaza Hazırlarken Güneş Kremi Seçimini Kolaylaştıracak 11 İpucu
Yaz geliyor, peki güneş kremleri hazır mı? Cildini yaza hazırlarken sana en uygun güneş kremini nasıl seçeceğini biliyor musun? Bu yazımız güneş kremi seçerken sana rehber olacak. İşte güneş kremini seçerken dikkat etmen gereken ipuçları!
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1. SPF seviyesini uygun seçmelisin.
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2. Geniş spektrumlu güneş kremi seçmelisin.
3. Cilt tipine göre seçim yapmalısın.
4. Mineral filtreli güneş kremleri seçmelisin.
5. Günlük kullanıma ve makyaj ile kullanılabilecek ürünler tercih etmelisin.
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6. Cilt tonunu eşitlemesi için renkli güneş kremlerini tercih edebilirsin.
7. Suya dayanıklı olmalı.
8. İçeriğinde antioksidan olan kremleri kullanmalısın.
9. Vücudun ve yüzün için ayrı krem kullanmalısın.
10. Satın almadan önce koku ve alkol içeriğine bakmalısın.
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11. Sprey güneş kremlerine dikkat etmelisin.
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