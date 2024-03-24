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Cildini Yaza Hazırla! Bebek Gibi Bir Cilt ile Yaz Gelmeden Güneş Gibi Parlamanın Yolları

etiket Cildini Yaza Hazırla! Bebek Gibi Bir Cilt ile Yaz Gelmeden Güneş Gibi Parlamanın Yolları

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 16:31

Parlak bir cilde sahip olmayı herkes ister. Parlak bir cilt için yapılması gerekenler aslında çok zor şeyler değil. Gelin birlikte pasparlak bir cilde sahip olmak için ne yapılması gerekiyor bakalım...

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Parlak cilde sahip olmak için yapmanız gerekenler aslında çok zor şeyler değil!

Biraz bakımınıza biraz da yiyip içtiklerinize dikkat ederek bebek gibi bir cilde kolayca sahip olabilirsiniz.

Parlak bir cilde sahip olmanın ilk şartı cildi düzenli temizlemek.

Cildimiz her gün dışarıdan gelen kire, makyaj kalıntılarına maruz kalıyor. Bunlardan cildi korumanın en kolay yolu ise düzenli temizlemek. Temizlerken su ve sabun yeterli olmayabilir. Bunun için kullanabileceğiniz birçok farklı bakım ürünü var.

Bibimcos Gözenek Temizliğine Özel Kil Maskesi

Bibimcos Gözenek Temizliğine Özel Kil Maskesi

Güçlü emilim özelliği sayesinde ciltte salgılanan sebumu düzenleyen kil maskesi, gözeneklerin temizlenmesi için şart. Kremsi formüle sahip kil maskesi cildinizi kurutmuyor. Bol mineralli kil maskesi cildinize ihtiyacı olan bakımı sağlıyor. 

Ciltteki yağ-nem dengesini sağlayan kil maskesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Bibimcos Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ

Bibimcos Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ

Cildinizdeki gözenekleri temizlemek için bir başka ürün ise bu temizleme yağı. Kirlenen cildi dış etkenlerden temizleyen ve gözenek bakımı yapan yağ kurutmadan cildi temizliyor. Cildi arındırarak ferahlık hissi veren yağı bakım rutininize hemen ekleyin!

Hem siyah hem beyaz noktaları engellemeye yardımcı yağı satın almak için tıklayın.

Chamos Cica Purifying Jel Temizleyici

Chamos Cica Purifying Jel Temizleyici

Cildinizi temizlerken jel formunda bu ürünü de kullanmanız mümkün. Cildi tahriş etmeden temizleyen ürünün içinde Centella Asiatica Özü var. Derinlemesine temizlik sağlayan ürün sayesinde cilt yüzeyindeki kirlerden eser kalmıyor.

Bol köpüklü yapısıyla kolayca kirleri temizleyen ürünü almak için tıklayın.

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Parlak ciltler için gerekli bir başka şey ise nemlendirme.

Nemlendirme aşaması bakımın en önemli aşamalarından biri. Cildinize gerekli bakımı yapmak için iyi bir nemlendirme yapmanız gerekiyor. Nemlendirme aşaması özellikle kışın kuruyan ciltler için ekstra önemli. 

Kullanacağınız nemlendiricinin cilt tipinize uygun olması da önemli.

Bibimcos Yoğun Nemlendirici Serum

Bibimcos Yoğun Nemlendirici Serum

Parlak bir cilt için Bibimcos Yoğun Nemlendirici Serum ideal bir ürün. 8 farklı türde hyaluronik asit içeren nemlendirici serumun cildinize etkisine bayılacaksınız. 

Cildi neme doyuran serumu hemen sepete atmak için tıklayın.

Bibimcos Yoğun Nemlendirici Krem

Bibimcos Yoğun Nemlendirici Krem

Yoğun bir nemlendirmeye ihtiyacınız varsa bu kremi kullanabilirsiniz. Ciltte ağırlık ve yağlılık hissi bırakmayan kremi sürdükten sonra rahatsız hissetmeyeceksiniz. Nemi cilde hapsettiği için çok yararlı kremin besleyici özelliği de var. 

Yoğun yapılı krem, kuru ciltliler için ideal. Tüm cilt tiplerine uygun kremi satın almak için tıklayabilirsiniz.

Bibimcos Yoğun Nemlendirici Balm

Bibimcos Yoğun Nemlendirici Balm

Cilt bariyerini desteklerken yoğun şekilde nemlendiren balm, nemi cilde hapsediyor. Cildinizin uzun süreli nemli kalmasını sağlayacak balmın yapısı yoğun. Yoğun yapısına rağmen ciltte hızlıca emiliyor. 

Kuru ciltlilerin alması gereken balmı hemen buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

Parlak cilde sahip olmak istiyorsanız peeling bakımını atlamamalısınız.

Peeling sağlıklı ciltler için şart. Düzenli yapacağınız peeling sayesinde cildinizin parlaklığı artacak ve çok daha sağlıklı olacak.

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Mjcare Yüz Peeling Pad

Mjcare Yüz Peeling Pad

Cildinizdeki makyaj kalıntılarını ve ölü deriyi gidermek için peeling yapabilirsiniz. Bu peeling cildi temizlerken nemlendirmeyi de ihmal etmiyor! Çift taraflı pad ile cildinizi 3 aşamalı şekilde temizleyebiliyorsunuz. 

Derinlemesine temizlik için buraya tıklayarak alabilirsiniz.

Bunların yanında bol su içmek de gerekiyor.

Cildinize bakım yapmanın yanında mutlaka su içerek cildinizin yenilenmesini de sağlamanız gerekiyor. Cildin kaybettiği nemi geri kazanması ve parlak görünmesi için günlük belli miktarda su içmek lazım!

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