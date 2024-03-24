Cildini Yaza Hazırla! Bebek Gibi Bir Cilt ile Yaz Gelmeden Güneş Gibi Parlamanın Yolları

Yoğun bir nemlendirmeye ihtiyacınız varsa bu kremi kullanabilirsiniz. Ciltte ağırlık ve yağlılık hissi bırakmayan kremi sürdükten sonra rahatsız hissetmeyeceksiniz. Nemi cilde hapsettiği için çok yararlı kremin besleyici özelliği de var.

Yoğun yapılı krem, kuru ciltliler için ideal. Tüm cilt tiplerine uygun kremi satın almak için tıklayabilirsiniz.