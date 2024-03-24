Cildini Yaza Hazırla! Bebek Gibi Bir Cilt ile Yaz Gelmeden Güneş Gibi Parlamanın Yolları
Cildini Yaza Hazırla! Bebek Gibi Bir Cilt ile Yaz Gelmeden Güneş Gibi Parlamanın Yolları
Parlak bir cilde sahip olmayı herkes ister. Parlak bir cilt için yapılması gerekenler aslında çok zor şeyler değil. Gelin birlikte pasparlak bir cilde sahip olmak için ne yapılması gerekiyor bakalım...
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Parlak cilde sahip olmak için yapmanız gerekenler aslında çok zor şeyler değil!
Parlak bir cilde sahip olmanın ilk şartı cildi düzenli temizlemek.
Bibimcos Gözenek Temizliğine Özel Kil Maskesi
Bibimcos Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ
Chamos Cica Purifying Jel Temizleyici
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Parlak ciltler için gerekli bir başka şey ise nemlendirme.
Bibimcos Yoğun Nemlendirici Serum
Bibimcos Yoğun Nemlendirici Krem
Bibimcos Yoğun Nemlendirici Balm
Parlak cilde sahip olmak istiyorsanız peeling bakımını atlamamalısınız.
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Mjcare Yüz Peeling Pad
Bunların yanında bol su içmek de gerekiyor.
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