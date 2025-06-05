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Cildini Ne Kadar İyi Koruyorsun?

etiket Cildini Ne Kadar İyi Koruyorsun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
05.06.2025 - 18:01

Cilt bakımında ne kadar iyisin? Öylesine mi yapıyorsun yoksa detaylı bir rutinin mi var? Cildin hakkında bize biraz ipucu ver, cildini korumak için ne yapman gerektiğini söyleyelim. 👇

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1. Sabah uyandığında ilk olarak ne yaparsın?

2. Peki geceleri cilt bakımında en çok neye dikkat edersin?

3. Güneş kremi senin için ne kadar önemli?

4. Söyle bakalım, sosyal medyada en çok hangi ünlünün cilt bakım rutinini takip ediyorsun?

5. Senin cildinle ilgili en çok şikayet ettiğin konu hangisi?

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6. Hangi mevsimin havası senin cildine daha iyi geliyor?

7. Vazgeçemeyeceğin cilt bakım ürünü hangisi?

8. Cilt tipini tam olarak biliyor musun?

Cildini çok iyi koruyorsun!

Sen cilt bakımında bir yıldızsın! Sen, cilt tipini çok iyi tanıyorsun ve cildinle ilgili her şeyi çok iyi biliyorsun. Tıpkı bir uzman gibi bakım yapıyorsun! Sabah ve gece rutinlerin eksiksiz! Özellikle güneş kremi senin vazgeçilmezin. Bu bilinçli yaklaşımın sayesinde cildin sağlıklı, dengeli ve ışıl ışıl görünüyor. Tabii, her şeyde olduğu gibi burada da devamlılık çok önemli ve sen bu konuda oldukça istikrarlısın.

Cildini korumaya çalışıyorsun!

Sen cildine iyi bakmak isteyen, genel kuralları bilen ama bazı adımları atlayan birisin. Mesela güneş kremini ara sıra unutabiliyor veya serumları aksatabiliyorsun. Yine de temizlik ve nemlendirme gibi temel bakım adımlarını iyi biliyor ve uyguluyorsun. Daha düzenli bir rutin oluşturursan ve cilt tipine uygun ürünleri biraz daha bilinçli seçersen, cildin çok daha sağlıklı ve dengeli hale gelebilir. Küçük detaylara dikkat ederek büyük farklar yaratabilirsin!

Cildini koruduğun pek söylenemez!

Sen cilt bakımında biraz gelişigüzel davranıyor gibisin. Bazı günler bakım yapıyor, bazı günler tamamen unutuyorsun. Bazen serumları aksatmıyor, bazen yüzünü bile yıkamadan uyuyorsun. Bu dengesiz yaklaşım, cildinde karışık sonuçlara yol açabilir. Bir gün kuruluk, bir gün yağlanma, bir gün sivilce... Sana tavsiyemiz, önce cilt tipini öğrenip temel bir rutin oluşturman. Birkaç temel ürünle bile dengeli bir cilt bakım süreci yaratabilirsin. Bakım rutinine alıştıktan sonra bu senin için çok kolay hale gelecek!

Cildine yazık ediyorsun!

Maalesef, cilt bakımında sınıfta kalmış gibisin! Ne güneş kremi, ne temizlik, ne nemlendirme… Cildin neredeyse tamamen kendi haline bırakılmış durumda. Bu ihmalin uzun vadede lekelenme, erken yaşlanma ve dengesizlikler yaratma riski olabilir. Ama üzülme! Cilt bakımına başlamak için asla geç değil. Sadece temizleyici, nemlendirici ve güneş kremiyle başlayabilirsin. Kendine bir bakım rutini oluşturduktan sonra cildin için daha fazlasını yapmak isteyeceksin!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
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