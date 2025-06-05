Cildini Ne Kadar İyi Koruyorsun?
Cilt bakımında ne kadar iyisin? Öylesine mi yapıyorsun yoksa detaylı bir rutinin mi var? Cildin hakkında bize biraz ipucu ver, cildini korumak için ne yapman gerektiğini söyleyelim. 👇
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1. Sabah uyandığında ilk olarak ne yaparsın?
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2. Peki geceleri cilt bakımında en çok neye dikkat edersin?
3. Güneş kremi senin için ne kadar önemli?
4. Söyle bakalım, sosyal medyada en çok hangi ünlünün cilt bakım rutinini takip ediyorsun?
5. Senin cildinle ilgili en çok şikayet ettiğin konu hangisi?
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6. Hangi mevsimin havası senin cildine daha iyi geliyor?
7. Vazgeçemeyeceğin cilt bakım ürünü hangisi?
8. Cilt tipini tam olarak biliyor musun?
Cildini çok iyi koruyorsun!
Cildini korumaya çalışıyorsun!
Cildini koruduğun pek söylenemez!
Cildine yazık ediyorsun!
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