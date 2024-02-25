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Cildine İyi Gelecek 11 Doğal Yöntem

etiket Cildine İyi Gelecek 11 Doğal Yöntem

cihan taştan
cihan taştan - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 13:16

Cildin biraz gerildi ve kendini oldukça mat mı hissediyor? İşte cildini ışıl ışıl parlatacak 11 doğal yöntem hem de evinin rahatlığından ödün vermeden! 🌱😊

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1. Mısırlılar'ın 'ölümsüzlük bitkisi' dediği: Aloe Vera Jeli

1. Mısırlılar'ın 'ölümsüzlük bitkisi' dediği: Aloe Vera Jeli

Yanıklar, kesikler ve tahriş olmuş ciltler için en doğal şifa kaynağı olan aloe vera bitkisi, ışıl ışıl bir cilt için de en büyük yardımcın olabilir. 

Uygulaması da çok kolay! Bir parça aloe vera yaprağını kesip jelini cildine masaj yaparak uygula. Nemlendirici etkiyi anında hissedebilirsin! 🤗

2. Her alanda sağlıklı: Yulaf Ezmesi Maskesi

2. Her alanda sağlıklı: Yulaf Ezmesi Maskesi

Özellikle hassas ciltler için en etkili cilt temizlicilerden biri olan yulaf ezmesi maskesi, ciltteki fazla yağı emerek tahrişi ve kızarıklıkları azaltır. 

Bir miktar yulaf ezmesini süt ile karıştırdıktan sonra macun kıvamına getir ve kolayca cildine uygula. Yaklaşık 10-15 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayabilirsin. Işıltılı günler! 🤩

3. Baldan tatlı bir cilt için: Bal Maskesi 🍯

Doğal antibiyotik özelliklere sahip olan bu mucizevi ürün, aknelere karşı verdiğimiz savaşta en etkili nemlendiricilerden biridir. Aynı zamanda bal maskesiyle teknik olarak 'bugün çok tatlıyım' diyebilmen de mümkün! 🤪

Bal maskesini direk olarak yüzüne uygulayabileceğin gibi zeytin yağıyla da karıştırarak zenginleştirebilirsin. Maskeyi uyguladıktan 15-20 dakika gibi bir süre sonra ılık suyla cildini durulayabilirsin.

4. Hem sağlıklı hem fresh: Avokado Maskesi 🥑

Cildini yumuşatan ve esnekliğini artıran avokado aynı zamanda doğal yağlar açısından çok zengindir.

Yarım avokadoyu ezerek yüzüne maske şeklinde uygulayabilir, 15-20 dakikalık bir süre sonununda cildini durulayabilirsin. Bu lezzetli meyvenin kalan yarısını değerlendirmek için de avokado tostu deneyebilirsin. 😋

5. Çiçek gibi bir cilt için: Gül Suyu

5. Çiçek gibi bir cilt için: Gül Suyu

Makyaj sonrası cildi temizleme ve rahatlatma konusunda eşsiz bir konfor sağlayan gül suyu, cildi nemlendirme konusunda da oldukça etkili.

Sprey şeklinde kolayca cildine uygulayabilir, gün boyunca cildinin nemini koruyabilirsin. 🤗

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6. Tam anlamıyla bir uyanış: Kahve Telvesi Peeling

Cildi canlandıran ve ölü deriden arındıran kahve telvesi, kan dolaşımını hızlandırma konusunda da oldukça etkili. 🤗

Kahve telvesini zeytinyağı ile karıştırarak masaj eşliğinde cildine uygulayabilirsin. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir süre sonrasında ılık suyla cildini durulamak uygun olacaktır.

7. Serinletici etkiyi hisset: Salatalık Maskesi 🥒

7. Serinletici etkiyi hisset: Salatalık Maskesi 🥒

Genel olarak cildi nemlendiren ve serinletici bir etki hissettiren salatalık maskesi, özellikle göz çevresindeki şişkinlikler için oldukça etkili.

Dilimlenmiş salatalıkları göz çevresine yerleştirip cildine taze bir canlılık kazandırabilirsin! 😎

8. Cildini rahatlatacak bir mola: Papatya Çayı 🌼

Genelde sakinleştirici etkisiyle bilinen papatya çayı, cilt bakımı için oldukça etkili bir yöntem. Anti-inflamatuar özelliğiyle cildi sakinleştiren papatya çayı, ciltteki kızarıkların giderilmesinde de birebir. 

İçmek için kullandığın papatya çayının poşetlerini cildini sürerek uygulayabilir, papatyadan gelen tazelikle yenilendiğini hissedebilirsin. 🤗

9. Cildinize yazı getirin: Hindistan Cevizi Yağı 🥥

Tropikal esintiler içeren büyüleyici kokusunun yanı sıra muhteşem bir menlendirici olan hindistan cevizi yağı, kuru ve çatlamış ciltler için idealdir. 

Cildini güzelce temizledikten sonra hindistan cevizi yağını sür ve bekle. Cildinin parlaklığına ve yumuşaklığına şaşıracaksın! Bu doğal yöntemi güneşten korunmak için de kullanabilirsin. 🌞

10. Cildine doğal parlaklık katacak: Limon Suyu 🍋

10. Cildine doğal parlaklık katacak: Limon Suyu 🍋

Yemeklerde, salatalarda ve daha birçok alanda kullandığımız limonun cilt için de çok faydalı olduğunu biliyor muydun? Limon suyu cildin rengini parlatıp lekeleri azaltmakta çok etkilidir. 😊

Bir pamuğa limon suyu damlatıp cildindeki lekeli bölgelere rahatlıkla uygulayabilirsin. Eğer sonrasında limonlu tatlıya dönüşmek istemiyorsan güneşe çıkmadan önce cildini iyice yıkadığından emin olmalısın.

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11. Kalorisi olmayan güzellik: Şeker Peelingi

Ölü deri hücrelerinin arındırılmasında etkili olan bu doğal peeling, cildini bebeksi bir yumuşaklığa kavuşturacak sihirli iksir olabilir. 

Bir avuç şekerle birkaç damla zeytin yağını karıştırarak kolayca evde kendi peelingini hazırlayabilirsin. Birkaç damla hindistan cevizi yağı da aynı görevi görecektir. Karışımı masaj yaparak cildine uyguladıktan sonra ılık suyla durulayıp ışıltının keyifini çıkarabilirsin! 🤩

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