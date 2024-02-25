Cildine İyi Gelecek 11 Doğal Yöntem
Cildine İyi Gelecek 11 Doğal Yöntem
Cildin biraz gerildi ve kendini oldukça mat mı hissediyor? İşte cildini ışıl ışıl parlatacak 11 doğal yöntem hem de evinin rahatlığından ödün vermeden! 🌱😊
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1. Mısırlılar'ın 'ölümsüzlük bitkisi' dediği: Aloe Vera Jeli
2. Her alanda sağlıklı: Yulaf Ezmesi Maskesi
3. Baldan tatlı bir cilt için: Bal Maskesi 🍯
4. Hem sağlıklı hem fresh: Avokado Maskesi 🥑
5. Çiçek gibi bir cilt için: Gül Suyu
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6. Tam anlamıyla bir uyanış: Kahve Telvesi Peeling
7. Serinletici etkiyi hisset: Salatalık Maskesi 🥒
8. Cildini rahatlatacak bir mola: Papatya Çayı 🌼
9. Cildinize yazı getirin: Hindistan Cevizi Yağı 🥥
10. Cildine doğal parlaklık katacak: Limon Suyu 🍋
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11. Kalorisi olmayan güzellik: Şeker Peelingi
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