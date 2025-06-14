Cildine Gereken Değeri Ver: Cilt Bariyerini Güçlendirecek İpuçları
Cildinize ne kadar gerekli özeni gösterirseniz gösterin, eğer cilt bariyerinizi düşünmeden devam ediyorsanız yaptığınız her şey boşuna diyebiliriz... Çünkü asıl önemli olan cilt bariyerini koruyabilmektir. Bu yüzden de cilt bariyerinizi nasıl güçlendirirsiniz, öncelikle onu konuşalım!
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1. Temizlik yaparken cildinize hassas davranın.
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2. Nemlendiricisiz bir cilt bariyeri mi? Asla!
3. Peeling gerekli ama fazlası zarar...
4. Güneş kremi özellikle yazın su içmek kadar önemli...
5. Ürünlerin pH dengesi de cildimiz için büyük önem taşır.
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6. Seramid içerikli ürünler de oldukça etkilidir.
7. Sıcak suda cildinizi haşlamayın...
8. Cilde masaj yapmak oldukça etkilidir.
9. Yüzünüzü havlu ile kurulamak cilt bariyerinize zarar verir.
10. Haftada 1-2 kez bariyer onarıcı maske uygulayın!
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