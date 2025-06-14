onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cildine Gereken Değeri Ver: Cilt Bariyerini Güçlendirecek İpuçları

etiket Cildine Gereken Değeri Ver: Cilt Bariyerini Güçlendirecek İpuçları

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
14.06.2025 - 18:04

Cildinize ne kadar gerekli özeni gösterirseniz gösterin, eğer cilt bariyerinizi düşünmeden devam ediyorsanız yaptığınız her şey boşuna diyebiliriz... Çünkü asıl önemli olan cilt bariyerini koruyabilmektir. Bu yüzden de cilt bariyerinizi nasıl güçlendirirsiniz, öncelikle onu konuşalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Temizlik yaparken cildinize hassas davranın.

Cildi temizlemek deyince çoğumuz bunu derinlemesine sürekli yapılan temizlik olarak algılıyor. Aslında iş hiç öyle değil. Sürekli cildinize bastıra bastıra temizlik yapmak, cildinize yarardan çok zarara neden oluyor. Özellikle de temizleyicinizde alkol, sülfat varsa o ürünlerden koşarak uzaklaşmalısınız.

2. Nemlendiricisiz bir cilt bariyeri mi? Asla!

Nemlendirici cilt bakım rutinin temel yapıdır. O olmadan da cilt bariyeriniz asla güçlü olmaz! Sadece kuru ciltler değil, karma ve yağlı cilde sahip kişiler de sık sık nemlendiriciye ihtiyaç duyar. Sadece cilt tipinize göre nemlendiricinizin içeriği değişmelidir.

3. Peeling gerekli ama fazlası zarar...

Peeling yaptığınız zaman ciltteki o pürüzsüz hissi biliyorsunuzdur. Yumuşacık bir cildi kim istemez ki? Ama sırf bu cilt için haftada 2-3 kere peeling yapıyorsanız, cilt bariyerine savaş açmışsınız desek yeridir.  Aşırı eksfoliasyon cilt bariyerine çok fazla zarar verir.

4. Güneş kremi özellikle yazın su içmek kadar önemli...

Sene olmuş 2025, güneş kremi hala plaja giderken sürülmesi gereken bir şeymiş gibi algılanıyor! Ancak cilt için güneş kremi, ekmekle su kadar lazım şeylerin başında geliyor. En az SPF 30 içeren bir güneş kremi kullanarak cilt bariyerinizi daha güçlü hale getirebilirsiniz.

5. Ürünlerin pH dengesi de cildimiz için büyük önem taşır.

Cildin hassaslığının belli bir asit derecesi vardır. Genellikle cildin asit mantosu pH 4,7 olarak belirlenmiştir. Ürünleri kullanmadan önce pH değerine dikkat edin. Cildinizin kendi pH değerini bozacak etkenlerin başında güneş ışınları, çok sert rüzgarlar gibi etkenler bulunur.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Seramid içerikli ürünler de oldukça etkilidir.

Seramid ciltte büyük işler yapan harika ürünlerden bir tanesi. Cildinizin sıkı ve nemli olmasını istiyorsanız hemen cildinize uygun seramid içerikli bir ürün edinin. Seramid cilt bariyerini onarmak ve güçlendirmek isteyenler için oldukça etkili bir içerik.

7. Sıcak suda cildinizi haşlamayın...

Duşta uzun uzun sıcak suyla duş almak ne kadar keyifli olsa da cilt bariyerinizin bu durumdan pek hoşlandığını söyleyemeyiz...  Sıcak su, cildin doğal yağ tabakasını yok ederek savunmasız bırakır. Sadece duş değil, yüzünü yıkarken de ılık su kullanmaya özen göstermelisiniz. Sıcak duş aldıktan sonra nemlendirici kullanmayı unutmayın.

8. Cilde masaj yapmak oldukça etkilidir.

Cilt sağlığınızı korumak ve güçlendirmek için ürünler kullansanız da bu tek başına yeterli değildir. Parmak uçlarınızla yapacağınız 2-3 dakikalık masaj kan akışını artırır, cildinizin oksijen almasını salar. Ayrıca gün boyu kasılan kaslarınız da oldukça rahatlar.

9. Yüzünüzü havlu ile kurulamak cilt bariyerinize zarar verir.

Yüzünüze cilt bakımınızı yaptınız ve artık kurulanmaya hazır. Tabii bu kurulama işlemi havlu ile olmadığı sürece... Yüzünüzü yıkadıktan sonra havluyla sertçe kurulamak cilt tabakasını zedeler. Ayrıca klasik havlular bakteri yuvasıdır. Yüzünüzü kağıt havlu ile kurulamayı tercih edin.

10. Haftada 1-2 kez bariyer onarıcı maske uygulayın!

Cildiniz zaman zaman 'yorgun' hisseder. Bunun nedenleri farklılık gösterir. Uykusuzluk, yorgunluk, stres, cildi fazla ürüne maruz bırakma gibi... İşte bu dönemlerin en büyük kurtarıcısı: Onarıcı maskeler. Aloe vera, panthenol, centella asiatica (cica) veya madecassoside içeren maskeler cildi ferahlatır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın