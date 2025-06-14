Cildine Gereken Değeri Ver: Cilt Bariyerini Güçlendirecek İpuçları

Cildi temizlemek deyince çoğumuz bunu derinlemesine sürekli yapılan temizlik olarak algılıyor. Aslında iş hiç öyle değil. Sürekli cildinize bastıra bastıra temizlik yapmak, cildinize yarardan çok zarara neden oluyor. Özellikle de temizleyicinizde alkol, sülfat varsa o ürünlerden koşarak uzaklaşmalısınız.