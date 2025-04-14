Cildin Seni Ele Veriyor! Cilt Tipine Göre Yapmaman Gereken Hatalar

Yanlış bakım ile birlikte uzun vadede cilt sorunları ile karşılaşabilirsiniz... Yağlı, kuru, karma ya da hassas! Tüm cilt tipleri için dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bu noktalara dikkat etmediğinizde cildiniz sandığınızdan daha fazla hasar alıyor olabilir!

Cilt tipinizi doğru tanıyıp ona uygun ürünler seçmek ve yanlış alışkanlıklardan kurtulmak, parlak bir cilt elde etmenizi sağlar! Doğru bir bakım ile genç kalmaya devam edebilirsiniz. Gelin, hep beraber yapılan yaygın hatalara bakalım!