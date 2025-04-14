Cildin Seni Ele Veriyor! Cilt Tipine Göre Yapmaman Gereken Hatalar
Yanlış bakım ile birlikte uzun vadede cilt sorunları ile karşılaşabilirsiniz... Yağlı, kuru, karma ya da hassas! Tüm cilt tipleri için dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bu noktalara dikkat etmediğinizde cildiniz sandığınızdan daha fazla hasar alıyor olabilir!
Cilt tipinizi doğru tanıyıp ona uygun ürünler seçmek ve yanlış alışkanlıklardan kurtulmak, parlak bir cilt elde etmenizi sağlar! Doğru bir bakım ile genç kalmaya devam edebilirsiniz. Gelin, hep beraber yapılan yaygın hatalara bakalım!
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1. İlk olarak yağlı cilt tipine sahip olanların yanlışlarına bakalım: Cildi sürekli sabunla yıkamak!
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2. Nemlendirici kullanma gereği hissetmemek.
3. Ara vermeden peeling yapmak.
4. Şimdi gelelim kuru cilt tipine sahip olanlar: Yüzü sıcak su ile yıkamak!
5. İçeriği sert olan tonikler kullanmak.
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6. Peeling yapmaktan kaçmak.
7. Sıra geldi karma cilt tipine sahip olanlara: Cildi ihtiyacından daha fazla yıkamak!
8. Ya yağlı ya da aşırı matlaştırıcı bir fondöten kullanmak.
9. Son olarak hassas cilt tipine sahip olanlar: Yeni ürünleri hemen ciltte denemek!
10. Kimyasal içeriği fazla olan ürünleri tercih etmek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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