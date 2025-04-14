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Cildin Seni Ele Veriyor! Cilt Tipine Göre Yapmaman Gereken Hatalar

etiket Cildin Seni Ele Veriyor! Cilt Tipine Göre Yapmaman Gereken Hatalar

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
14.04.2025 - 15:01

Yanlış bakım ile birlikte uzun vadede cilt sorunları ile karşılaşabilirsiniz... Yağlı, kuru, karma ya da hassas! Tüm cilt tipleri için dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bu noktalara dikkat etmediğinizde cildiniz sandığınızdan daha fazla hasar alıyor olabilir!

Cilt tipinizi doğru tanıyıp ona uygun ürünler seçmek ve yanlış alışkanlıklardan kurtulmak, parlak bir cilt elde etmenizi sağlar! Doğru bir bakım ile genç kalmaya devam edebilirsiniz. Gelin, hep beraber yapılan yaygın hatalara bakalım!

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1. İlk olarak yağlı cilt tipine sahip olanların yanlışlarına bakalım: Cildi sürekli sabunla yıkamak!

Yağlı bir cilt tipine sahipseniz cildinizi sürekli temiz tutmanız gerektiğini de bilirsiniz. Fakat sabun gibi sert temizleyiciler kullanmak cildinizin dengesini bozabilir... Cildinizi fazlaca kurutabilirsiniz. Bu yüzden cilt, kuruluğu gidermek için daha fazla yağ üretir ve sonuç olarak cildiniz düzensiz olur! Bu yüzden su bazlı ve yağ dengeleyici temizleyiciler kullanmalısınız.

2. Nemlendirici kullanma gereği hissetmemek.

Yağlı bir cildinizin olması neme ihtiyacınız olmadığı anlamına gelmez! Cildinizi nemlendirmezseniz nem kaybını telafi etmek için cildiniz daha fazla yağ üretir. Hayalinizin tam tersi bir etki olur... Hafif, jel ya da su bazlı bir nemlendirici kullanarak cildinizin parlak kalmasını sağlayabilirsiniz!

3. Ara vermeden peeling yapmak.

Her şeyin fazlası zarar! Cildiniz yağlı diye her gün peeling yapmanız gerekiyor gibi bir durum yok. Cildin doğal bariyerine zarar verirsiniz. Cildinizde hassasiyet istemiyorsanız haftada en fazla iki kez nazik peelingler kullanabilirsiniz.

4. Şimdi gelelim kuru cilt tipine sahip olanlar: Yüzü sıcak su ile yıkamak!

Doğal yağları hızla yok eden bir yöntem mi istiyorsunuz? Yüzünüzü sıcak su ile yıkayın! Doğal yağları yok ederek cildinizin daha da kurumasına yol açabilirsiniz. Bu da hassasiyet oluşmasına neden olur. Bu yüzden ılık su kullanarak cildinizi nazikçe temizlemelisiniz!

5. İçeriği sert olan tonikler kullanmak.

Cildinizin kuruluğu nedeni ile ürünleri alırken birçok şey içermesi gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama yanılıyorsunuz... Cildinizin dengesini bozmamalısınız. Daha doğal içerikleri ve birbirleri ile uyumlu içeriklere sahip olan ürünleri kullanmalısınız. Mesela cildi ferahlatan gül suyu, hyaluronik asit ve gliserin içeren tonikler işinize yarayabilir.

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6. Peeling yapmaktan kaçmak.

Yağlı ciltler sık sık yaparken kuru ciltler peelingten kaçar! Nazik bir peeling haftada bir ez uygulanabilir. AHA/BHA içeren ürünler kuru ciltler için uygun olabilir. Cilt tipiniz ne olursa olsun derinlemesine bir temizlik istediğini unutmamalısınız!

7. Sıra geldi karma cilt tipine sahip olanlara: Cildi ihtiyacından daha fazla yıkamak!

Yağlı ve kuru bölgelerin ayrımına varılamadığı için genellikle yağlı kısımları ortadan kaldırmak amaçlı bolca yüz yıkama yapılır. Yağlı bölgeleri kontrol altına aldığınızı sanırsınız. Ama kuru bölgeleri daha da kötüleştirirsiniz... Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez cilt tipinize uygun bir temizleyici ile yıkmamanız yeterlidir.

8. Ya yağlı ya da aşırı matlaştırıcı bir fondöten kullanmak.

Yağlı fondöten kullanırsanız T bölgesi daha yağlı hale gelir. Aşırı matlaştırıcı fondöten kullanır iseniz yanaklarınız daha da kuru gözükür... Peki, bu durumda ne yapılması gerekir? Su bazlı ya da hafif fondötenler tercih ederseniz cildinizin daha eşit görünmesini sağlarsınız.

9. Son olarak hassas cilt tipine sahip olanlar: Yeni ürünleri hemen ciltte denemek!

Hassas bir cildiniz varsa dikkatli olmanız gerekir. Ürünleri hemen denemek yerine içeriklerine bakmalısınız. İçeriklere karşı cildiniz hassasiyet oluşturabilir. Yeni bir ürünü kullanmadan önce bileğinizin iç kısmında deneyebilirsiniz. Hassasiyet olup olmadığını kontrol etmiş olursunuz.

10. Kimyasal içeriği fazla olan ürünleri tercih etmek.

Cilt bakım ürünü alırken içerik okumayı bilmeniz önemli! Böylece alacağınız ürünü içiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ne kadar bilgi sahibi olursanız sizin için o kadar iyi!

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asklepiospallas
asklepiospallas
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