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Çıkarayım mı? Kırmızı Kart

etiket Çıkarayım mı? Kırmızı Kart

Berat Genç
Berat Genç - Onedio Üyesi
18.01.2025 - 23:15

Erşan Kuneri dizisinde, canım Çağlar Çorumlu’nun o meşhur repliği var ya:

“Çıkarayım mı? Çıkarayım mı?”

Sonunda öyle bir şey çıkar ki, herkesin gözü fal taşı gibi açılır.

Şimdi bakıyoruz, meydanlarda ve meclis kürsüsünde de aynı heyecan.

Özgür Özel, “Kırmızı Kart” diye bağırıyor.

Sanki o efsane sahnedeki gibi, “Çıkarayım mı?” diye diye,

Sonunda gerçekten kırmızı kartı çıkarıverdi.

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Tabii meydanlar bir anda şaşırdı, kimisi “Bu ne iş?” diyor kimisi gülüp geçiyor.

Tabii meydanlar bir anda şaşırdı, kimisi “Bu ne iş?” diyor kimisi gülüp geçiyor.

(Görsel: Birgun.net)

Futbol maçından bildiğimiz kırmızı kart, Bir anda siyasetin başrol oyuncusu oluverdi.

Ama tuhaf bir durum var:

Çağlar Çorumlu sahnesinde herkes “Ne çıkacak?” diye merak ederken,

Buradaysa merak olayı aştı, “Yok artık!” boyutuna ulaştı.

Kartı gösterenler bile kendi kendine sormaya başladı:

“Biz bunu fazla mı abarttık?”

Halbuki ortada ciddi meseleler var.

Belediyelerdeki gelişmeler, kayyum tartışmaları,

Ekrem İmamoğlu’nun tepkisi…

Ama sanki hepsinden önemli olan tek şey şu kırmızı kart oldu.

Oysa Çağlar Çorumlu’nun sahnesinde en azından mizah vardı,

Eğlence vardı. “Çıkarayım mı?” repliğiyle komedi tavan yapmıştı.

Burada ise mizahın yerini garip bir ciddiyetsizlik aldı.

İnsanlar artık “Bu da mı şaka?” dercesine bakıyor.

Sorun da bu ya…

Gerçek gündemimiz, sorunlarımız, beklentilerimiz,

Bir “çıkarma” gösterisine kurban gidiyor sanki.

Sahanın ortasında “kart oyunu” dönüyor,

Masada ise bambaşka hesaplar yapılıyor.

Tıpkı dizideki gibi, sürpriz son bekliyoruz;

“Bakalım bu sefer ne çıkacak?”

Ama iş komediden çıkıp trajediye dönüşmesin;

Çünkü bir kez “çıkardın mı” geri dönüşü olmuyor.

Çağlar Çorumlu misali, “Çıkarayım mı çıkarayım mı?” demek kolay.

Asıl mesele, çıkardıktan sonra ne olacağı.

Kırmızı kart çıkıyor, gözler VAR’a dönüyor ama odada kimse yok.

Herkes kendi kuralını yazıyor, kendi filmini çekiyor.

Finalde ise asıl soru şu:

Bu oyunda gerçekten kim “kırmızı kart”lık?

Sırf gösteriş olsun diye çıkarılan kart,

Kendi kendini komediye dönüştürmüyor mu?

Eğer Erşan Kuneri’yi izler gibi izlemeye devam edersek,

Belki bir süre daha güleriz.

Ama ülkenin gerçek sahnesinde,

Bu kadar “çıkarma” numaralarının sonu pek hayra alamet olmayabilir.

Nitekim diziler biter, replikler unutulur,

Ama halkın hafızası ve sorunlar baki kalır.

Öyleyse son bir kez daha sormak gerek:

Asıl “kırmızı kart” kime çıkmalı?

Ya da düşünsenize, bir gün halk da

“Ben de çıkarayım mı?” deyip kırmızı kartı kendi sahnesinde pat diye gösterirse…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Berat Genç
Berat Genç
Onedio Üyesi
Konuşuyorum, anlatıyorum, düşünüyorum. İletişim, satış, pazarlama ve bilim dünyası adeta benim sınırsız oyun alanım. Podcast dünyası ve internet yazarlığı da benim için sürekli cezbedici bir alan.
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