Cezaevi Firarisi Yüzerek Adaya Kaçmaya Çalıştı: Kaçış Kısa Sürdü!
Cezaevi Firarisi Yüzerek Adaya Kaçmaya Çalıştı: Kaçış Kısa Sürdü!
Antalya’da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinle çıkan M.H.K. isimli vatandaş, yüzerek Kaş ilçesinden Başak Adası’na kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından yakalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp geri teslim olmayan M.H.K. isimli cezaevi firarisini aramak için çalışma başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekipler, M.H.K.'yi, Kaş ilçesi Başak Adası önlerinde yüzerek Kızılhisar Adası'na geçmeye çalışırken yakalayarak gözaltına aldı.
İşte yaşananlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın