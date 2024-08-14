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Cezaevi Firarisi Yüzerek Adaya Kaçmaya Çalıştı: Kaçış Kısa Sürdü!

Cezaevi Firarisi Yüzerek Adaya Kaçmaya Çalıştı: Kaçış Kısa Sürdü!

Antalya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 18:50

Antalya’da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinle çıkan M.H.K. isimli vatandaş, yüzerek Kaş ilçesinden Başak Adası’na kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından yakalandı.

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Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp geri teslim olmayan M.H.K. isimli cezaevi firarisini aramak için çalışma başlattı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp geri teslim olmayan M.H.K. isimli cezaevi firarisini aramak için çalışma başlattı.

Ekipler, M.H.K.'yi, Kaş ilçesi Başak Adası önlerinde yüzerek Kızılhisar Adası'na geçmeye çalışırken yakalayarak gözaltına aldı.

Ekipler, M.H.K.'yi, Kaş ilçesi Başak Adası önlerinde yüzerek Kızılhisar Adası'na geçmeye çalışırken yakalayarak gözaltına aldı.

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