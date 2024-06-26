Çeşme'deki Kızların Full Makyajlı ve Fönlü Saçlı Plaja Gittiğini Söyleyen Kadının Tespiti Tartışma Yarattı
Çeşme'deki Kızların Full Makyajlı ve Fönlü Saçlı Plaja Gittiğini Söyleyen Kadının Tespiti Tartışma Yarattı
Sizce de beach kulüplere bu kadar süslenip mi gidiliyor?
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Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde herkesin kendi vizyonuna göre sahiller, beach kulüpler var. Bunlardan en bilinenleri de Çeşme'de bulunan beach kulüpler.
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Ünlü DJ'lerin zaman zaman performans sergiledikleri, giriş ücretlerinin hatrı sayılır miktarlarda olduğu, kokteyllerin havada uçuştuğu mekanlardan bahsediyoruz.
Türkiye'yi pahalı bulan ve tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler ise vizesi gidilen Karadağ'ı tercih ediyor son zamanlarda. Şimdi böyle bir tecrübe yaşayan sosyal medya kullanısıcının tespitini göstereceğiz size.
Aphrodite isimli kullanıcı, Çeşme'deki beach kulüplerde yaşanan gösterişin Karadağ'da olmadığını bu sözlerle anlattı 👇
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Konuyla ilgili herkes başka bir şey söyledi 👇
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Siz ne diyorsunuz bu işe?
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