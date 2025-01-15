CASEM Uzmanlığıyla Daha Yeşil Bir Dünya: Karbon Ayak İzi Raporu ve Sürdürülebilirlik Raporunun Önemi

Günümüzde dünyanın, yaşam kaynaklarının ve doğanın korunabilmesi ve en önemlisi de gelecek nesillere sağlıkla aktarılabilmesi adına uluslararası standartlarda birçok önlem alınmaya başlanmıştır. Bu noktada CASEM, ESG kısa adıyla da bilinen çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim için de kritik bir bileşen olan bazı raporların hazırlanmasında uzman kadrosu ile destek sunmaktadır.

Söz konusu raporlar arasında yer alan karbon ayak izi raporu, şirketlerin çeşitli faaliyetleri sonucunda artmasına yol açtığı sera gazı emisyonlarının, karbondioksit emisyonu eşdeğeri olarak ton nezdinde ifade edilmesidir. Öyle ki bu emisyonlarla açığa çıkan karbondioksit miktarı, küresel ısınmanın başlıca sebepleri arasındadır. Şu an için dünyada ortalama 37 milyar ton karbon ayak izi olduğu bilinirken, bunun %15’i doğalgaz ve petrol şirketlerinin çalışmaları sebebiyle oluşmaktadır.

Çevrenin korunması söz konusu olduğunda, karbon ayak izinin yanı sıra CASEM’in de hizmetleri arasında öne çıkan bir diğer başlık ise sürdürülebilirliktir. Çevresel zararların minimize edilmesi adına AB Yeşil Mutabakatı dahilinde yasalaştırılan karbon ayak izi raporu ve sürdürülebilirlik raporu, belli büyüklükteki şirketlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri adına bir zorunluluk haline gelmiştir.

Buna göre, sürdürülebilirlik raporu ise şirketlerin doğa üzerinde bırakacakları olumsuz etkileri en aza indirmek üzere aldıkları tüm tedbirleri ve doğanın korunabilmesi adına yaptıkları katkıları belgeledikleri proje ve faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilmektedir.

Tüm süreçte şirketlerin en büyük destekçisi ve yol göstericisi olan CASEM uzmanlığı, aynı zamanda şirketlerin varlığını sürdürülebilmeleri ve uluslararası pazarlarda avantaj kazanabilmeleri adına gerekli ipuçlarını da sunmaktadır. Hazırlık süreçlerinden uygulamaya, analizden raporlamaya kadar her adımda profesyonel destek sağlayarak firmalar için uzun ömürlü ve gelişime açık bir çalışma hayatının kapılarını aralayan CASEM, bu süreçte karbon ayak izini hesaplamak, raporlamak, kontrol etmek ve sürdürülebilir bir gelecek için yeniliklerin yapılmasına öncülük etmek için faaliyetlerini devam ettirmektedir.