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CASEM Uzmanlığıyla Daha Yeşil Bir Dünya: Karbon Ayak İzi Raporu ve Sürdürülebilirlik Raporunun Önemi

CASEM Uzmanlığıyla Daha Yeşil Bir Dünya: Karbon Ayak İzi Raporu ve Sürdürülebilirlik Raporunun Önemi

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Onedio Content - Onedio Editörü
15.01.2025 - 14:57

Günümüzde dünyanın, yaşam kaynaklarının ve doğanın korunabilmesi ve en önemlisi de gelecek nesillere sağlıkla aktarılabilmesi adına uluslararası standartlarda birçok önlem alınmaya başlanmıştır. Bu noktada CASEM, ESG kısa adıyla da bilinen çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim için de kritik bir bileşen olan bazı raporların hazırlanmasında uzman kadrosu ile destek sunmaktadır. 

Söz konusu raporlar arasında yer alan karbon ayak izi raporu, şirketlerin çeşitli faaliyetleri sonucunda artmasına yol açtığı sera gazı emisyonlarının, karbondioksit emisyonu eşdeğeri olarak ton nezdinde ifade edilmesidir. Öyle ki bu emisyonlarla açığa çıkan karbondioksit miktarı, küresel ısınmanın başlıca sebepleri arasındadır. Şu an için dünyada ortalama 37 milyar ton karbon ayak izi olduğu bilinirken, bunun %15’i doğalgaz ve petrol şirketlerinin çalışmaları sebebiyle oluşmaktadır. 

Çevrenin korunması söz konusu olduğunda, karbon ayak izinin yanı sıra CASEM’in de hizmetleri arasında öne çıkan bir diğer başlık ise sürdürülebilirliktir. Çevresel zararların minimize edilmesi adına AB Yeşil Mutabakatı dahilinde yasalaştırılan karbon ayak izi raporu ve sürdürülebilirlik raporu, belli büyüklükteki şirketlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri adına bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Buna göre, sürdürülebilirlik raporu ise şirketlerin doğa üzerinde bırakacakları olumsuz etkileri en aza indirmek üzere aldıkları tüm tedbirleri ve doğanın korunabilmesi adına yaptıkları katkıları belgeledikleri proje ve faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilmektedir.

Tüm süreçte şirketlerin en büyük destekçisi ve yol göstericisi olan CASEM uzmanlığı, aynı zamanda şirketlerin varlığını sürdürülebilmeleri ve uluslararası pazarlarda avantaj kazanabilmeleri adına gerekli ipuçlarını da sunmaktadır. Hazırlık süreçlerinden uygulamaya, analizden raporlamaya kadar her adımda profesyonel destek sağlayarak firmalar için uzun ömürlü ve gelişime açık bir çalışma hayatının kapılarını aralayan CASEM, bu süreçte karbon ayak izini hesaplamak, raporlamak, kontrol etmek ve sürdürülebilir bir gelecek için yeniliklerin yapılmasına öncülük etmek için faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Sürdürülebilirlik Raporunun Önemi Nedir?

Sürdürülebilirlik Raporunun Önemi Nedir?

İnsan yaşamının ve özellikle belli başlı sektörlerin varlıklarını sürdürürken doğaya ne denli zarar verdiklerini ve bunun için alınabilecek önlemleri gözler önüne seren sürdürülebilirlik raporu, yanı zamanda birçok sektör için küresel piyasada avantaj sunma özelliğine de sahiptir. 

Ayrıca, sürdürülebilirlik raporu, işletmelerin çevre duyarlılığını artırmanın yanı sıra paydaş katılım süreçlerini daha etkili yönetmelerine de olanak sağlamaktadır. AB standartlarına uygun hazırlanması beklenen raporun diğer önemli noktaları ise şunlardır:

Sürdürülebilirlik raporu sayesinde şirketlerin etkinlikleri çok daha şeffaf ve anlaşılır bir hal alır. Bu da hem toplumsal ve çevresel fayda hem de paydaş güvenirliliği açısından yarar sağlar.

Raporun, ilgili piyasada süren ulusal ve uluslararası rekabeti olumlu etkilediği de bilinmektedir. Öyle ki sürdürülebilirlik raporu sunan şirketler, uzun vadede daha fazla değer kazanırken, büyük ortalıklar için de dikkat çekici hale gelmektedir.

Sürdürülebilirlik raporu ayrıca sosyal ve çevresel açıdan risk yönetimini de mümkün hale getirmekte ve olası sorunlara karşı önlem almayı kolaylaştırmaktadır.

Bu rapor sayesinde sürdürülebilirliğe dair şirket performansları, paydaş taleplerini karşılayacak şekilde de düzenlenebilmektedir. Öte yandan daha fazla iyileştirme ve teknolojik inovasyon ihtiyacı olup olmadığı da sürdürülebilirlik raporu ile daha net görülebilir.

Karbon Ayak İzi Raporu Nedir ve Neden Gereklidir?

Karbon Ayak İzi Raporu Nedir ve Neden Gereklidir?

Yerli ve yabancı şirketler için uluslararası standartlara uygunluk sürecinde yer alan karbon ayak izi raporu, sektörel faaliyetler sonucunda açığa çıkan sera gazlarının karbondioksit eşdeğer cinsinden hesaplanması anlamına gelmektedir. 

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı dahilinde ülkeler için belirlenen iklim stratejileri arasında bulunan ve ilgili sektörler adına yasal bir zorunluluk haline gelen karbon ayak izi raporu, AB ile ticari faaliyetlerini devam ettirmek isteyen şirketler adına kaçınılmaz bir kuraldır. Dolayısıyla, karbon ayak izi raporunun yatırımcılar ve müşteriler tarafından fazlasıyla değer kazandığı da söylenebilmektedir. 

Olası bir iklim krizi ile mücadelede her kurum ve özel şirketin, kendi eylem planını oluşturması gerekliliği göz önüne alındığında, sürdürülebilirlik raporunun yanı sıra karbon ayak izi raporu da yeşil dostu bir duruş sergilendiğini kanıtlar nitelikte olup, kurum ve şirket için pozitif imaj anlamına gelecektir. Bu, aynı zamanda eşit kazanım sağlayan bir pazarlama stratejisine de dönüştürülebilir. 

Öte yandan, ülkemizde de hazırlıkları devam eden Emisyon Ticaret Sistemi dahilinde sera gazı emisyonları fazla olan şirketlerin diğer şirketlerle sertifika satın almaya yönelik bir anlaşma yapması söz konusu olacaktır. Buna göre, emisyon fazlalığı bulunan şirketler, daha az sera gazı emisyonu olanlardan karbon sertifikası satın alabilecek ve bu da sistem içerisinde doğal bir ticaretin gelişmesini sağlayacaktır.

Karbon Ayak İzini Azaltmanın İşletmelere Faydaları

2050 yılı itibarıyla sıfır emisyon hedefini destekleyici değişim planlamaları sunan CASEM, karbon ayak izini azaltmak ve büyük markalar arasında yerini almak isteyen şirketlerin sahne arkasındaki iş ortaklarıdır. Bu süreçte azalacak karbon ayak izi sonucunda ise işletmeler için şu faydaların hayata geçmesinden bahsedilebilir:

İzlenen çevre dostu politikanın akabinde doğal kaynakların korunmasına yardımcı olurken aynı misyondaki büyük şirketlerin de dikkatini çekerek pazarda daha güçlü bir konuma gelmek,

  • Enerji verimliliğinin artırılmasını sağlarken, doğa dostu yöntemlerle işletim maliyetlerini düşürmek,

  • Fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltıp verimliliği artırırken, aynı zamanda kurumsal imajı da iyileştirmek,

  • İklim değişikliğinin yol açabileceği yıkımların etkisini azaltmak ve rekabet açısından da avantaj kazanmak.

Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlama Süreci ve Adımları

Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlama Süreci ve Adımları

Şirketlerin faaliyetleri esnasında enerji kaynaklarını ne derece doğru ve dengeli kullandıklarını tescilleyen sürdürülebilirlik raporu, aynı zamanda bireysel anlamda çevreye dair sorumluluğun artması açısından da farkındalık yaratmaktadır. Rapor sayesinde çevresel stratejilerini ve risk kaynaklarını daha şeffaf bir biçimde kavrama şansı bulan firmalar, bunun için de sürdürülebilirlik raporunu eksiksiz bir şekilde hazırlama ihtiyacı duymaktadır. CASEM, sürdürülebilirlik danışmanlığı kapsamında şirketlerin izlemesi gereken tüm adımları planlamakta ve uygulamalarına destek sunmaktadır. Diğer taraftan, raporun tek bir yöntemi olmadığı da bilinmeli ve farklı sektörler için yayınlanan standartlara dikkat edilmelidir. Sürdürülebilirlik raporlama çalışmaları için uluslararası geçerliliğe sahip standartlar; Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) Standardı olmakla birlikte bugün için ülkemizde de en çok GRI kabul görmektedir. Buna göre sürdürülebilirlik raporunun hazırlanma süreci şöyle ilerlemektedir:

  • Veri Toplanması ve Değerlendirmesi: En fazla zaman alan ve aynı zamanda en kritik olan bu adım, aslında süreç boyunca devam etmekte ve çoğu kez karmaşık olabilmektedir. Ayrıca güvenilir ve belirli metriklere uygun verilerin toparlanmasında uzman danışmanlığına ihtiyaç duyulabilmektedir. Daha sonra ham bilgilerin doğru şekilde analiz edilmesi ve uygun bir grafiğe dönüştürülmesi önemlidir.

  • Boşluk Analizi: Mevcut durum ile hedeflerin karşılaştırıldığı bu aşamada, o anki sürdürülebilirlik performansı ile öngörülen performans arasındaki farklar değerlendirilmekte ve nasıl bir planlama yapılması gerektiği netleştirilmektedir. Bu hem motivasyonu artırır hem de ilerlemenin daha somut bir şekilde izlenmesine katkıda bulunur.

  • Paydaş Analizi: Söz konusu analiz sadece sürdürülebilirlik için değil, aynı zamanda şirketin diğer birçok raporlama aşaması için de faydalıdır. Öyle ki müşteri ve ortakların da dahil olduğu paydaş yapısının memnuniyeti, devamlılığı sağlayacak unsurlar arasındadır.

  • GRI Kılavuzluğu ve Rapor Çerçevesinin Oluşturulması: GRI kapsamında yer alan soru setleri, sürdürülebilirlik raporu içerisinde cevaplanması gereken soruları ifade etmekte ve bu sebeple önem kazanmaktadır. Veri toplama aşamasından itibaren bu soru ve standartlara uyumlu şekilde ilerlemek ise rapor doğruluğunu artıracaktır. Öte yandan tüm bilgilerin analizinde sonra konu başlıklarının belirlenmesi ve raporun genel hatlarının oluşturulması da diğer adımları kolaylaştıracaktır.

  • Sürdürülebilirlik Raporu Metninin Oluşturulması: İlgi çekecek ve akıcı bir rapor içerisinde mutlaka şeffaf bilgilere yer verilmeli ve tutarlı olunmalıdır. Sayfa sayısı kısıtlaması bulunmayan raporda ayrıca gereksiz detaylardan kaçınmak da önemlidir. Raporun mutlaka bir özet bölümü bulunmalı, gerekli tablo ve resimler ilgili başlıklar altında yer almalıdır.

  • Raporun Çevirisi ve GRI Onayının Alınması: Rapor doğrudan Türkçe hazırlansa da sonradan hem İngilizceye hem de varsa faaliyet gösterilen diğer ülkenin diline çevrilmelidir. Daha sonrasında ise raporun, standartlara uygunluğunun tescili için GRI’a gönderilerek kaydettirilmesi gerekmektedir.

Neden CASEM Danışmanlığı Seçmeliyim?

Neden CASEM Danışmanlığı Seçmeliyim?

CASEM sürdürülebilirlik danışmanlığı hem ilgili raporların hazırlanma süreçleri hem de karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik sunduğu özelleştirilmiş eylem planı ile sektörde daha güçlü bir itibar ve iş birlikleri kazanmanıza yardımcı olmaktadır. Alanında uzman ekibi ile sektörel çözümler sunan ve bilimsel yaklaşımlarını destekleyici teknoloji ve yeniliklerden yararlanan CASEM, bu sayede pazar rekabeti içerisine daha avantajlı katılmanıza da katkı sunmaktadır. 

Şirketiniz için her adımı titizlikle düşünen ve uygulayan CASEM profesyonelliği içerisinde hataya yer yoktur; bu da tüm aşamaların uluslararası standartlara uygun olacak biçimde her daim aynı titizlikle detaylandırılmasının bir sonucudur. Küresel sürdürülebilirlik hedeflerinize katkıda bulunan markamız, eş zamanlı olarak çevresel fayda adına uzun vadeli ve kalıcı çözümler sunmaya devam etmektedir.

Sosyal Medya Hesapları :

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