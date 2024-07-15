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Cardi B'nin Tuhaf Ayakkabılarından Bieber'ın Karnına 15 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Cardi B'nin Tuhaf Ayakkabılarından Bieber'ın Karnına 15 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 23:46

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Ice Spice konser kıyafetiyle dikkat çekti.

Ice Spice konser kıyafetiyle dikkat çekti.

Hailey Bieber karnını paylaştı.

Hailey Bieber karnını paylaştı.

Kylie Minogue kucaklarda taşındı.

Kylie Minogue kucaklarda taşındı.

Kim Kardashian Hintlilerden daha Hintli oldu.

Kim Kardashian Hintlilerden daha Hintli oldu.

Georgina Rodríguez'in kızı tırnaklarını boyadı.

Georgina Rodríguez'in kızı tırnaklarını boyadı.
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Cardi B ayakkabılarıyla dikkat çekti.

Cardi B ayakkabılarıyla dikkat çekti.

Sofia Vergara sevimli dostuyla poz verdi.

Sofia Vergara sevimli dostuyla poz verdi.

Emrata aynaya bakışlar attı.

Emrata aynaya bakışlar attı.

Katy Perry güneş batımının tadını çıkarttı.

Katy Perry güneş batımının tadını çıkarttı.

Bella Hadid nostalji yaşanttı.

Bella Hadid nostalji yaşanttı.
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Ashley Benson kızıyla yürüyüşe çıktı.

Ashley Benson kızıyla yürüyüşe çıktı.
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