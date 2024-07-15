Cardi B'nin Tuhaf Ayakkabılarından Bieber'ın Karnına 15 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Cardi B'nin Tuhaf Ayakkabılarından Bieber'ın Karnına 15 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Ice Spice konser kıyafetiyle dikkat çekti.
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Hailey Bieber karnını paylaştı.
Kylie Minogue kucaklarda taşındı.
Kim Kardashian Hintlilerden daha Hintli oldu.
Georgina Rodríguez'in kızı tırnaklarını boyadı.
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Cardi B ayakkabılarıyla dikkat çekti.
Sofia Vergara sevimli dostuyla poz verdi.
Emrata aynaya bakışlar attı.
Katy Perry güneş batımının tadını çıkarttı.
Bella Hadid nostalji yaşanttı.
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Ashley Benson kızıyla yürüyüşe çıktı.
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