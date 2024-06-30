Canınızın Çekmesinden Biz Sorumlu Değiliz: The Bear Dizisindeki 10 Ağız Sulandıran Yemek
Canınızın Çekmesinden Biz Sorumlu Değiliz: The Bear Dizisindeki 10 Ağız Sulandıran Yemek
Şef Carmy ve ekibinin mutfakta harikalar yarattığı The Bear, sadece dram ve gerilimle değil aynı zamanda enfes yemek sahneleriyle de bizi ekrana kilitliyor. İşte The Bear dizisindeki ağzımızı sulandıran yemekler!
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1. Biftekli Sandviçler
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2. Marcus'un Çikolatalı Ganaj Pastası
3. Chicago Deep-Dish Pizza
4. Mikey'nin Aile Spagettisi
5. Portakal-Kakuleli Sabah Çörekleri
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