Canınızın Çekmesinden Biz Sorumlu Değiliz: The Bear Dizisindeki 10 Ağız Sulandıran Yemek

Tina'nın mutfaktaki hünerini konuşturduğu biberiyeli patates püresi, klasik tarife bambaşka bir boyut kazandırıyor. Patateslerin kremamsı dokusu, biberiyenin aromatik ve ferahlatıcı tadıyla birleşerek adeta damaklarda dans ediyor. Biraz tereyağı, biraz süt ve bolca biberiye; işte bu kadar basit ama bir o kadar da leziz!