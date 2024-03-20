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Canı Sıkılanlar Buraya: Sahura Kadar Vakit Geçirmek İçin Deneyebileceğiniz 11 Şey

etiket Canı Sıkılanlar Buraya: Sahura Kadar Vakit Geçirmek İçin Deneyebileceğiniz 11 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 23:01

Sahura kadar uyanık duruyorsanız zaman zaman sıkılabilirsiniz. Çünkü insan doğal olarak her gün yapacak bir şey bulmakta zorlanıyor. Bu yüzden size güzel önerilerle geldik!

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1. Kısa yürüyüşlere çıkın.

İftar sonrası hem midenizi rahatlatmak hem de Ramazan boyunca sağlıklı kalmaya devam etmek için kısa yürüyüşlere çıkabilirsiniz. Bu yürüyüşlerde isterseniz size sevdikleriniz eşlik eder, isterseniz de sakinleştirici müzikler dinleyebilirsiniz.

2. Hafif egzersizler yapın.

Yüksek ihtimalle bütün gün oruçlu olduğunuz için Ramazan boyunca çok fazla hareket etmiyorsunuzdur. Bu yüzden iftardan birkaç saat sonra hafif egzersizler yaparak hareket edebilirsiniz. Esneme hareketleri bile işe yarayacaktır.

3. Eşyalarınızı ayırın.

Sahura kadar bol bol vaktiniz olduğu düşünüldüğünde eski eşyalarınızı ayırmak için güzel bir fırsat diyebiliriz! Eşyalarınızdan kullanmadıklarınızı kenara ayırın ve ihtiyacı olabileceklere verin. Böylece hem kullanılmayan fazla eşyalardan kurtulursunuz hem de iyilik yapmış olursunuz!

4. Kitap okuyun.

Kitap okumanın keyfi Ramazan’da bir başka oluyor. Eğer ki ilginizi çeken doğru kitabı bulabilirseniz o zaman saatlerce keyifle okuma yapabilirsiniz. İster bilgi kitabı, ister sürükleyici bir roman, isterseniz şiir kitabı… Tamamen size kalmış!

5. Uzun zamandır başlamak istediğiniz diziye başlayın.

Dizinin yeni veya eski olması hiç fark etmez, sahura kadar size eşlik etsin yeter! Böylece sahura kadar kendinizi oyalayacak ve oylanırken keyif verecek bir uğraş bulmuş olursunuz.

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6. Video oyunu oynayın.

Sahura kadar yapılabilecek en keyifli şeylerin başında kesinlikle video oyunu oynamak geliyor. Oyun oynarken zaman su gibi akar gidiyor. Böylece de sahura kadar uykusuz kalınmamış olunuyor. Hangi oyunu seçeceğiniz ise tamamen size kalmış!

7. Örgü işleri yapın.

Birbirinden renkli iplikler alarak aşırı tatlı şeyler yapabilirsiniz. Bunu hem kendinize hem de sevdiklerinize özel olarak hazırlayabilirsiniz. Ramazan boyunca örgü ördükten sonra biterken hediyelerini verebilirsiniz.

8. Bir gün sonraki iftar menüsünü hazırlayın.

İftarda ne yapacağına karar vermek oldukça zordur. Bu nedenle bir önceki günden plan yapmak akıllıca olabilir. Bir sonraki gün ana yemek, salata ve meze olarak ne yapacağınızı düşünebilirsiniz.

9. İftardan artan yemekleri kullanarak sahur için yeni yemekler hazırlayın.

Bunu nasıl mı yapacaksınız? Tabii ki Philips Airfryer ile! Mutfaktaki en iyi yardımcınız olan Philips Airfryer ile kalan yemeklerinizi bu şekilde geri dönüştürerek yemek israfını da önlersiniz.

10. Mutfak temizliği yapın.

İftardan sonra üstünüze bir ağırlık çöktüğü için mutfak temizliği yapmak zorlaşabiliyor. O an kendinizi zorlamak yerine sahura adım adım ilerlerken temizlik yapabilirsiniz. Böylece temizliği yaparken keyfiniz de kaçmamış olur.

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11. Yarının işlerini halledin.

Oruçluyken çalışmak biraz zor olabiliyor. Bu yüzden bir gün önceden sahura kadar durduğunuz sürede işlerinizi yapabilirsiniz. Mail kontrolü, ödevler veya raporlar… Sahurda her şeyi halledebilirsiniz.

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