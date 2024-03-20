Canı Sıkılanlar Buraya: Sahura Kadar Vakit Geçirmek İçin Deneyebileceğiniz 11 Şey
Canı Sıkılanlar Buraya: Sahura Kadar Vakit Geçirmek İçin Deneyebileceğiniz 11 Şey
Sahura kadar uyanık duruyorsanız zaman zaman sıkılabilirsiniz. Çünkü insan doğal olarak her gün yapacak bir şey bulmakta zorlanıyor. Bu yüzden size güzel önerilerle geldik!
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1. Kısa yürüyüşlere çıkın.
2. Hafif egzersizler yapın.
3. Eşyalarınızı ayırın.
4. Kitap okuyun.
5. Uzun zamandır başlamak istediğiniz diziye başlayın.
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6. Video oyunu oynayın.
7. Örgü işleri yapın.
8. Bir gün sonraki iftar menüsünü hazırlayın.
9. İftardan artan yemekleri kullanarak sahur için yeni yemekler hazırlayın.
10. Mutfak temizliği yapın.
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11. Yarının işlerini halledin.
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