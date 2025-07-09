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Çamaşır Suyu ile Asla Karıştırmamanız Gereken 10 Ürün

etiket Çamaşır Suyu ile Asla Karıştırmamanız Gereken 10 Ürün

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
09.07.2025 - 11:46

Çamaşır suyu, temizlik yaparken adeta pelerin takmış süper kahraman gibi. Onun çıkaramayacağı leke, temizleyemeyeceği tek bir alan yok. Ancak bu gücünü asla birleştirmemesi gereken bazı ürünler bulunuyor. Yoksa ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. İşte o ürünler! 🧽🧹

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1. Amonyak

1. Amonyak

'Şunu da ekleyeyim, daha etkili olur!' mi dediniz? Sakın! Eğer eklediğiniz içerik amonyaksa temizliğin sonu oldukça kötü bitebilir. Amonyak ve çamaşır suyu birbirine karışmaması gereken iki ürün. Bu iki ürün karıştığında ortaya çıkan kloramin gazı, gözleri yakar, nefes almayı zorlaştırır ve astım benzeri semptomlara yol açabilir. Rafta yan yana bile koymamanız gerek bir ikili...

2. Sirke

2. Sirke

Sirke, herkesin çok sık kullandığı etkili bir temizlik ürünüdür. Ancak amonyak ile birleştiğinde ikisi arasında bir güç savaşı başlar... Bu iki güçlü ürün birleşmesi sonucunda ortaya çıkan klor gazı, baş dönmesi, öksürük, göz yaşarması ve hatta bayılma gibi belirtilerle kendini gösterir.

3. Alkol Bazlı Ürünler

3. Alkol Bazlı Ürünler

Çamaşır suyu, alkol bazlı ürünlerle maalesef ki anlaşamıyor. Özellikle alkol içeren bazı yüzey temizleyicileri ve cam silme spreylerini çamaşır suyu ile birlikte kullanmadan önce mutlaka kontrol edin. Çamaşır suyuyla birleştiğinde kloroform gibi toksik bileşikler oluşturabilir.

4. Tuz Ruhu

4. Tuz Ruhu

'Lavabo açılsın' diye tuz ruhunu bocaladıktan sonra üstüne bir de çamaşır suyu dökerseniz çok tehlikeli bir kimyasal buluşunun altına imzanızı atabilirsiniz... Bu tehlikeli hatanın karışımdan çıkan klor gazı, özellikle banyo gibi kapalı alanlarda ölümcül olabilir. Birçok zehirlenme vakasının nedeni bu ikili...

5. Kireç Çözücü

5. Kireç Çözücü

Kireç çözücü ürünlerin de çamaşır suyu ile pek iyi anlaştığını söyleyemeyiz. Kireç sökücü ürünler genellikle asidiktir ve çamaşır suyuyla karıştıklarında klor ve diğer toksik gazlar üretirler. Bu sadece size değil, sizinle aynı ortamda bulunan evcil hayvanlarınızı ve çocuklarınızı da etkiler.

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6. Bazı Bulaşık Deterjanları

6. Bazı Bulaşık Deterjanları

Bulaşık deterjanları diğer ürünler kadar etki etmese de, çamaşır suyu ile birleştiğinde tahriş edici bir etkisi vardır. Özellikle doğal içerikli ya da limon asidi içeren deterjanlar, asidik özellik taşıdığı için çamaşır suyuyla birleştiğinde reaksiyona girer. İkisini bir arada kullanırken, cildinizle olan temasından kaının.

7. Yüzey Temizleyicileri

7. Yüzey Temizleyicileri

Markasına ve içeriğine bağlı olarak değişse de, yüzey temizleyicilerinin çamaşır suyuyla çok iyi anlaştığını söyleyemeyiz. Yerleri silerken sadece yüzey temizleyici kullanın çünkü çamaşır suyunun yerleri temizlemede güçlü bir etkisi yok. Zaten bu kadar yoğun kullanmak solunum sistemine zarar verir.

8. Köpük Temizleyiciler

8. Köpük Temizleyiciler

'Nasıl yani, bu da mı?' isyanınızı duyar gibiyiz. Evet, gerçekten banyo köpüğü gibi ürünlerde bulunan maddeler çamaşır suyu ile birleştiğinde zehirli karışımlar oluşturabilir. Ya da fırın temizleyicisi gibi bol köpüklü ürünleri çamaşır suyu ile birlikte kullanmayın.

9. Cam Silme Spreyi

9. Cam Silme Spreyi

Cam temizleyicinin içerdiği maddelere baktığımızda karşımıza genelde amonyak ve alkol çıkıyor! Bu da yukarıdaki maddelerde belirttiğimiz gibi, çamaşır suyu ile karıştırılmaması gereken ürünlerin başında geliyor. Temiz camlar çok huzurlu olsa da sağlığınızdan önemli değil...

10. Tuvalet Temizleyicileri

10. Tuvalet Temizleyicileri

Maalesef, markette bulunan tuvalet temizleyicilerinin çoğu asit içerir. Özellikle tuvalet ve banyo gibi dar alanlarda kullanılan temizlik malzemeleri solunum problemi yaratabilir. Bu yüzden bu alanlarda kullandığınız temizlik malzemeleri için ekstra dikkat etmelisiniz.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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