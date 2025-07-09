Çamaşır Suyu ile Asla Karıştırmamanız Gereken 10 Ürün
Çamaşır suyu, temizlik yaparken adeta pelerin takmış süper kahraman gibi. Onun çıkaramayacağı leke, temizleyemeyeceği tek bir alan yok. Ancak bu gücünü asla birleştirmemesi gereken bazı ürünler bulunuyor. Yoksa ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. İşte o ürünler! 🧽🧹
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1. Amonyak
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2. Sirke
3. Alkol Bazlı Ürünler
4. Tuz Ruhu
5. Kireç Çözücü
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6. Bazı Bulaşık Deterjanları
7. Yüzey Temizleyicileri
8. Köpük Temizleyiciler
9. Cam Silme Spreyi
10. Tuvalet Temizleyicileri
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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