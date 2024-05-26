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Cama Vuran Yağmur Damlalarını İzlerken Dinleyebileceğin 12 Şarkı

etiket Cama Vuran Yağmur Damlalarını İzlerken Dinleyebileceğin 12 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 12:01

Melankolik melodileri ve duygusal sözleriyle yağmurlu bir günün ruhunu yakalayan 12 eşsiz şarkı. Keyifli dinlemeler👇🏻

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1. Yağmur (Akustik) - Zeynep Bastık

2. Johnny Nash - I Can See Clearly Now (Official Audio)

3. Raindrops Keep Falling on my Head

4. Gel Benimle

5. Mary Jane - Mevsim Bahar

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6. Hande Mehan - Beni Böyle Sevme

7. Bal [Official Video | 4K] - Gökhan Türkmen

8. Sanki Rüya

9. Carpenters - Rainy Days And Mondays

10. Set Fire to the Rain

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11. Dön Bak Dünyaya - Pinhani (İnandığın Masallar, 2006)

12. Yalın - Bu da Geçer mi Sevgilim (Official Video)

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