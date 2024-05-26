Cama Vuran Yağmur Damlalarını İzlerken Dinleyebileceğin 12 Şarkı
Cama Vuran Yağmur Damlalarını İzlerken Dinleyebileceğin 12 Şarkı
Melankolik melodileri ve duygusal sözleriyle yağmurlu bir günün ruhunu yakalayan 12 eşsiz şarkı. Keyifli dinlemeler👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Yağmur (Akustik) - Zeynep Bastık
2. Johnny Nash - I Can See Clearly Now (Official Audio)
3. Raindrops Keep Falling on my Head
4. Gel Benimle
5. Mary Jane - Mevsim Bahar
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Hande Mehan - Beni Böyle Sevme
7. Bal [Official Video | 4K] - Gökhan Türkmen
8. Sanki Rüya
9. Carpenters - Rainy Days And Mondays
10. Set Fire to the Rain
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın