Çalma Listenize İlaç Gibi Gelecek En İyi 12 Ex:Re Parçası
Çalma Listenize İlaç Gibi Gelecek En İyi 12 Ex:Re Parçası
Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkılanlar buraya! Çalma listenizi bir anda şenlendirecek, durmadan dinlemek isteyeceğiniz yeni biri var: Ex:Re ve eşsiz parçaları!
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1. Romance
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2. Where The Time Went
3. The Dazzler
4. 5AM
5. Crushing
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6. Where the Time Went
7. Too Sad
8. Misery Is a Butterfly
9. New York
10. Liar
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