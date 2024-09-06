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Çalma Listenize İlaç Gibi Gelecek En İyi 12 Ex:Re Parçası

etiket Çalma Listenize İlaç Gibi Gelecek En İyi 12 Ex:Re Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 22:27

Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkılanlar buraya! Çalma listenizi bir anda şenlendirecek, durmadan dinlemek isteyeceğiniz yeni biri var: Ex:Re ve eşsiz parçaları!

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1. Romance

2. Where The Time Went

3. The Dazzler

4. 5AM

5. Crushing

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6. Where the Time Went

7. Too Sad

8. Misery Is a Butterfly

9. New York

10. Liar

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11. My Heart

12. I Can't Keep You

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