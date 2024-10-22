Çalma Listenize Bir Parça Huzur Getirecek 12 Billie Marten Şarkısı

Billie Marten ve şarkılarını dinlediğiniz zaman sanki bir şeyler yerli yerine oturuyor. Hem sesi hem de şarkı sözleri ile içinizde bir yerlere dokunuyor adeta... Bazen çalma listelerine farklılık gerekir, işte Billie ve şarkıları da bu farklılık için en iyi çözüm!