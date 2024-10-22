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Çalma Listenize Bir Parça Huzur Getirecek 12 Billie Marten Şarkısı

etiket Çalma Listenize Bir Parça Huzur Getirecek 12 Billie Marten Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 21:59

Billie Marten ve şarkılarını dinlediğiniz zaman sanki bir şeyler yerli yerine oturuyor. Hem sesi hem de şarkı sözleri ile içinizde bir yerlere dokunuyor adeta... Bazen çalma listelerine farklılık gerekir, işte Billie ve şarkıları da bu farklılık için en iyi çözüm!

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1. La Lune

2. Vanilla Baby

3. I Can't Get My Head Around You

4. Milk & Honey

5. She Dances

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6. Bird

7. Mice

8. Cursive

9. This Is How We Move

10. Bad Apple

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11. Devil Swim

12. New Idea

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