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Çalma Listende Hala Yoksa Büyük Eksiklik Hissedeceğin Sanatçı: Mette

etiket Çalma Listende Hala Yoksa Büyük Eksiklik Hissedeceğin Sanatçı: Mette

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.11.2024 - 17:36

Kendine özgü tarzı, eşsiz sesi ve enerjisi ile her çalma listesinde olması gereken bir isim varsa o da kesinlikle Mette! Dinlediğiniz anda keşke daha önce dinleseydim diyeceğinize eminiz. Hazırsanız, çalma listenizin yeni yıldızını keşfedelim!

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1. Muscle

2. BET

3. Darling Drive

4. For The People

5. Psycho

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6. Chocolate City

7. Acid Rain

8. Van Gogh

9. Mama's Eyes

10. Petrified

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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