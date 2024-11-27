Çalma Listende Hala Yoksa Büyük Eksiklik Hissedeceğin Sanatçı: Mette

Kendine özgü tarzı, eşsiz sesi ve enerjisi ile her çalma listesinde olması gereken bir isim varsa o da kesinlikle Mette! Dinlediğiniz anda keşke daha önce dinleseydim diyeceğinize eminiz. Hazırsanız, çalma listenizin yeni yıldızını keşfedelim!