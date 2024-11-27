Çalma Listende Hala Yoksa Büyük Eksiklik Hissedeceğin Sanatçı: Mette
Çalma Listende Hala Yoksa Büyük Eksiklik Hissedeceğin Sanatçı: Mette
Kendine özgü tarzı, eşsiz sesi ve enerjisi ile her çalma listesinde olması gereken bir isim varsa o da kesinlikle Mette! Dinlediğiniz anda keşke daha önce dinleseydim diyeceğinize eminiz. Hazırsanız, çalma listenizin yeni yıldızını keşfedelim!
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1. Muscle
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2. BET
3. Darling Drive
4. For The People
5. Psycho
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6. Chocolate City
7. Acid Rain
8. Van Gogh
9. Mama's Eyes
10. Petrified
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