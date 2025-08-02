Çalışanlar İçin Pratik Temizlik Tüyoları
Çalışanlar için bazen temizlik zorlu bir aktivite olabilir. Temizlik yapmadan önce hep ertelemek hatta unutmak isteyebilirler... İşte tam olarak böyle ertelemelerin önüne geçmek için birbirinden işe yarar temizlik tüyolarını özenle seçtik. Üşenenler, çalışmaktan vakti olmayanlar buraya çünkü işinizi kolaylaştıracak ipuçları burada!
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1. 5 dakika kuralı
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2. Çok amaçlı temizlik ürünleri
Duşta duvarları temizleme
3. Düzenli yarak toplama
4. Kirli sepeti günü
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5. Gün planlama
6. Koku algısı
7. Limon ve karbonat
8. Alışveriş sonrası buzdolabı temizliği
9. Düzenli robot süpürge
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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