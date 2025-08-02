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Çalışanlar İçin Pratik Temizlik Tüyoları

etiket Çalışanlar İçin Pratik Temizlik Tüyoları

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.08.2025 - 17:22

Çalışanlar için bazen temizlik zorlu bir aktivite olabilir. Temizlik yapmadan önce hep ertelemek hatta unutmak isteyebilirler... İşte tam olarak böyle ertelemelerin önüne geçmek için birbirinden işe yarar temizlik tüyolarını özenle seçtik. Üşenenler, çalışmaktan vakti olmayanlar buraya çünkü işinizi kolaylaştıracak ipuçları burada!

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1. 5 dakika kuralı

Her gün sadece 5 dakikanızı evde belirli bir alana ayırmak işleri oldukça kolaylaştırabilir. Bir gün mutfak tezgahını silebilir, ertesi gün lavaboyu temizleyebilirsiniz. Bu minik rutinler zihinsel yükünü azaltırken büyük temizlik ihtiyacını da bir süre daha geciktirebilir ve işleri kolaylaştırabilir.

2. Çok amaçlı temizlik ürünleri

Ayrı ayrı ürünler kullanmak ve taşımak zaman zaman vakit kaybettirebilir. Bu yüzden antibakteriyel, çok yüzeyli spreyleri tercih edebilirsiniz çünkü bu spreyler ile hem banyo, hem mutfak, hem de masa üstlerini kısa sürede pratik şekilde temizleyebilirsiniz.

Duşta duvarları temizleme

imgur.com

Duş alırken aynı zamanda temizlik de yapabilirsiniz. Özellikle duş aldıktan sonra ıslak fayansları temizleyebilirsiniz. Bu fırsatı değerlendirip bir sünger ya da cam çek ile duş sırasında hızlıca temizlik yaparsanız en azından banyo temizliğindeki iş yükünü biraz azaltabilirsiniz. Aynı zamanda sabun kalıntıları yerleşmeden de fayansları arındırabilirsiniz.

3. Düzenli yarak toplama

Yatağı toplamak 30 saniyemizi alır ama odanın %80'ini daha derli toplu gösterir. Özellikle sabah koşturmasında bile buna zaman ayırmak, gün boyu daha organize hissetmenizi sağlarken işleri de kolaylaştırır. Etrafı düzenlemek için bir rutinden başlamak en iyisi olacaktır.

4. Kirli sepeti günü

Sepet dolunca değil, her hafta aynı gün ve saatte çamaşır yıkama alışkanlığı oluşturmak işleri oldukça kolaylaştırır. Örneğin hafta içi bir günü çamaşır yıkama günü ilan edebilirsiniz. Hem bir rutine oturur hem de gündelik hayatınızı kolaylaştırır.

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5. Gün planlama

Her bir oda için bir gün belirleyebilirsiniz. Örneğin, pazartesi salon, salı mutfak, çarşamba banyo… Bu sistem hafta sonu saatler süren temizlikten kurtulmanızı da sağlayabilir. En azından her gün 10-15 dakikalık müdahalelerle ev hep derli toplu kalabilir.

6. Koku algısı

Derinlemesine temizlik yapılmasa bile ferah bir oda kokusu her şeyi daha temiz gösterebilir. Özellikle mum veya tütsü yakmak evi daha temiz ve huzurlu gösterir. Bu yüzden misafir gelmeden önce kurtarıcı bir dokunuş yapmak için ideal!

7. Limon ve karbonat

Limon ve karbonat en hızlı ve etkili temizliğin formülüdür. Ocak ya da lavabo temizliğinde elinizin altında temizlik spreyi yoksa panik yapmanıza da gerek yok. Limon suyuyla karbonatı karıştırarak doğal bir temizlik köpüğü oluşturabilir, kötü kokuları da bastırabilirsiniz.

8. Alışveriş sonrası buzdolabı temizliği

Her market dönüşü aldıklarınızı dolaba yerleştirmeden önce dökülmüş alanları silmek ve tarihi geçmiş ürünleri ayıklamak alışkanlık haline gelirse büyük temizlik gününe gerek kalmayabilir. Bunu bir alışkanlık haline getirmek mutfak temizliğini düzene sokabilir.

9. Düzenli robot süpürge

9. Düzenli robot süpürge

Evdeki tozu almak için her gün belirli bir süre robot süpürgeyi de çalıştırabilirsiniz. Robot süpürgeyi çalıştırmak için evde olmanıza da gerek yok, uzaktan da çalıştırabilirsiniz. Her gün düzenli olarak robot süpürgeyi çalıştırarak etrafın daha derli toplu ve temiz olmasını sağlayabilirsiniz.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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