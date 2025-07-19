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Burcuna Göre Hangi Müzik Platformusun?

etiket Burcuna Göre Hangi Müzik Platformusun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
19.07.2025 - 17:02

Burçlar sadece karakterini değil, müzik zevkini de etkiliyor!  Dinleme alışkanlıkların, ruh halin, hatta sabah hangi şarkıyla güne başladığın bile burcunla bağlantılı olabilir! Peki, sen burcuna göre hangi müzik platformusun? 

Hemen teste katıl, ruhunun ritmini beraber keşfedelim👇🏻

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1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Yaşını da öğrenelim!

Burcunu seçer misin?

Spotify!

Sen yeniliklerin peşinden koşan, çeşitliliğe değer veren, kendi tarzını kendin yaratan birisin. Ruh halin sabit değil; bazen enerjik, bazen duygusal, bazen de tamamen uzaklara dalmış… İşte bu yüzden Spotify tam sana göre! Çünkü Spotify senin gibi sınır tanımayan ruhlara göre tasarlanmış.

Apple Music!

Apple Music!

Sen klasını konuşturmayı bilen, düzenli ama stil sahibi bir ruhsun. Seçici bir müzik zevkin var ve kaliteli ses deneyiminden asla taviz vermezsin. Dinlediğin her şey bir anlam taşır. 'Ben rastgele bir şey açamam' diyenlerdensin. Senin için albüm bütünlüğü önemlidir, şarkı geçişleri bile özenli olmalı. Apple Music'in şık arayüzü ve yüksek kaliteli ses deneyimi, senin o rafine ruhuna tam oturuyor.

Youtube Music!

Youtube Music!

Müzik sadece ses değil, görsel bir şölen senin için! Video klipler, canlı performanslar, remix cennetleri...Sen ne zaman, nerede, nasıl dinleyeceğini kendi ruh halinle belirlersin. Bazen sabah spora giderken motivasyon şarkılarına ihtiyacın olur, bazen de gecenin bir vakti eski bir canlı performansa denk gelir ve o an bambaşka bir dünyaya ışınlanırsın. YouTube Music tam da bu özgür ruhuna hitap ediyor.

Fizy!

Fizy!

Sen müziği sadece dinleyen değil, gerçekten hissedenlerdensin. Şarkılar senin için birer anı, birer duygu taşıyıcısı. Bazen çocukluk yıllarına ışınlanırsın bir melodiyle, bazen sevdiğin bir sesi duyduğunda gözlerin dolar. İşte bu yüzden senin platformun Fizy çünkü senin gibi duygusal, içten, sadeliği seven ruhlara özel bir dünya sunuyor.

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miray soysal
miray soysal
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