Burcuna Göre Hangi Müzik Platformusun?

Müzik sadece ses değil, görsel bir şölen senin için! Video klipler, canlı performanslar, remix cennetleri...Sen ne zaman, nerede, nasıl dinleyeceğini kendi ruh halinle belirlersin. Bazen sabah spora giderken motivasyon şarkılarına ihtiyacın olur, bazen de gecenin bir vakti eski bir canlı performansa denk gelir ve o an bambaşka bir dünyaya ışınlanırsın. YouTube Music tam da bu özgür ruhuna hitap ediyor.