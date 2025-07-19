Burcuna Göre Hangi Müzik Platformusun?
Burçlar sadece karakterini değil, müzik zevkini de etkiliyor! Dinleme alışkanlıkların, ruh halin, hatta sabah hangi şarkıyla güne başladığın bile burcunla bağlantılı olabilir! Peki, sen burcuna göre hangi müzik platformusun?
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1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
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2. Yaşını da öğrenelim!
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Spotify!
Apple Music!
Youtube Music!
Fizy!
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