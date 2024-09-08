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Burcuna Göre 9 Eylül Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 9 Eylül Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.09.2024 - 20:01

Yepyeni bir haftaya başlarken kimi burçlar aşk konusunda sınır tanımazken kimileri de resmen aşka küsmüş! Peki bugün aşkta kimler şanslı, kimler şanssız? 

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 9 Eylül Pazartesi aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Yepyeni bir haftanın Oğlak burçlarıma büyük bir heyecan getirdiğini görüyorum. Bugünden başlıyor ve hafta boyunca heyecan dolu dakikalar yaşıyorsunuz. Aman, birileri buna göz dikmesin de!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Yeni haftanın başlangıcınsa çevresel koşulların enerjisi de senden yana. Bugün özgürlük sınırlarını aşabilir, kendinin dahi şaşıracağı şeylere cesaret edebilirsin. Gün sonunda mutlu olan ise yine sen olacaksın.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Partnerinle bir tartışma içindesin. Senin mavi dediğin şeye o kırmızı diyor sanki inatla. Bir alıp veremediğiniz var bugünlerde. Biraz sakinleşmeli, öfkeni kontrol altında tutmayı öğrenmelisin.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Çekici bir insan olduğunu biliyorsun. Yeri geldiğinde de bu özelliğini karşı cins üzerinde kullanmaktan çekinmezsin. Fakat dikkat et, kendini bir anda aşkın kollarında bulabilirsin.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Duygusal konularda biraz inatçısın. Bu inat, ne sana ne de sevgiline iyi gelmiyor. Sevgilinin senin için ne kadar çabaladığını gör ve artık bu inadına bir son ver.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Son zamanlarda birini takmışsın kafana. İlla da benim olacak diyorsun. Onun sana pas vermediği anlar ise resmen çıldırtıyor seni. Sanki bu iş biraz da kaçan kovalanır hesabına dönmüş. Kaçsın bakalım biraz daha...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün eşinden, sevgilinden büyük bir sürpriz alıyorsun. Seni mutlu etmesini çok iyi biliyor. Her daim seni düşünüyor, senin mutluluğun için çabalıyor...Ee, daha ne olsun ki?

Benim tavsiyem, bu mutluluğunu pek fazla kişiyle paylaşma. Üzülen sen olursun sonra.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Enerjinin son derece arttığı bir haftaya giriyoruz. Bugün seni şaşırtan olaylar yaşayabilirsin. Hiç beklemediğin bir insan sana duygularını açabilir. Sen de 'denemekten zarar gelmez' diye düşünecek ve kendini bir heyecanın içinde bulacaksın.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün biraz durgun başlıyorsun. Hayatta kötü giden şeylere odaklanmışsın. Halbuki kafanı bir kaldırsan hayatın güzel yanları da olduğunu göreceksin. Kim bilir, belki gün sonunda birisi aşk kapını aralar...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugün düşüncelerine dikkat etmelisin. Düşündüklerinin gerçek olacağı bir gün yaşıyorsun. Hayattan aşk, sevgi, huzur dilemeyi de ihmal etme. En kısa zamanda her şeyin yoluna girmeye başladığını göreceksin.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün biraz sinirlisin Akrep. Herkes üstüne üstüne geliyor sanki. Özellikle partnerin seni anlamıyor, senin isteklerine bir türlü cevap veremiyor. Bana kalırsa bugünü kendine ayırmalısın.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Uzun süredir hayalini kurduğun şeyler sonunda gerçek oluyor. Bu haftaya çok güzel bir enerjiyle başlıyorsun. Bu enerji, sana istediklerini getirecek, güzel insanlar çıkaracak yoluna...

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