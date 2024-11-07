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Burcuna Göre 8 Kasım Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 8 Kasım Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 20:01

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 8 Kasım Cuma günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım, çok güzel bir hafta sonuna giriş yapıyor! Bütün stresinizi geride bıraktığınız, romantik dakikalar geçirdiğiniz anlar olacak. Hatta bu şanslı günleriniz, Cuma akşam saatlerinden itibaren başlıyor...

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım ise artık kalplerini biraz aşka açmalı. Bana kalırsa, siz biraz cesaret gösterirseniz aşk da sizi yüz üstü bırakmayacak.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarımı bugün biraz tatsız bir gün bekliyor. İlişkinizde iletişim problemlerinin olduğunu görüyorum. Birbirinizi seviyorsunuz ama aranızdaki problemleri de bir türlü çözemiyorsunuz. Acaba bir profesyonel destek mi alsanız?

İlişkisi olmayan Kova burçlarım için ise hayat oldukça stabil. Etrafındaki arkadaşlarının ilişkisine yorum yapmaktan aşk doktoru kesilmişsin ama sıra sana gelince çıt çıkarmıyorsun. Nereye kadar böyle gidecek? Ah, ah...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım heyecan dolu bir hafta sonuna giriş yapıyor. Bugünden itibaren, ilişkinizdeki sorunların çözüldüğünü ve artık hayatın tadını çıkarmaya başladığınızı görüyorum. Bugüne kadar hiç yapmadığınız bir şey yapabilir, ilişkinize heyeca katabilirsiniz.

Öte yandan bekar Balık burçlarım ise bugün gittikleri bir ortamda, kaçamak bakışlara tutulabilir. Uzaklardan kestiğiniz kişinin sizin yanınıza gelmesiyle büyük bir heyecan yaşayacağınız kesin!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım, bugün için çok güzel planlar yapmış. Haftayı güzel bir şekilde noktalamak istiyorsunuz fakat aşk falınız bana bunun gerçekleşmeyeceğini söylüyor. Fazla üzülmeyin, her şerde bir hayır vardır.

Bekar Koç burçlarım ise yine kendilerini arkadaşlarına tavsiye verirken bulabilir. Ah şu tavsiyeleri bir de siz dinlesiniz...

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarımın bugünlerde kafasının karışık olduğunu görüyorum. Bence biraz sakin olmalı, bugünlerde ciddi kararlar almamalısınız. Yoksa üzülen siz olacaksınız.

Bekar Boğa burçlarımın kalbine giden yol ise yemekten geçiyor! Bugün, yemek için gittiğiniz bir ortamda hem kalbiniz hem de karnınız doyacak. Evet, sizin aşkınız en sevdiğiniz ortamda, bir restoranda başlayacak.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım, bugün ailelerle tanışmak gibi ciddi bir karar alabilir. Bu ilişkiye olan güveninizin tam olduğunu ve duygularınızdan emin olduğunuzu görüyorum. Harikasınız! Benim de size olan güvenim tam.

Bekar İkizler burçlarım ise stabik bir günden geçiyor. Cuma günü ne kadar hareketsiz geçse de hafta sonu bir o kadar hareketli olacak!

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarımın biraz zor zamanlardan geçtiğini görüyorum. Partnerinle ilgili bazı şüphelerin var. Fakat ani kararlar almadan önce biraz sakin olmalı, olayın aslını astarını öğrenmelisin.

Öte yandan bekar Yengeçler, bugün bir konser/davet/sinema planı yapabilir. Bu plana giderken üzerinize biraz şık bir şeyler almaya ne dersiniz? Belli mi olur, belki de hayatınızın aşkı sizi orada bekliyordur :)

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan Aslan burçlarım, bugün biraz fevri davranacak gibi geliyor bana. Partnerinize karşı biraz sabırsız olduğunuzu görüyorum. Fakat bu tavırlarınız, karşınızdaki kişinin korkmasına ve kaçmasına sebep olabilir. Aman diyeyim.

Bekar Aslan burçlarımı ise sosyal medyadan tanışacakları bir aşk bekliyor. Bu kişiyle başta arkadaşça konuşsanız da zaman içinde duygularınız değişecek :)

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olmayan Başak burçlarım, bugünün en şanslı isimleri! Artık kendini aşka biraz açmalısın çünkü aşk aslında yanı başında bekliyor seni. Biraz rahat olru ve kendini akışa bırakırsan aşk seni hemencecik bulacak.

İlişkisi olan Başak burçlarım ise tam aksine bugünün en şanssız isimleri. Partnerinle aranda çözemediğiniz koca bir sorun var. Bu sorun, hafta sonunuzu biraz mahvedecek gibi duruyor...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarımın bugün sezgilerinin çok kuvvetli olduğunu görüyorum. Gördüğünüz bir rüya gerçek çıkabilir, aklınızdaki şüpheler aslında size doğru yolu gösterebilir...

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım da bu hafta sonu aşkı bulabilir! Peki nerede mi? Öylesine gittiğiniz bir cafede, restoranda, arkadaşınızın yanında...

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olmayan Akrep burçlarım, dünün ardından bugün sizlere müjdelerle geldim. Hafta sonunda kendinizi bir anda yepyeni bir heyecanın içinde bulabilirsiniz. Tatlı tatlı flörtlerin başladığı bugün, uzun süredir gizli kalmış hislerinizi yeniden ortaya çıkaracak.

İlişkisi olan Akrep burçlarımın ise biraz kafası karışık. Hayatınızdaki kişilerle nasıl bir iletişim kurmanız gerektiğinden emin olamıyorsunuz. Bence bu dönemde, yalnızca kalbinizin sesini dinlemelisiniz. Size söylenen yalanları değil!

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım bugün kendilerini hayal kırıklığı içinde bulabilir. Bir süredir partnerinizin sizin kırgınlığınızı fark etmesini bekliyorsunuz. Fakat partneriniz sizin ruh halinizi anlamakta zorluk çekiyor. Bence ona biraz zaman tanımalısınız...

İlişkisi olmayan Yay burçlarım ise heyecan dolu bir hafta sonuna giriş yapıyor! Yepyeni insanlarla tanışabilir, bu insanlar arasında tıpkı sizin gibi adrenalin ve heyecan tutkunu olan birisiyle farklı bir iletişim kurabilirsiniz.

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